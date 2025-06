Jatke rakensi 100 uutta Avaran vuokrakotia Keski-Pasilaan – asukkaat muuttavat tänään

Avaran 100 vuokra-asunnon hankekokonaisuus Helsingin Keski-Pasilassa on valmistunut, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tänään. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi kohdetta, jotka sijoittuvat keskeiselle paikalle, aivan kauppakeskus Triplan ja Pasilan rautatieaseman läheisyyteen. Kohteiden välittömään läheisyyteen sijoittuvat myös Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti, mikä tukee alueen houkuttelevuutta erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta.

Osoitteeseen Tulistimenkatu 4 rakentui As Oy Tulistimenkatu I, joka on 44 asunnon lyhytaikaisen korkotuen vuokrakohde. Osoitteeseen Tulistimenkatu 6 valmistui As Oy Tulistimenkatu II, jossa on 56 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Hankkeen rakennusurakoitsijana on toiminut Jatke Uusimaa Oy, ja kohteiden suunnittelusta on vastannut Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.



Viihtyisiä ja toimivia asumisratkaisuja

Tulistimenkadulle valmistui yksiöitä, kaksioita ja kolmioita kokohaarukassa 28–56 m2. Molemmat talot on rakennettu kestävän kehityksen periaattein ja A-energialuokan mukaisesti. Niissä on 70-prosenttisesti viherkatot, toinen taloista on varustettu korkealla viherseinällä ja molemmat talot vettä säästävillä ekovirtaushanoilla. Asukkaita palvelevat yhteiskäyttöauto, sähköautojen latauspaikat, hyvät pyöräsäilytystilat sekä koko korttelin yhteinen kierrätyshuone ja pysäköintilaitos.

Asuntojen ja yhteistilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laadukkuuteen, asukkaiden viihtyvyyteen sekä arjen toimivuuteen. Molempiin kohteisiin on luotu sisustuskonseptit, joiden suunnittelusta on vastannut sisustussuunnittelija Hanna Tuominen (Lilla Creations).



Kohteiden vahva kysyntä puhuu puolestaan

Kohteiden vuokraus käynnistyi keväällä ja herätti alusta alkaen suurta kiinnostusta. As Oy Tulistimenkatu I:n ensivuokrauksen nopeus rikkoi Avaran kaikki aiemmat ennätykset, sillä lähes kaikki asunnot vuokrattiin viikossa. Myös Tulistimenkatu II on vuokrattu valmistumispäivänään lähes täyteen.

”Tänään useamman vuoden tiivis ja toimiva yhteistyö urakoitsijan kanssa tämän hankkeen osalta konkretisoituu. On palkitsevaa nähdä, kuinka kodit täyttyvät ja asukkaat pääsevät aloittamaan uuden arjen Tulistimenkadulla. Kohteiden vetovoimaa vahvistavat paitsi erinomainen sijainti, myös onnistunut huoneistojakauma ja toimivat sisustusratkaisut”, sanoo Avara Oy:n liiketoimintajohtaja Tuomas Rantsi.

”Tämä oli molemmille osapuolille tärkeä projekti, jonka saimme hyvän yhteistyön voimalla hienosti maaliin. Olemme saaneet toteuttaa rakentamisen laadusta tinkimättä ja itseasiassa kohteen laatutasoa jopa nostettiin projektin aikana esimerkiksi materiaalivalintoja päivittämällä. Jälleen on rakennettu koteja, joista voimme olla ylpeitä”, kommentoi Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.