Ennustealgoritmit voivat parantaa päätöksentekoa
Voiko ennustaminen muuttaa tapaamme suhtautua talouden ilmiöihin? Uuden tutkimuksen mukaan ennustaminen ei ole pelkkä tekninen toimi: se voi muuttaa tapaamme hahmottaa ja soveltaa talouden periaatteita.
Kauppakorkeakoulu Hankenilla tarkistettavassa väitöskirjassa Joosua Virtanen kehittää ja soveltaa ennustealgoritmeja kahdella osa-alueella: yritysten kasvu ja julkiset hankinnat.
-Taloudelliset päätökset ovat täynnä ennustamisongelmia. Silti taloustieteilijät keskittyvät usein enemmän siihen, miten selittävät muuttujat vaikuttavat tuloksiin, kuin siihen, miten hyvin tulokset voidaan ennustaa. Halusin näyttää, mitä tapahtuu, kun otamme ennustamisen vakavasti: miksi sillä on merkitystä ja kuinka paljon sillä on merkitystä, Virtanen kertoo
Yritysten nopean kasvun ennustaminen on pitkään nähty lähes mahdottomana tehtävänä. Virtasen tutkimus haastaa tämän oletuksen. Hyödyntämällä tarkkaa tietoa suomalaisista yrityksistä hän osoittaa, että talouden budjettirajoiteperiaatteen mukaan säädetyt koneoppimismallit suoriutuvat perinteisiä ennustusmenetelmiä huomattavasti paremmin.
– Kun riskisijoittajalla on rajalliset resurssit, hänen on valittava viisaasti.Yhteistyössä tekemämme tutkimus osoittaa, että yksinkertaisten taloudellisten käsitteiden soveltaminen tietopohjaisiin menetelmiin voi helpottaa tätä valintaa huomattavasti, Virtanen toteaa
Virtanen on tarkastellut myös julkisia hankintoja, jotka muodostavat suuren osan bruttokansantuotteesta mutta joita pidetään huonomaineisina niiden tehottomuuden ja niissä esiintyvien suosikkijärjestelmien vuoksi. Hän esittelee yhteistyössä muiden kirjoittajien kanssa uuden tavan tunnistaa suosikkijärjestelmiä analysoimalla tarjousmalleja.
– Huomasimme, että suosikkijärjestelmiä voi tunnistaa tarkastelemalla aiempien voittojen epäjatkuvuuksia niukasti voittaneiden ja hävinneiden välillä. – Tämä ekonometriasta lainattu menetelmä paljastaa tässä yhteydessä merkkejä mahdollisista lainvastaisista käytännöistä, Virtanen sanoo
Suomalaisten siivouspalveluiden tarjouskilpailuissa tehdyt testit osoittivat tarjouskäyttäytymistä, joka viittaa suosikkijärjestelmiin. Menetelmä voisi auttaa parantamaan julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Väitöskirja koostuu yhteensä neljästä esseestä, joista kaksi käsittelee yritysten kasvun ja kaksi julkisten hankintojen ennusteongelmia.
Koko väitöskirja on luettavissa täällä:
Essays on microeconomic prediction problems: with applications to firm growth and public procurement
Joosua Virtanen puolustaa väitöskirjaansa 26. marraskuuta klo 12.00 Kauppakorkeakoulu Hankenissa osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki.
Vastaväittäjä: Johan Lundberg, Uumajan yliopisto
Kustos: Ari Hyytinen, Kauppakorkeakoulu Hanken
Väitöstilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai Teams-linkin kautta:
Väitöstilaisuus Virtanen
Lisätietoja:
Joosua Virtanen
Puh: 040 8460 677
S-posti: joosua.virtanen@hanken.fi
Yhteyshenkilöt
Marlene GünsbergViestinnän erityisasiantuntijaPuh:040 3521212marlene.gunsberg@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset
suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
