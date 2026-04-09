Uupunut esihenkilö on yritykselle taloudellinen riski, sillä johtajan kyynistyminen katkaisee tiimin työn imun
13.4.2026 10:00:09 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Esihenkilön hyvinvointi heijastuu kahdenvälisten esihenkilö-alaissuhteiden kautta työntekijöiden motivaatioon ja suoriutumiseen ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyyn. Vaasan yliopiston projektitutkija Jussi Tanskanen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että uupuneelta johtajalta loppuvat voimavarat laadukkaiden alaissuhteiden ylläpitämiseen, mikä johtaa työntekijöiden omistautumisen lopahtamiseen. Ilmiö on erityisen korostunut nykyisessä intensiivisessä työelämässä ja etätyössä.
Työelämän jatkuva tehostuminen ja muutos asettavat kovia paineita organisaatioille. Jussi Tanskasen johtamisen alan väitöstutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten investointi esihenkilö-alaissuhteiden laadun parantamiseen esimerkiksi esihenkilöiden jaksamisen kautta on yksi organisaation tehokkaista tavoista parantaa tulosta ja työntekijöiden hyvinvointia. Hyvät suhteet alaisiin luovat työn imua, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia.
– Työn imu on parhaimmillaan tunne siitä, että työhön on mukava tarttua ja se antaa virtaa. Tutkimus paljastaa kuitenkin karun ketjureaktion: esihenkilön uupumus ja kyynistyminen heijastuvat suoraan alaissuhteisiin. Kun esihenkilöltä puuttuu voimavaroja aitoon kohtaamiseen ja myötätuntoon, työn imu hiipuu koko tiimissä. Tämä pahoinvoinnin kierre heikentää lopulta koko organisaation suoriutumista, Tanskanen kuvailee.
Laadukas suhde puskuroi työn raskautta
Tutkimus osoittaa, että laadukas kahdenvälinen suhde esihenkilön kanssa on työntekijälle merkittävä voimavara. Hyvän esihenkilösuhteen ansiosta työn ponnistelut koetaan kevyempinä ja palkkiot suurempina. Huonossa suhteessa viestintä jää muodolliseksi, mikä voi johtaa epäreiluuden kokemuksiin ja tiimin jakautumiseen.
Tanskanen korostaa, että organisaatioiden on tuettava esihenkilöiden jaksamista ja annettava heille riittävästi päätäntävaltaa palkitsemiseen.
– Esihenkilöllä on oltava resursseja palkita alaisiaan muullakin kuin rahalla kuten arvostuksella ja autonomialla. Jos esihenkilö on vain väliportaan toteuttaja ilman liikkumavaraa, luottamus suhteessa kärsii. Myös etätyö korostaa tätä tarvetta, sillä kun työkaverisuhteet ohenevat, esihenkilöstä tulee työntekijän ensisijainen linkki koko organisaatioon.
Väitöskirja
Tanskanen, Jussi (2026) High-quality leader-member exchange relationship as a key to employee work engagement. Acta Wasaensia 581. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
YTM, FM Jussi Tanskasen väitöstutkimus “High-quality leader-member exchange relationship as a key to employee work engagement” tarkastetaan perjantaina 17.4.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/67560122369?pwd=3c67PqTBmw5UwCAzva7stN6MeOmc86.1
Password: 211814
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Olli-Pekka Kauppila (Hanken Svenska handelshögskolan) ja kustoksena professori Liisa Mäkelä.
Lisätietoa
Jussi Tanskanen, p. 040 779 1842, jussi.tanskanen@uwasa.fi
Jussi Tanskanen on valmistunut Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2010 ja filosofian maisteriksi vuonna 2017. Tanskanen työskentelee projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa syventyy kahdenvälisten esihenkilö-alaissuhteiden laadun ja työn imun väliseen yhteyteen nykypäivän vaativassa työelämässä.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Kuvat
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto kehittää toiminnallisesti kaksikielistä opetusta vahvistaakseen kansainvälisten opiskelijoiden suomen kieltä ja työllistymistä9.4.2026 13:40:41 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto kehittää uutta toiminnallisen kaksikielisen opetuksen mallia, jonka tavoitteena on tukea kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen osaamista ja työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Opetuksen pääkieli on englanti, mutta suomea integroidaan suunnitelmallisesti osaksi opintoja niin, että kieli tukee sekä oppimista että työelämävalmiuksien kehittymistä.
Vaasan yliopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 45 lisäaloituspaikkaa31.3.2026 11:19:43 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille kertaluonteista rahoitusta uusien aloituspaikkojen lisäämiseksi talouskasvua edistäville aloille. Vaasan yliopisto sai rahoituksen yhteensä 45 lisäaloituspaikkaan.
Hakijamäärät Vaasan yliopistoon jatkoivat kasvua – ennätysmäärä hakemuksia kevään yhteishaussa24.3.2026 17:06:56 EET | Tiedote
Vaasan yliopistoon tuli tänään 24. maaliskuuta päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 12 343 hakemusta. Määrän kasvu kertoo yliopiston koulutustarjonnan vahvasta vetovoimasta. Sekä kandidaatti- että maisteriohjelmien suosio jatkoi kasvuaan, ja viime vuoden hakemusmääriin verrattuna kokonaishakemusmäärä kasvoi 15,5 prosenttia.
Ihmisaivoja jäljittelevä tekoälyohjaus voi vahvistaa sähköverkkoa23.3.2026 09:34:48 EET | Tiedote
Perinteisten voimalaitosten korvautuminen aurinko- ja tuulivoiman kaltaisilla vaihtelevilla energialähteillä on tehnyt sähköverkon ylläpitämisestä monimutkaista. Hussain Khanin Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöskirja esittelee edistyksellisiä tekoälypohjaisia ohjausstrategioita, jotka varmistavat paikallisten sähköverkkojen luotettavuuden ja toimintakyvyn.
Vaasan yliopiston strategiaprofessori Marko Kohtamäki palkittiin Vuoden tiedeviestijänä19.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Vaasan yliopisto on nimennyt yliopiston Vuoden tiedeviestijäksi strategiaprofessori Marko Kohtamäen. Palkinto myönnetään ansiokkaasta tieteen yleistajuistamisesta ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän lisäksi Vaasan yliopisto jakoi kaksi kunniamainintaa onnistuneesta tiedeviestinnästä. Toisen kunniamaininnan sai markkinoinnin tutkijatohtori Essi Vesterinen ja toisen tietoliikennetekniikan professori Mohammed Elmusrati.
