Valokuitunen Superpesiksen pääyhteistyökumppaniksi

Valokuitunen on solminut Superpesiksen kanssa pääyhteistyökumppanuuden kesäkaudeksi 2026. Superpesis houkuttelee katsojia kaupunkien lisäksi myös pienemmillä paikkakunnilla, joissa enemmistö väestä asuu omakotitaloissa. Yhteistyö on Valokuituselle hyvin luonteva, koska pesäpalloa pelataan monella sellaisella paikkakunnalla, jossa Valokuitusella on jo ennestään avointa valokuituverkkoa ja verkon laajuutta kasvatetaan.



Superpesiksen toimitusjohtaja Olli Aro pitää kumppanuutta luonnollisena jatkona sarjan jatkuvalle kehitykselle.

– Superpesis on vahvasti mukana suomalaisten arjessa niillä paikkakunnilla, joissa pesäpalloa rakastetaan. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka haluavat kasvaa meidän kanssamme, Aro sanoo.

Valokuitusen ja Superpesiksen yhteistyö näkyy laajasti ja monikanavaisesti kauden aikana muun muassa: ottelutapahtumissa, televisiolähetysten sekä Ruutu+-lähetysten ottelutunnisteissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kaikkien joukkueiden Jokeripelaajien pelipaidoissa on Valokuitusen mainokset. Ottelutapahtumissa katsojat voivat vierailla Valokuitusen pisteellä, jossa on innostavaa ohjelmaa. Valokuitusen Superpesis-kiertuetta voi seurata Valokuitusen Instagram- ja TikTok-tileiltä.

– Olemme todella innoissamme alkavasta yhteistyöstä Superpesiksen kanssa. Pesäpallo tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa brändimme positiivista mielikuvaa ja muistijälkeä kesällä, kun valokuiturakentaminen ja myynti ovat vilkkaimmillaan. Haluamme tukea paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, sanoo Valokuitusen viestintä- ja markkinointijohtaja Lisa Kukila.