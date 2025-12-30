KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lapsen sijoittamista kotiin huostaanoton yhteydessä
Asiassa oli erityisesti kysymys siitä, oliko lapsi voitu huostaanoton yhteydessä sijoittaa vanhempiensa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi.
Lastensuojelulain 49 §:n 3 momentissa säädetään, missä tilanteissa huostaanotettu lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi kotiin. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi, kun kotiin sijoittamiselle on huostaanottoon liittyvä erityinen peruste. Yleensä se on mahdollista vain silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen. Huostaanoton yhteydessä kotiin sijoittamiselle voi olla huostaanottoon liittyvä erityinen peruste poikkeuksellisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi otetaan huostaan yksinomaan välttämättömän sairaanhoidon turvaamiseksi.
Hallinto-oikeus oli todennut huostaanoton edellytysten täyttyvän perusteilla, jotka liittyivät lapsen yleisiin kasvuolosuhteisiin vanhempien luona. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei ollut ilmennyt sellaista huostaanottoon liittyvää syytä, että lapsen sijoittamista kotiin olisi voitu pitää lapsen edun kannalta perusteltuna.
Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin siltä osin kuin lapsi oli määrätty sijoitettavaksi vanhempiensa luokse. Lapsi sijoitettiin sijaishuoltoon viranhaltijan hakemuksessa esitettyyn sijaishuoltopaikkaan.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
HFD: Åboregionens kollektivtrafiks anbudssamarbete stred mot konkurrenslagen30.12.2025 09:36:58 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser i sitt idag publicerade prejudikat att anbudssamarbetet mellan de bussbolag som skött Åboregionens kollektivtrafik stred mot konkurrenslagen.
KHO: Turun seudun joukkoliikenteen tarjousyhteistyö kilpailulain vastaista30.12.2025 09:36:58 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamassaan ennakkopäätöksessä katsonut, että Turun seudun joukkoliikennettä hoitaneiden linja-autoyhtiöiden tarjousyhteistyö oli kilpailulain vastaista.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tietosuojaa (terveyttä koskevien tietojen käsittely)29.12.2025 09:12:48 EET | Päätös
Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei vakuutusyhtiön vapaaehtoisen henkilövakuutuksen hakemisen yhteydessä toteuttama terveyttä koskevien tietojen käsittely ollut yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaista. Tietosuojavaltuutetun mukaan tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan poikkeussäännöstä, jonka perusteella vakuutustoiminnassa voidaan käsitellä vakuutetun terveyttä koskevia tietoja, ei voitu soveltaa vakuutuksen hakemisvaiheessa. Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisustaan tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että vakuutetulla tarkoitetaan tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa vapaaehtoisen henkilövakuutuksen kohdetta siitä riippumatta, onko vakuutussopimus jo tehty vai onko vakuutusta vasta haettu. Vakuutusyhtiön toteuttama terveyttä koskevien tietojen käsittely ei ollut tietosuojavaltuutetun esittämällä perusteella tietosuoja-asetuksen 9 artiklan vastaista. Äänestys 3–2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeude
KHO:n muu päätös, joka koskee valitusta hallituksen esityksen eduskunnalle antamisesta23.12.2025 09:18:46 EET | Päätös
Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään päätöksen, joka koskee valitusta valtioneuvoston päätöksestä antaa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta. Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta valtioneuvoston 20.11.2025 tekemään päätökseen MMM/2025/128. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 23.12.2025 T 3030
KHO:n muu päätös, joka koskee julkista hankintaa (verikeskustietojärjestelmän tavarahankinta)22.12.2025 09:50:48 EET | Päätös
Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen verikeskustietojärjestelmän tavarahankintaa koskevassa asiassa. Päätös on julkaistu muuna päätöksenä ja se on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 22.12.2025 T 3024
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme