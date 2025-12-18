Ennätysmäärä hakijoita Hankenin englanninkielisiin kandidaatti- ja tohtoriohjelmiin
Kauppakorkeakoulu Hankenin englanninkielinen kandidaattiohjelma Bachelor in Business on selvästi ylittänyt viime vuoden hakijamäärät. Ohjelmaan haki tänä vuonna peräti 1237 henkilöä (2025: 1020).
Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku vieraskielisiin koulutuksiin päättyi 21.1.2026. Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan haki 744 henkilöä (2025: 769). Kaikkiaan Hanken vastaanotti 2455 hakemusta 56 eri maasta (2025: 2193).
– Olemme ylpeitä siitä, että Hanken on kovasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta onnistunut jälleen kasvattamaan hakijamääriä useimpiin englanninkielisiin ohjelmiin, sanoo Hankenin koulutuksesta vastaava vararehtori Mika Gabrielsson.
Tohtoriohjelman haku päättyi 8.1.2026, ja ohjelmaan saapui yhteensä 262 hakemusta. Määrä on yli 30 prosenttia suurempi kuin vuonna 2025 ja on samalla ohjelman kaikkien aikojen ennätys.
– On ilahduttavaa nähdä näin suurta kiinnostusta korkeatasoista tohtorikoulutustamme kohtaan, ja olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että myös Suomesta tulevien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi. Vahva kansainvälinen kiinnostus osoittaa selvästi, että Hankenin tutkimus on korkeatasoista ja houkuttelee sitoutuneita ja osaavia hakijoita, toteaa Gyöngyi Kovács, Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori.
Hankenin ja Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteutettava yksivuotinen kestävän kehityksen raportoinnin ja rahoitusanalyysin maisteriohjelma on myös herättänyt laajaa kiinnostusta ensimmäisellä hakukierroksella Ruotsissa.
Hakemusten määrä kasvoi noin 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Opinnot alkavat syksyllä 2026 Uumajassa ja jatkuvat keväällä 2027 Vaasassa.
Tiedotteessa mainitut hakemusten lukumäärät ovat alustavia.
Yhteyshenkilöt
Marlene GünsbergViestinnän erityisasiantuntijaPuh:040 3521212marlene.gunsberg@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
WORM-projektet ger riktlinjer för hållbar avfallshantering i humanitärt arbete18.12.2025 10:51:56 EET | Pressmeddelande
Det EU-finansierade forskningsprojektet Waste in Humanitarian Operations: Reduction and Minimisation (WORM) har tagit fram en uppsättning standardrutiner som ska förbättra avfallshanteringen i humanitära fältsjukhus och medicinska akutteam.
WORM-hanke julkaisee ohjeet kestävään jätehuoltoon humanitaarisessa toiminnassa18.12.2025 10:51:56 EET | Tiedote
EU-rahoitteinen tutkimushanke Waste in Humanitarian Operations: Reduction and Minimisation (WORM) on laatinut standarditoimintamenettelyjä, joiden tarkoituksena on parantaa jätehuoltoa humanitaarisissa kenttäsairaaloissa ja ensiaputiimeissä.
WORM project issues guidelines for sustainable waste management in humanitarian response18.12.2025 10:51:56 EET | Press release
The EU-funded research project Waste in Humanitarian Operations: Reduction and Minimisation (WORM) has produced a set of standard operational procedures designed to improve waste management in humanitarian field hospitals and emergency medical teams.
Ny forskning: Informell stil gör entreprenörer mer trovärdiga16.12.2025 08:41:15 EET | Pressmeddelande
En ny studie visar att entreprenörer som väljer en mer informell klädstil ofta uppfattas som mer autentiska, vilket gör investerare mer benägna att gå in med kapital. Formell klädsel kan däremot minska känslan av genuinitet och uppfattas som ett försök att passa in snarare än att vara äkta.
Uusi tutkimus: Rento tyyli tekee yrittäjistä uskottavampia16.12.2025 08:41:15 EET | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, että epämuodollisesti pukeutuvat yrittäjät koetaan usein aidommiksi, mikä lisää sijoittajien halukkuutta sijoittaa. Sen sijaan muodollinen pukeutuminen voi heikentää aitouden tunnetta ja näyttäytyä enemmän yrityksenä sulautua joukkoon kuin olla oma itsensä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme