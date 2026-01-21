Oulun yliopisto sai lähes 6000 hakemusta englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin
Kevään 2026 ensimmäisessä yhteishaussa Oulun yliopiston hakukohteisiin tuli yhteensä 5945 hakemusta 4370 hakijalta. Hakemukset vähenivät koko maassa, mutta Oulun yliopisto sai yhteishaussa kaikista korkeakouluista suurimman hakemusmäärän.
Oulun yliopistolla oli yli 25 kansainvälistä englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa kevään 2026 ensimmäisessä yhteishaussa. Näistä neljä valmistaa kandidaatin ja maisterin tutkintoon ja loput ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia. Aloituspaikkoja on kaikkiaan 825.
Eniten hakijoita tuli ohjelmiin Computer Science and Engineering, International Business Management ja Business Analytics. Suomesta hakijoita on 948 eli vajaat 22 prosenttia hakijoista. Seuraavaksi yleisimmät maat ovat Pakistan, Bangladesh, Nigeria ja Intia – sekä Oulun yliopistossa että kansallisesti.
Kansallisena muutoksena koulutuksissa on käytössä täydet lukukausimaksut EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolelta tuleville. Oulun yliopistossa apurahaan on mahdollisuus toisesta lukuvuodesta alkaen, mikäli opinnot etenevät hyvin.
”Hakemukset vähenivät koko maassa, mutta ilahduttavasti Oulun yliopiston hakijamäärä oli yhteishaun 31 korkeakoulusta korkein. Ulkomaalaiset opiskelijat hakevat moneen maahan ja hakukohteeseen, joten hyvistä hakijoista täytyy pitää kiinni koko valintaprosessin ajan”, sanoo Oulun yliopiston viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen.
Lopullinen hakemusmäärä todennäköisesti laskee vielä, koska EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilla hakijoilla on seitsemän päivää aikaa maksaa 100 euron hakemusmaksu ja maksamattomia hakemuksia ei hyväksytä.
Tyypillisesti eniten kansainvälisiä opiskelijoita aloittaa tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmissa. Aloituspaikat on saatu parhaiten täyteen kauppatieteiden ja kasvatustieteiden ohjelmissa.
Opiskelijavalinnat kansainvälisiin ohjelmiin julkaistaan viimeistään 27.5. Koulutukset alkavat syksyllä 2026.
Suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.−24.3.2026.
Opetushallitus: Korkeakoulujen kevään ensimmäisen yhteishaun hakijamäärä laski reilulla neljänneksellä (sisältää tilastoliitteen)
Lue lisää: Opintoja, pyöräilyä ja mustikoita – Oulu hurmasi uudet kansainväliset opiskelijat
Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Sara Kiljander, Oulun yliopisto (opiskelijavalintapalvelut)
050 477 7913
Viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen, Oulun yliopisto
050 581 0264
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
