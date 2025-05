Takaisinveto: Kanakeitossa jäämiä sinapista

Lidl vetää myynnistä erän kanakeittoa. Takaisinveto tehdään, koska tuotteessa on jäämiä sinapista, mutta kyseistä allergeenia ei mainita tuotteen aineosaluettelossa. Tuote voi näin ollen olla vaarallinen niille, jotka ovat allergisia sinapille. Muille tuote on turvallinen käyttää. Takaisinveto koskee erää, jolla on viimeinen käyttöpäivä 10.5.2025.