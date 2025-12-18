Ennätysmäärä hakijoita Hankenin englanninkielisiin kandidaatti- ja tohtoriohjelmiin

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku vieraskielisiin koulutuksiin päättyi 21.1.2026. Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan haki 744 henkilöä (2025: 769). Kaikkiaan Hanken vastaanotti 2455 hakemusta 56 eri maasta (2025: 2193).

– Olemme ylpeitä siitä, että Hanken on kovasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta onnistunut jälleen kasvattamaan hakijamääriä useimpiin englanninkielisiin ohjelmiin, sanoo Hankenin koulutuksesta vastaava vararehtori Mika Gabrielsson.

Tohtoriohjelman haku päättyi 8.1.2026, ja ohjelmaan saapui yhteensä 262 hakemusta. Määrä on yli 30 prosenttia suurempi kuin vuonna 2025 ja on samalla ohjelman kaikkien aikojen ennätys.

– On ilahduttavaa nähdä näin suurta kiinnostusta korkeatasoista tohtorikoulutustamme kohtaan, ja olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että myös Suomesta tulevien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi. Vahva kansainvälinen kiinnostus osoittaa selvästi, että Hankenin tutkimus on korkeatasoista ja houkuttelee sitoutuneita ja osaavia hakijoita, toteaa Gyöngyi Kovács, Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori.

Hankenin ja Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteutettava yksivuotinen kestävän kehityksen raportoinnin ja rahoitusanalyysin maisteriohjelma on myös herättänyt laajaa kiinnostusta ensimmäisellä hakukierroksella Ruotsissa.



Hakemusten määrä kasvoi noin 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Opinnot alkavat syksyllä 2026 Uumajassa ja jatkuvat keväällä 2027 Vaasassa.

Tiedotteessa mainitut hakemusten lukumäärät ovat alustavia.