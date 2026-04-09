Uupunut esihenkilö on yritykselle taloudellinen riski, sillä johtajan kyynistyminen katkaisee tiimin työn imun

Työelämän jatkuva tehostuminen ja muutos asettavat kovia paineita organisaatioille. Jussi Tanskasen johtamisen alan väitöstutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten investointi esihenkilö-alaissuhteiden laadun parantamiseen esimerkiksi esihenkilöiden jaksamisen kautta on yksi organisaation tehokkaista tavoista parantaa tulosta ja työntekijöiden hyvinvointia. Hyvät suhteet alaisiin luovat työn imua, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia.

– Työn imu on parhaimmillaan tunne siitä, että työhön on mukava tarttua ja se antaa virtaa. Tutkimus paljastaa kuitenkin karun ketjureaktion: esihenkilön uupumus ja kyynistyminen heijastuvat suoraan alaissuhteisiin. Kun esihenkilöltä puuttuu voimavaroja aitoon kohtaamiseen ja myötätuntoon, työn imu hiipuu koko tiimissä. Tämä pahoinvoinnin kierre heikentää lopulta koko organisaation suoriutumista, Tanskanen kuvailee.

Laadukas suhde puskuroi työn raskautta

Tutkimus osoittaa, että laadukas kahdenvälinen suhde esihenkilön kanssa on työntekijälle merkittävä voimavara. Hyvän esihenkilösuhteen ansiosta työn ponnistelut koetaan kevyempinä ja palkkiot suurempina. Huonossa suhteessa viestintä jää muodolliseksi, mikä voi johtaa epäreiluuden kokemuksiin ja tiimin jakautumiseen.

Tanskanen korostaa, että organisaatioiden on tuettava esihenkilöiden jaksamista ja annettava heille riittävästi päätäntävaltaa palkitsemiseen.

– Esihenkilöllä on oltava resursseja palkita alaisiaan muullakin kuin rahalla kuten arvostuksella ja autonomialla. Jos esihenkilö on vain väliportaan toteuttaja ilman liikkumavaraa, luottamus suhteessa kärsii. Myös etätyö korostaa tätä tarvetta, sillä kun työkaverisuhteet ohenevat, esihenkilöstä tulee työntekijän ensisijainen linkki koko organisaatioon.

Väitöskirja

Tanskanen, Jussi (2026) High-quality leader-member exchange relationship as a key to employee work engagement. Acta Wasaensia 581. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Väitöstilaisuus

YTM, FM Jussi Tanskasen väitöstutkimus “High-quality leader-member exchange relationship as a key to employee work engagement” tarkastetaan perjantaina 17.4.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/67560122369?pwd=3c67PqTBmw5UwCAzva7stN6MeOmc86.1

Password: 211814

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Olli-Pekka Kauppila (Hanken Svenska handelshögskolan) ja kustoksena professori Liisa Mäkelä.

Lisätietoa

Jussi Tanskanen, p. 040 779 1842, jussi.tanskanen@uwasa.fi

Jussi Tanskanen on valmistunut Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2010 ja filosofian maisteriksi vuonna 2017. Tanskanen työskentelee projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa syventyy kahdenvälisten esihenkilö-alaissuhteiden laadun ja työn imun väliseen yhteyteen nykypäivän vaativassa työelämässä.