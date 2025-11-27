Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan
Alueellisen työlupalinjauksen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. ELY-keskuksen laatima alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. Päivitetty linjaus on voimassa 31.5.2026 asti.
Pohjois-Savon linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty vastaamaan maakunnan työmarkkinatilannetta ja lähiajan näkymiä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana merkittävästi, ja samaan aikaan työvoiman kysyntä on hiipunut. Syksyllä 2025 laaditun Pohjois-Savon työvoimabarometrin mukaan työvoiman kysynnän vähentymisen myötä työvoimapulaa on vähemmän ja monessa ammattiryhmässä työvoimasta on ylitarjontaa.
Merkittävää muutosta työvoiman kysyntään ja tarjontaan ei ennakoida tapahtuvan vuoden 2026 alkuvuoden aikana. Myös työ- ja elinkeinoministeriön laatiman syksyn 2026 työmarkkinaennusteen sekä Pohjois-Savon alueellisten kehitysnäkymien mukaan työttömien määrä ei käänny (kausitasoitetusti) laskuun vielä alkuvuoden 2026 aikana, vaan vasta viiveellä talouskasvun myötä.
Pohjois-Savon ELY-keskus, 1.1.2026 alkaen Itä-Suomen elinvoimakeskus, seuraa aktiivisesti työmarkkinoita ja työvoiman saatavuuden tilannetta. Alueelliseen linjaukseen voidaan tehdä muutoksia kesäkuussa 2026 julkaistavan uuden linjauksen yhteydessä.
Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt työlupalinjaustaan, ja katsoo, että seuraaville ammattialoille voidaan rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa:
- Yleislääkärit
- Ylilääkärit ja erikoislääkärit
- Hammaslääkärit
- Pelto- ja avomaaviljelijät
- Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
- Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
- Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
- Koneenasettajat ja koneistajat
- Maanviljelyn avustavat työntekijät
- Avustavat puutarhatyöntekijät
Pohjois-Savon alueellisen työlupalinjauksen valmistelussa on huomioitu alueen työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolten ja elinkeinoelämän sekä työvoimaviranomaisten näkemyksiä. Työvoiman saatavuutta harkittaessa on hyödynnetty mm. työ- ja elinkeinohallinnon ennakointitietoa, Työvoimabarometria ja työllisyyskatsauksia.
EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan
Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa.
Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan ELY-keskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.
Työnantajan on myös tietyin edellytyksin mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta, vaikka ammattialaa ei olisi vapautettu saatavuusharkinnasta alueellisessa työlupalinjauksessa. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät ja työpaikka on ollut julkisesti haussa, mutta työmarkkinoilta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle.
Alueellinen työlupalinjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004). Saatavuusharkinta liittyy vain työntekijän oleskelulupaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei liity saatavuusharkintaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Savon ELY-keskus:
Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, p. 0295 026 597
Ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, p. 0295 026 237
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niiranen27.11.2025 13:51:23 EET | Tiedote
Valtioneuvosto nimitti vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Itä-Suomen elinvoimakeskus muodostetaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista. Elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa nykyisten ELY-keskusten tehtävistä.
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.11.202527.11.2025 10:11:32 EET | Tiedote
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 81,88. Taso on 19 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on noussut kuukaudessa 20 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat normalisoituneet, kun vedenkorkeus ylittää mitoitustason. Kallavesi on ollut tällä päivämäärällä tämänhetkistä pintaa alempana viimeksi vuonna 2010. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat edelleen pieniä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana marraskuun virtaama on ollut tämän vuotista pienempi vuonna 2018. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 5 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammat ja Juojärvi on vaihteeksi 5 cm alle ajankohdan keskiarvon. Näissä järvissä on samantyyppinen tilanne kuin Iisalmen reitillä, että tämänhetkiset pinnat ovat huomattavasti lähempänä ajankohdan tavallista tasoa kuin
Pohjois-Savossa lokakuussa 13 304 työtöntä25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Savossa oli lokakuun lopussa 13 304 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 462 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (12,3 %). Näistä lomautettuja oli 922, mikä on 254 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (-21,6 %).
Pohjois-Savon työvoimabarometri syksyllä 2025: Avoimien työpaikkojen määrä kääntymässä maltilliseen kasvuun ensi vuonna14.11.2025 11:29:31 EET | Tiedote
Pohjois-Savon työvoimabarometrin mukaan työmarkkinatilanne pysyy haastavana myös ensi vuonna. Avoimien työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan maltillisesti ensi vuonna, mutta tästä huolimatta työttömien työnhakijoiden määrä pysyy edelleen korkealla tasolla. Työvoiman saatavuuden haasteita esiintyy edelleen, vaikka monilla aloilla työvoimasta on ylitarjontaa.
Yhteistyötä, tietoa ja tulevaisuuteen katsomista: ELY-keskus toi työllisyystoimijat yhteen – yhteinen katse kohti vaikuttavampia palveluja13.11.2025 14:32:40 EET | Tiedote
Pohjois-Savon ELY-keskus kutsui koolle Kuopion, Ylä-Savon ja Keski-Savon työllisyysalueiden edustajat keskustelemaan työllisyyspalvelujen toiminnasta ja ajankohtaisesta työllisyystilanteesta. Tilaisuus oli osa ELY-keskusten uutta lakisääteistä yhteistyö- ja seurantatehtävää, mutta erityisesti se tähtäsi uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen haastavassa työmarkkinatilanteessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme