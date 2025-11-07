Ennustealgoritmit voivat parantaa päätöksentekoa

Kauppakorkeakoulu Hankenilla tarkistettavassa väitöskirjassa Joosua Virtanen kehittää ja soveltaa ennustealgoritmeja kahdella osa-alueella: yritysten kasvu ja julkiset hankinnat.

-Taloudelliset päätökset ovat täynnä ennustamisongelmia. Silti taloustieteilijät keskittyvät usein enemmän siihen, miten selittävät muuttujat vaikuttavat tuloksiin, kuin siihen, miten hyvin tulokset voidaan ennustaa. Halusin näyttää, mitä tapahtuu, kun otamme ennustamisen vakavasti: miksi sillä on merkitystä ja kuinka paljon sillä on merkitystä, Virtanen kertoo

Yritysten nopean kasvun ennustaminen on pitkään nähty lähes mahdottomana tehtävänä. Virtasen tutkimus haastaa tämän oletuksen. Hyödyntämällä tarkkaa tietoa suomalaisista yrityksistä hän osoittaa, että talouden budjettirajoiteperiaatteen mukaan säädetyt koneoppimismallit suoriutuvat perinteisiä ennustusmenetelmiä huomattavasti paremmin.

– Kun riskisijoittajalla on rajalliset resurssit, hänen on valittava viisaasti.Yhteistyössä tekemämme tutkimus osoittaa, että yksinkertaisten taloudellisten käsitteiden soveltaminen tietopohjaisiin menetelmiin voi helpottaa tätä valintaa huomattavasti, Virtanen toteaa

Virtanen on tarkastellut myös julkisia hankintoja, jotka muodostavat suuren osan bruttokansantuotteesta mutta joita pidetään huonomaineisina niiden tehottomuuden ja niissä esiintyvien suosikkijärjestelmien vuoksi. Hän esittelee yhteistyössä muiden kirjoittajien kanssa uuden tavan tunnistaa suosikkijärjestelmiä analysoimalla tarjousmalleja.

– Huomasimme, että suosikkijärjestelmiä voi tunnistaa tarkastelemalla aiempien voittojen epäjatkuvuuksia niukasti voittaneiden ja hävinneiden välillä. – Tämä ekonometriasta lainattu menetelmä paljastaa tässä yhteydessä merkkejä mahdollisista lainvastaisista käytännöistä, Virtanen sanoo

Suomalaisten siivouspalveluiden tarjouskilpailuissa tehdyt testit osoittivat tarjouskäyttäytymistä, joka viittaa suosikkijärjestelmiin. Menetelmä voisi auttaa parantamaan julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Väitöskirja koostuu yhteensä neljästä esseestä, joista kaksi käsittelee yritysten kasvun ja kaksi julkisten hankintojen ennusteongelmia.



Koko väitöskirja on luettavissa täällä:

Essays on microeconomic prediction problems: with applications to firm growth and public procurement

Joosua Virtanen puolustaa väitöskirjaansa 26. marraskuuta klo 12.00 Kauppakorkeakoulu Hankenissa osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki.



Vastaväittäjä: Johan Lundberg, Uumajan yliopisto

Kustos: Ari Hyytinen, Kauppakorkeakoulu Hanken

Väitöstilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai Teams-linkin kautta:

Väitöstilaisuus Virtanen

Lisätietoja:



Joosua Virtanen

Puh: 040 8460 677

S-posti: joosua.virtanen@hanken.fi



