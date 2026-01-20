Uusi strategisen tutkimuksen hanke SpacEconomy kehittää Suomen avaruustaloutta

Tampereen yliopiston vetämä SpacEconomy (Kestävää talouskasvua avaruustalouden kautta) on lokakuussa 2025 alkanut Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke, joka kehittää Suomen avaruustaloutta ja auttaa vastaamaan sen haasteisiin.

– Avaruus on näkymätön, mutta elintärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. SpacEconomyssa tarkastelemme yhteiskunnan keskeisiä toimintoja ja kriittistä infrastruktuuria, jotka ovat riippuvaisia avaruustoiminnasta, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja, Tampereen yliopiston professori Heidi Kuusniemi.

Hankekonsortio kehittää uudenlaisia avaruustalouden liiketoimintamalleja ja joustavaa hallintoa, jotta avaruusalan tunnettuus kasvaa suuren yleisön, yritysmaailman ja poliittisten päättäjien joukossa.

SpacEconomyn asiantuntijat myös suunnittelevat hankkeessa uusia avaruusalan kouluttautumispolkuja ja rohkaisevat yrittäjyyteen.

Satelliittien keräämä tieto ja palvelut tehokkaampaan käyttöön – hanke kehittää myös uusia sovelluksia

Olennainen osa hanketta on Maata havaitsevien ja paikannuspalveluita sekä aikasignaalia tarjoavien satelliittien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen ja uusien sovellusten kehittäminen. Tämä tapahtuu muun muassa avaruusalan koulutusta kehittämällä sekä tekoälyä ja koneoppimista käyttämällä.

– Avaruusdatan suorat sovelluskohteet ovat muun muassa uusiutuvan energian tuotannossa, täsmäviljelyssä, älykkäissä kaupunkiratkaisuissa, ekologisemmassa liikkumisessa sekä ympäristön tilan seurannassa, Kuusniemi sanoo.

Hanke ottaa myös huomioon alan voimakkaan muutoksen: avaruustekniikan kehitys ja maailmanpolitiikka ovat muuttamassa avaruustoimintaa nopeasti ja olennaisesti.

– Yhä tärkeämpien kaksikäyttötuotteiden ja viranomaiskäytön lisäksi siviilisovelluksia tulee jatkuvasti lisää – avaruusturismi, sähköntuotanto ja teollisuus avaruudessa, kaivostoiminta sekä kiertoradalla olevat serverifarmit ovat sovelluksia, joiden kehittämiseen Suomellakin on paljon annettavaa, Kuusniemi kertoo.

Politiikkasuosituksia ja tiekartta Suomen avaruustalouden edistämiseksi

SpacEconomyn asiantuntijat julkaisevat hankkeessa politiikkasuosituksia sekä tiekartan Suomen avaruustalouden edistämiseksi. Hankkeessa myös osallistetaan kansalaisia ja viestitään tutkimustuloksista sekä alan kehityksestä yleistajuisesti.

Hanke vahvistaa avaruusalan toimijoiden verkostoa ja kutsuu mukaan avaruustoimintaan uusia toimijoita. Hankkeeseen osallistuu myös suomalaisia avaruusalan toimijoita tutkimuslaitoksista ministeriöihin sekä avaruusasiain neuvottelukuntaan neuvonantajina.





SpacEconomy-hanke

Hanketta vetää Tampereen yliopisto, jonka lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos ja tieteellisen tiedotuksen toimisto Kupla Productions.