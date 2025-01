Lidl purki vegehyllyt

Vihreäreunainen näkyvästi merkitty vegehylly on ollut Lidlissä asioiville tuttu näky. Viime syksynä Lidl testasi vegehyllyjen poistoa kuudessa myymälässä ja nyt vegehyllyistä on päätetty luopua kokonaan. Kasvipohjaiset tuotteet on siirretty omasta hyllystään muiden tuotteiden sekaan. Miksi näin?

– Vegetuotteita aktiivisesti käyttäville asiakkaille tuotteiden nappaaminen vegehyllystä on helppoa, mutta monet muut ohittavat hyllyn vanhasta tottumuksesta eivätkä näin tule tutustuneeksi kasvipohjaisiin tuotteisiin. Kasvipohjaiset tuotteet eivät kuulu erikoisruokavalioon, vaan kaikille, ja kun ne löytyvätkin ennestään tuttujen tuotteiden vierestä, niihin on helpompi tarttua, kertoo valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Jatkossa esimerkiksi kasviproteiinit löytyvät kaupasta vastaavien lihaproteiinien kanssa samasta paikasta. Uuden hyllysijoittelun tarkoituksena on, että kasvipohjaiset tuotteet ovat paremmin esillä isommille asiakasryhmille ja näin tuotteet löytävät paremmin tiensä uusien asiakasryhmien ostoskoreihin. Kiinnostus vegetuotteita kohtaan on kasvussa ja uusissa kansallisissa ravitsemussuosituksissakin suositellaan kasvipainotteista ruokavaliota. Lidlin teettämän tutkimuksen mukaan moni aikoo viilata ruokavaliotaan ja 29 % vastaajista aikookin lisätä kasviproteiineja ruokavalioonsa. Miten kasvipohjaiset tuotteet jatkossa löytää kaupasta?

– Haluamme, että vegehyllyistä tutut tuotteet löytyvät jatkossakin helposti uusista hyllypaikoista huolimatta. Siksi lisäämme hyllypaikkaa vaihtaneille kasvipohjaisille tuotteille toistaiseksi vihreäreunaisen hintakyltin, jonka avulla ne on helppo bongata, Kvissberg vinkkaa.

Vihreät hintakyltit saapuvat myymälöihin tammikuun aikana. Korostetut hintakyltit ovat ennestään tuttuja Lidlin hedelmä- ja vihannesosastolta, jossa kotimaisilla tuotteilla on Suomen lipulla varustettu sininen hintakyltti.

Vegehyllyjen poisto liittyy Lidlin kestävän ruokavalion ohjelmaan, jossa halutaan kannustaa asiakkaita ympäristön ja terveyden kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin. Lidlin tavoitteena on tuplata kasviproteiinien osuus myynnistä 10 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.