Finlandia-palkitun Helena Sinervon uusi runokokoelma kertoo voimista, jotka sukupolvesta toiseen raapivat ja huutavat ihmisen sisällä

17.2.2026 11:54:08 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Helena Sinervo: Tiikerin tehtävät (Otava)
Helena Sinervo: Tiikerin tehtävät (Otava)

Runojen puhujan arkeen, uniin ja ajatuksiin hiipii tuon tuosta tiikeri. Kolmesataa kiloa eläintä avaa runoissa väylän raivoon, muistamiseen, oikeudentajuun ja kaipuuseen.

Räjähtävä voima pauhaa runoissa kita auki ja rouhaisee lopulta niskat poikki koko patriarkaatilta, hirviöistä tuhoisimmalta.

”Tiikeri loikkaa sumuun pukeutuneena alkovista
ja rouskaisee hirviöltä kaulan poikki, juo veret.
Tiikerin ja minun välillä ei ole mitään rajaa.
Miten maukasta liha voikin olla, melkein kuin
tryffeliä suupielistä nuoleskelisi."


Nyt julkaistavan Tiikerin tehtävät on kirjoittanut Helena Sinervo, arvostettu runoilija, kirjailija ja suomentaja. Hän on voittanut muun muassa Finlandia-palkinnon, arvostetun Tanssiva karhu -runopalkinnon kahdesti ja hänelle on myönnetty Aleksis Kiven rahaston elämäntyöpalkinto. Sinervon runoja on käännetty yli 30 kielelle.

Runokokoelma Tiikerin tehtävät on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.2.2026. 


PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi 

