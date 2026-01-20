Uusi strategisen tutkimuksen hanke SpacEconomy kehittää Suomen avaruustaloutta
SpacEconomy-tutkimushanke edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää talouskasvua avaruusteknologian ja sen sovellusten avulla. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kansallista ja alueellista resilienssiä sekä edistää varautumista tulevaisuuden uhkiin.
Tampereen yliopiston vetämä SpacEconomy (Kestävää talouskasvua avaruustalouden kautta) on lokakuussa 2025 alkanut Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke, joka kehittää Suomen avaruustaloutta ja auttaa vastaamaan sen haasteisiin.
– Avaruus on näkymätön, mutta elintärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. SpacEconomyssa tarkastelemme yhteiskunnan keskeisiä toimintoja ja kriittistä infrastruktuuria, jotka ovat riippuvaisia avaruustoiminnasta, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja, Tampereen yliopiston professori Heidi Kuusniemi.
Hankekonsortio kehittää uudenlaisia avaruustalouden liiketoimintamalleja ja joustavaa hallintoa, jotta avaruusalan tunnettuus kasvaa suuren yleisön, yritysmaailman ja poliittisten päättäjien joukossa.
SpacEconomyn asiantuntijat myös suunnittelevat hankkeessa uusia avaruusalan kouluttautumispolkuja ja rohkaisevat yrittäjyyteen.
Satelliittien keräämä tieto ja palvelut tehokkaampaan käyttöön – hanke kehittää myös uusia sovelluksia
Olennainen osa hanketta on Maata havaitsevien ja paikannuspalveluita sekä aikasignaalia tarjoavien satelliittien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen ja uusien sovellusten kehittäminen. Tämä tapahtuu muun muassa avaruusalan koulutusta kehittämällä sekä tekoälyä ja koneoppimista käyttämällä.
– Avaruusdatan suorat sovelluskohteet ovat muun muassa uusiutuvan energian tuotannossa, täsmäviljelyssä, älykkäissä kaupunkiratkaisuissa, ekologisemmassa liikkumisessa sekä ympäristön tilan seurannassa, Kuusniemi sanoo.
Hanke ottaa myös huomioon alan voimakkaan muutoksen: avaruustekniikan kehitys ja maailmanpolitiikka ovat muuttamassa avaruustoimintaa nopeasti ja olennaisesti.
– Yhä tärkeämpien kaksikäyttötuotteiden ja viranomaiskäytön lisäksi siviilisovelluksia tulee jatkuvasti lisää – avaruusturismi, sähköntuotanto ja teollisuus avaruudessa, kaivostoiminta sekä kiertoradalla olevat serverifarmit ovat sovelluksia, joiden kehittämiseen Suomellakin on paljon annettavaa, Kuusniemi kertoo.
Politiikkasuosituksia ja tiekartta Suomen avaruustalouden edistämiseksi
SpacEconomyn asiantuntijat julkaisevat hankkeessa politiikkasuosituksia sekä tiekartan Suomen avaruustalouden edistämiseksi. Hankkeessa myös osallistetaan kansalaisia ja viestitään tutkimustuloksista sekä alan kehityksestä yleistajuisesti.
Hanke vahvistaa avaruusalan toimijoiden verkostoa ja kutsuu mukaan avaruustoimintaan uusia toimijoita. Hankkeeseen osallistuu myös suomalaisia avaruusalan toimijoita tutkimuslaitoksista ministeriöihin sekä avaruusasiain neuvottelukuntaan neuvonantajina.
SpacEconomy-hanke
- Hanketta vetää Tampereen yliopisto, jonka lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos ja tieteellisen tiedotuksen toimisto Kupla Productions.
- SpacEconomy-hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hanke kuuluu WELEC-ohjelmakokonaisuuteen, jonka läpileikkaava teema on talouskasvun edistäminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tukeminen muuttuvissa olosuhteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Heidi Kuusniemi
Hankkeen vastuullinen johtaja
Tampereen yliopisto
heidi.kuusniemi@tuni.fi
+358 50 352 1085
Ia Hyttinen
Projektikoordinaattori
ia.hyttinen@tuni.fi
+358 504698435
Jari Mäkinen
Vuorovaikutusvastaava (tiedottaja)
jari.makinen@kupla.com
+358 40 550 9198
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
