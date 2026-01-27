Hankenin rehtori Ingmar Björkmanin toimikautta jatketaan
2.2.2026 16:39:42 EET | Svenska handelshögskolan | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hankenin hallitus nimittää rehtorin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2026, että nykyisen rehtorin Ingmar Björkmanin toimikautta, joka päättyy 31.7.2027, jatketaan yhdellä vuodella 31.7.2028 saakka. Voimassa olevien sääntöjen mukaan Björkmanin tulee jäädä eläkkeelle syksyllä 2028.
Rehtori johtaa Hankenin toimintaa ja vastaa siitä, että toiminta on taloudellista, tehokasta ja menestyksekästä.
– Rehtori Björkmanin ensimmäisen toimikauden aikana korkeakoulu on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Hän on johtanut Hankenia sitoutuneesti ja osoittanut omaavansa ne valmiudet ja ammattitaidon, joita yliopiston menestykselliseen johtamiseen tarvitaan. Hallitus odottaa innolla yhteistyön jatkumista , sanoo Hankenin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum.
Myöhemmin keväällä, Hanken nimittää uudet vararehtorit toimikaudelle, joka on enintään vuoden pidempi kuin rehtorin voimassa oleva toimikausi (31.7.2029).
Yhteyshenkilöt
Eva CarreroJohtaja, External relations and communicationPuh:+358 50 479 8852eva.carrero@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
Ny forskning visar att konflikterna kring samiskhet i Finland har drivits fram medvetet27.1.2026 12:41:52 EET | Pressmeddelande
Många kommuner, politiska partier, regionala utvecklingsorganisationer och ekonomiska intresseorganisationer i Lappland har gett stöd åt motmobilisering mot Sametinget i Finland och åt ett nytt identitetsprojekt kopplat till lokala och regionala ekonomiska intressen.
Uusi tutkimus viittaa siihen, että saamelaisuuteen liittyviä kiistoja Suomessa tuettiin tarkoituksella27.1.2026 12:41:52 EET | Tiedote
Monet kunnat, poliittiset puolueet, aluekehitysorganisaatiot ja elinkeinoelämän edunvalvonnan järjestöt ovat tukeneet liikehdintää saamelaiskäräjiä vastaan ja uutta identiteettiprojektia, jolla on paikallisalueellisia taloudellisia intressejä.
New research suggests that the conflicts on Sáminess in Finland have been deliberately supported and produced27.1.2026 12:41:52 EET | Press release
Many municipalities, political parties, economic development organisations and economic advocacy organisations in Lapland have provided support for countermobilisation against the Finnish Sámi Parliament and for a new identity project with local-regional economic interests.
Rekordmånga sökande till Hankens engelskspråkiga kandidat- och doktorsprogram22.1.2026 09:36:55 EET | Pressmeddelande
Svenska handelshögskolans (Hanken) engelskspråkiga kandidatprogram Bachelor in Business slår fjolårets sökandeantal med marginal. Programmet lockade hela 1237 sökande i år (2025: 1020).
Ennätysmäärä hakijoita Hankenin englanninkielisiin kandidaatti- ja tohtoriohjelmiin22.1.2026 09:36:55 EET | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hankenin englanninkielinen kandidaattiohjelma Bachelor in Business on selvästi ylittänyt viime vuoden hakijamäärät. Ohjelmaan haki tänä vuonna peräti 1237 henkilöä (2025: 1020).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme