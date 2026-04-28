Pohjois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustettu Pohjois-Suomen elinvoimakeskus aloitti toiminsa 1.1.2026. Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa, mikä edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä.

Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten sekä työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Valtakunnallisissa neuvotteluissa on käsitelty muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa sekä erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisten menojen säästötoimenpiteet.

Toisessa vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut siirtyvät elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käytäviin virastokohtaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen 6.5.2026 alkavissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja niiden vaihtoehdot sekä elinvoimakeskuksen mahdollisuudet säädösten puitteissa organisaation rakenteellisiin uudistuksiin, priorisoitavien tehtävien turvaamiseen ja samalla joidenkin tehtävien, toimintojen ja toimintayksiköiden muuttamiseen tai lakkauttamiseen. Elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet neuvotteluissa toisin sovi.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa toimialueellaan mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä monipuolisia tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Oulussa ja toimipaikka Kajaanissa. Lisäksi Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa keskitetysti mm. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitettuja välittävän toimielimen tehtäviä, valtionapuviranomaisten tehtäviä rakennuksen hoitoa ja kunnossapitoa varten rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneille lapsille tarkoitettujen perheryhmäkotien perustamisesta sopimisen, edustajatoiminnan ohjauksen, suunnittelun ja valvonnan, perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan tehtäviä sekä alueellisesta kuljetustuesta tarkoitetut elinvoimakeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee noin 187 henkilöä, joista 117 on palkattu toimintamenoilla.