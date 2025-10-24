Pullonkaulatulot vaikuttavat sähkön markkinahinnan muodostukseen
Sähkömarkkinoilla on havaittu yllättävää hintojen heiluntaa, jonka taustalla voi olla tutkijoiden mukaan markkinahinnan laskentamalli. Malli saattaa päätyä maksimoimaan taloudellista hyötyä pullonkaulatuloista, joita syntyy, kun tarjousalueiden välillä siirretään sähköä tilanteessa, jossa niiden välillä on hintaero. Taustalla vaikuttaa muutos virtausperusteiseen kapasiteetin laskentaan, joka ohjaa siirtoja markkinan kannalta tehokkaampiin kohteisiin, mikä voi nostaa sähkön hintaa tietyissä tilanteissa. Markkinahyöty ei aina tarkoita kuluttajalle edullista hintaa.
Business Finlandin rahoittamassa Value for Flexibility (V4F) -projektissa tutkitaan ja kehitetään uusia kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja lisäämään energiajärjestelmän joustavuutta. Osana tutkimushanketta Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät sähkön markkinahinnan muodostumista ja siinä käytettävää laskentamallia.
Tutkimuksen mukaan vuosi sitten Pohjoismaissa aloitettu virtausperusteinen kapasiteetin laskenta mahdollistaa suuremmat sähkönsiirrot yksittäisillä yhteyksillä, mutta hintaheilunta ja tarjousalueiden väliset hintaerot saattavat kasvaa ilmiön seurauksena. Malli voi ohjata siirtokapasiteettia sinne, missä se kasvattaa pullonkaulatuloa eniten.
– Kasvavat kustannukset maksaa aina lopulta kuluttaja, muistuttavat tutkijatohtori Juha Koskela ja professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
Pullonkaulatuloilla on merkittävä rooli hinnan muodostumisessa
Tutkijat kertovat, että tarjousalueiden välisillä rajasiirroilla on merkittävä vaikutus hintoihin, koska tuonti lisää tarjontaa ja vienti kysyntää. Perinteisesti taloudellisen hyödyn maksimointi on tarkoittanut sitä, että alueiden välisiä hintaeroja on tasoitettu.
– Hintoja määrittävä algoritmi säätää rajasiirtoja kantaverkkoyhtiöiden määrittämien siirtorajoitusten mukaan. Vaikutukset jakautuvat epätasaisesti maiden välillä, mutta keskimäärin vaikutus on hintaa nostava, kun menetelmä päätyy etsimään taloudellista hyötyä kasvattamalla joidenkin alueiden välisiä pullonkaulatuloja, Koskela kertoo.
Pullonkaulatuloilla on tärkeä rooli hinnan muodostumisessa.
– Ilman pullonkaulatulon huomioimista sähköä siirrettäisiin aina maksimaalisesti tarjouskäyrien muutosnopeuksien suhteen määräämään suuntaan, mikä itsessään voisi johtaa hintaerojen kasvuun, Koskela sanoo.
Taustalla muutos virtausperusteiseen siirtokapasiteetin laskentaan
Aiemmin kantaverkkoyhtiöt määrittelivät jokaiselle rajasiirrolle maksimikapasiteetit, joiden rajoissa hinnat määrittävä algoritmi pystyi maksimoimaan taloudellisen hyödyn. Vuosi sitten pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla otettiin käyttöön virtausperusteinen siirtokapasiteetin laskentamenetelmä, joka mahdollistaa suuremman siirtokapasiteetin tietyillä siirtoyhteyksillä rajoittamalla toisia yhteyksiä.
– Näin voidaan kasvattaa teknisiä siirtorajoja, joiden sisällä taloudellista hyötyä voidaan maksimoida. Menetelmä sallii jopa epäintuitiiviset siirrot, eli maksimaalista hyötyä voidaan saada kasvattamalla hintaeroja toisien tarjousalueiden välillä, Koskela kertoo.
Tutkijoiden mukaan toisinaan tarjouskäyrät ovat sellaiset, että edes suuret rajasiirrot eivät juurikaan vaikuta kuluttajan ja tuottajan ylijäämiin.
– Näin tapahtuu esimerkiksi, kun saman hintaista tuotantoa on paljon tarjolla. Tällöin taloudellista lisähyötyä syntyy kasvattamalla pullonkaulatuloja. Virtausperusteinen kapasiteetin laskenta mahdollistaa lisää siirtokapasiteettia niihin tarjousalueiden välisiin rajasiirtoyhteyksiin, joissa sillä saadaan suurin taloudellinen hyöty, joka siis tietyissä tilanteissa on kantaverkkoyhtiön saama pullonkaulatulo, Koskela kertoo.
Fakta: Näin sähkömarkkinoiden laskennallinen taloudellinen hyöty muodostuu
- Sähkömarkkinoilla muodostuva laskennallinen taloudellinen hyöty, jota hintaa määrittävä algoritmi maksimoi, koostuu kolmesta yhteen laskettavasta toisistaan riippuvasta komponentista; tuottajien ja kuluttajien ylijäämistä sekä pullonkaulatuloista.
- Kuluttajien ylijäämä muodostuu siitä, että hinta on edullisempi kuin mitä kysyntätarjouksissa ollaan valmiita sähköstä maksamaan. Tuottajien ylijäämä muodostuu siitä, että hinta on korkeampi kuin mitä tarjontatarjouksissa sähköstä pyydetään.
- Kantaverkkoyhtiöille maksettavia pullonkaulatuloja muodostuu, kun tarjousalueiden välillä siirretään sähköä tilanteessa, jossa niiden välillä on hintaero. Tällöin kuluttajat maksavat siirretystä sähköstä eri hintaa kuin tuottajat siitä saavat toisella alueella. Suomessa tarjousalueita on yksi, mutta esimerkiksi Ruotsissa niitä on neljä ja Norjassa viisi.
- Kun alueiden välinen hintaero pienenee siirron seurauksena, puhutaan intuitiivisesta siirrosta, joka kasvattaa kokonaistaloudellista hyötyä. Jos sähköä siirretään kalliimmalta alueelta halvemmalle, eli kasvatetaan hintaeroa, puhutaan epäintuitiivisesta siirrosta, mikä myös voi kasvattaa kokonaistaloudellista hyötyä.
Alkuperäinen julkaisu: Sähkön markkinahinnan muodostumiseen liittyviä ilmiötä on tutkittu ISGT25 Europe -konferenssissa 21.10.2025 esitellyssä tieteellisessä julkaisussa Impacts of Flow-based Market Coupling on Day-ahead Electricity Market Steered by Social Welfare, jonka ovat kirjoittaneet tutkijatohtori Juha Koskela ja professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta. Tutustu artikkeliin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Juha Koskela, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
p. 050 447 8483
juha.j.koskela@tuni.fi
Linkit
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Väitös: Teollinen resurssienhallinta on kyvykkyyksien, ei materiaalien hallintaa24.10.2025 15:53:44 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Jarmo Uusikartano tarkastelee teollisen resurssienhallinnan määritelmää uudesta näkökulmasta. Tällöin resurssi ei viittaa yksittäisiin esineisiin tai asioihin, vaan ihmisten ja luonnon väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Tutkimus tuo esiin nykyisen resurssienhallinnan käsitteistön puutteet ja ehdottaa resurssienhallinnalle uutta määritelmää, joka huomioi ympäristöllisen kestävyyden resurssienhallinnalle asettamat reunaehdot.
Väitös: Digitaaliset työkalut vahvistavat arvonluontia kuntien, yritysten ja asukkaiden kesken kaupunkikehitysprojekteissa24.10.2025 13:45:38 EEST | Tiedote
Kaupunkikehitysprojektien alkuvaiheet ovat usein haastavia: eri sidosryhmillä on monia, jopa ristiriitaisia näkemyksiä projektin lopputuloksista, mutta samalla päätöksiä on tehtävä projektin etenemiseksi. Diplomi-insinööri Sebastian Toukolan väitöstutkimus tarjoaa ratkaisuja siihen, miten kunnat, yritykset ja asukkaat voivat luoda arvoa yhdessä. Lisäksi tutkimus osoittaa, miten digitaaliset työkalut, rakennustietomallinnuksesta sosiaalisen median alustoihin, tukevat yhteistyötä ja arvonluontia projektien alkuvaiheissa.
Tutkimus esittää suosituksia kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimusten täyttämiseksi24.10.2025 12:21:47 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa syvennyttiin kuntayhtiöiden asiantuntemusvaatimuksen sisältöön, soveltamisalaan ja tosiasialliseen soveltamiseen kunnissa. Vaikka myönteistä kehitystä hallitusvalintojen valmistelussa on tapahtunut, tuoreessa tutkimuksessa yli puolessa kunnista ei erikseen arvioida kuntalain asiantuntemusvaatimuksen täyttymistä. Tutkimuksessa esitetään useita käytännön toimintasuosituksia siihen, miten hallitusten valintaprosesseja tulisi parantaa asiantuntemusvaatimuksen täyttämiseksi. Lisäksi ehdotetaan säännöksen soveltamisalan laajentamista.
Väitös: Kunnat kehittävät maaseutua valikoivasti ja tukeutuvat siinä mielellään Leader-ohjelmaan24.10.2025 12:07:28 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessaan MMM Ella Mustakangas tutki kuntien maaseudun kehittämistä ja sitä, millaista hallinnan tapaa se edustaa. Kuntien keskeisiä välineitä maaseudun kehittämisessä ovat kuntastrategia ja hankkeet, jotka molemmat edellyttävät kunnissa yhteistyötä ja panostamista toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus osoittaa, että kunnat ovat maaseudun kehittämistoimissaan varovaisia, eivätkä rakenna hallinnan verkostoja maaseudulla mitenkään systemaattisesti.
Kutsu: Pelikulttuuristrategiapäivässä 5. marraskuuta kehitetään kestävämpää pelikulttuuria21.10.2025 09:40:00 EEST | Tiedote
Jotta pelien yhteiskunnalliset mahdollisuudet tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin täysin, pelikasvattajien mukaan tarvitaan kansallista pelikulttuuristrategiaa. Marraskuun 5. päivänä Tampereen yliopiston Paidia-tilassa järjestettävä Pelikulttuuristrategiapäivä kokoaa yhteen Suomen johtavat pelikulttuurin parissa työskentelevät toimijat keskustelemaan kestävän pelikulttuurin kehittämisestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme