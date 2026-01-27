Svenska handelshögskolan

Hankenin rehtori Ingmar Björkmanin toimikautta jatketaan

2.2.2026 16:39:42 EET | Svenska handelshögskolan | Tiedote

Jaa

Kauppakorkeakoulu Hankenin hallitus nimittää rehtorin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2026, että nykyisen rehtorin Ingmar Björkmanin toimikautta, joka päättyy 31.7.2027, jatketaan yhdellä vuodella 31.7.2028 saakka. Voimassa olevien sääntöjen mukaan Björkmanin tulee jäädä eläkkeelle syksyllä 2028.

Kauppakorkeakoulu Hankenin rehtori, Ingmar Björkman
Kauppakorkeakoulu Hankenin rehtori, Ingmar Björkman Hankenin arkisto

Rehtori johtaa Hankenin toimintaa ja vastaa siitä, että toiminta on taloudellista, tehokasta ja menestyksekästä.

– Rehtori Björkmanin ensimmäisen toimikauden aikana korkeakoulu on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Hän on johtanut Hankenia sitoutuneesti ja osoittanut omaavansa ne valmiudet ja ammattitaidon, joita yliopiston menestykselliseen johtamiseen tarvitaan. Hallitus odottaa innolla yhteistyön jatkumista , sanoo Hankenin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum.

Myöhemmin keväällä, Hanken nimittää uudet vararehtorit toimikaudelle, joka on enintään vuoden pidempi kuin rehtorin voimassa oleva toimikausi (31.7.2029).

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye