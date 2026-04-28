Lassilan silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä korjaustöiden vuoksi 11.5.2026

29.4.2026 11:54:36 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Haapajärvellä Arvolantiellä (mt 7632) sijaitseva Lassilan silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä maanantaina 11.5.2026 korjaustöiden vuoksi. Kesän aikana toteutettavan urakan ajaksi liikenne ohjataan kiertoreitille. Työt valmistuvat syksyllä 2026.

Sillan rakenne ja kaiderakenteet, sininen taivas ja ympäröivä luonto heijastuvat veden pinnasta.
Vuonna 1958 rakennettu silta peruskorjataan kesän aikana. Korjaustöissä kunnostetaan muun muassa sillan pintarakenteet, vesieristeet ja kaiteet.

Ajoneuvoliikenteen kiertoreitti kulkee Tiitonrannantien (mt 7630) ja Kontiopuhdontien kautta, ja se on opastettu työmaan aikana. Kevyelle liikenteelle pyritään järjestämään kulkureitti sillan yli lähes koko urakan ajan, mutta kulkua voidaan joutua rajoittamaan yksittäisten työvaiheiden aikana.

Urakan tilaajana on Lapin elinvoimakeskus, ja urakoitsijana toimii NYAB Finland Oy.

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Juha Typpö
p. 0295 038 028
juha.typpo@elinvoimakeskus.fi

NYAB Finland Oy
Työmaapäällikkö Olli Tiiro
p. 040 574 3250

Kuvat

Kartta näyttää Lassilansillan kiertoreitit työmaan ohi Haapajärvellä.
Opastetut kiertoreitit työmaan ohi.
