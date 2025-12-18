Svenska handelshögskolan

Ennätysmäärä hakijoita Hankenin englanninkielisiin kandidaatti- ja tohtoriohjelmiin

22.1.2026 09:36:55 EET | Svenska handelshögskolan | Tiedote

Kauppakorkeakoulu Hankenin englanninkielinen kandidaattiohjelma Bachelor in Business on selvästi ylittänyt viime vuoden hakijamäärät. Ohjelmaan haki tänä vuonna peräti 1237 henkilöä (2025: 1020).

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku vieraskielisiin koulutuksiin päättyi 21.1.2026. Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan haki 744 henkilöä (2025: 769). Kaikkiaan Hanken vastaanotti 2455 hakemusta 56 eri maasta (2025: 2193).

– Olemme ylpeitä siitä, että Hanken on kovasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta onnistunut jälleen kasvattamaan hakijamääriä useimpiin englanninkielisiin ohjelmiin, sanoo Hankenin koulutuksesta vastaava vararehtori Mika Gabrielsson.

Tohtoriohjelman haku päättyi 8.1.2026, ja ohjelmaan saapui yhteensä 262 hakemusta. Määrä on yli 30 prosenttia suurempi kuin vuonna 2025 ja on samalla ohjelman kaikkien aikojen ennätys.

– On ilahduttavaa nähdä näin suurta kiinnostusta korkeatasoista tohtorikoulutustamme kohtaan, ja olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että myös Suomesta tulevien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi. Vahva kansainvälinen kiinnostus osoittaa selvästi, että Hankenin tutkimus on korkeatasoista ja houkuttelee sitoutuneita ja osaavia hakijoita, toteaa Gyöngyi Kovács, Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori.

Hankenin ja Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteutettava yksivuotinen kestävän kehityksen raportoinnin ja rahoitusanalyysin maisteriohjelma on myös herättänyt laajaa kiinnostusta ensimmäisellä hakukierroksella Ruotsissa.

Hakemusten määrä kasvoi noin 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Opinnot alkavat syksyllä 2026 Uumajassa ja jatkuvat keväällä 2027 Vaasassa. 

Tiedotteessa mainitut hakemusten lukumäärät ovat alustavia.  

Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.

