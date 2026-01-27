Hankenin rehtori Ingmar Björkmanin toimikautta jatketaan

Rehtori johtaa Hankenin toimintaa ja vastaa siitä, että toiminta on taloudellista, tehokasta ja menestyksekästä.



– Rehtori Björkmanin ensimmäisen toimikauden aikana korkeakoulu on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Hän on johtanut Hankenia sitoutuneesti ja osoittanut omaavansa ne valmiudet ja ammattitaidon, joita yliopiston menestykselliseen johtamiseen tarvitaan. Hallitus odottaa innolla yhteistyön jatkumista , sanoo Hankenin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum.

Myöhemmin keväällä, Hanken nimittää uudet vararehtorit toimikaudelle, joka on enintään vuoden pidempi kuin rehtorin voimassa oleva toimikausi (31.7.2029).