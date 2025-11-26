Lempäälän Legenda -lautapeli johdattaa pelaajat yrityselämän ytimeen

Pirkanmaan Nuorkauppakamari lanseeraa yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa uuden Lempäälän Legenda -lautapelin, joka tuo Lempäälän tarinat ja yritykset aivan uudella tavalla pelikansan ulottuville. Peli on Monopoli-tyyppinen strateginen lautapeli, jossa pelaajat pääsevät tutustumaan paikallisiin yrityksiin, oppimaan lisää Lempäälästä ja omistamaan paikallisten yritysten osakkeita.

Pelin tavoitteena on viihdyttää, yhdistää ihmiset saman pöydän ääreen ja nostaa esiin Lempäälän yritysmaailman monimuotoisuus – yrittäjät, palvelut ja paikalliset helmet saavat pelissä näkyvän roolin.

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Mari Mäkinen kuvaa kehitysprosessia innolla:



“Halusimme luoda pelin, joka tuo Lempäälän elinvoiman näkyväksi uudella tavalla. On ollut hienoa huomata, miten hyvin paikalliset yritykset sopivat pelin rakennuspalikoiksi – aivan kuin Lempäälän oma talouselämä pääsisi pelilaudalle elämään ja hengittämään“, Mäkinen sanoo.

Myös Lempäälän kunta pitää peliä tärkeänä avauksena.



“Peli tarjoaa hauskan ja oivaltavan tavan tutustua kunnan yrityksiin ja tarinoihin. Se on kunnallemme uudenlainen, positiivinen käyntikortti, joka samalla juhlistaa upeasti pian alkavaa Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuotta, toteaa kunnan viestintäpäällikkö Sini Kantola.

Lautapelin valmistuksesta vastaa laadukkaasta ja kotimaisesta pelituotannosta tunnettu Tactic Games Porissa, mikä takaa pelille uskottavan viimeistelyn ja kestävän toteutuksen.

Lahjaksi itselle tai ystävälle

Lempäälän Legenda -lautapeli julkaistaan virallisesti 2.12.2025 eli juuri sopivasti joulukauden alkaessa. Peli on erinomainen lahjaidea itselle, ystävälle tai yhteistyökumppanille. Pelin voi tilata Pirkanmaan Nuorkauppakamarilta tai ostaa Lempäälä-talolta. Peliä tulee myös myyntiin valittuihin tapahtumiin.

Kuntalaiset saivat ehdottaa pelille nimeä. Ehdotuksia kertyi yhteensä 41, ja niiden joukosta löytyi myös valittu nimi Lempäälän Legenda, jonka valinnasta päätti kuusihenkinen raati.

Pelin keskeiset ominaisuudet

Monopoli-tyylinen pelimekaniikka: osta, kehitä ja omista paikallisten yritysten osakkeita

Paikallisuus pelilaudalla: yritykset, palvelut ja kohteet valikoitu suoraan Lempäälästä

Kotimainen laatu: Tactic Games Porista vastaa pelin tuotannosta

Viihdettä kaikenikäisille: sopii perheille, ystäväporukoille ja lautapelien ystäville

Elämyksellinen tapa oppia Lempäälästä: pelaajat tutustuvat paikallisiin toimijoihin hauskan pelin kautta.

Lisätietoa:

Pirkanmaan Nuorkauppakamari ry

Mari Mäkinen, projektipäällikkö

mari.makinen(at)jci.fi

Lempäälän kunta

Sini Kantola, viestintäpäällikkö

puh. 050 383 0560

sini.kantola(at)lempaala.fi