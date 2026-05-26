25 maailman oudointa rikosta — Cozy true crime -tarinoita

Rikoksia on tehty maailman sivu, ja aivan yhtä kauan niistä on kerrottu tarinoita leirinuotioilla ja iltapäivälehtien lööpeissä. Osa on jäänyt elämään kammottavuutensa ja toiset eriskummallisuutensa vuoksi. Tässä teoksessa kerrotaan maailman oudoimmat todelliset rikostapaukset. Cozy true crimea parhaimmillaan!

Kirja kysyy muun muassa, että miksi ihmeessä kukaan kaivaisi 30-metrisen tunnelin vain tyhjentääkseen videovuokraamon puolityhjän kassakoneen, miksi parmesaani on kuumaa kamaa italialaisten rikollisjengien keskuudessa ja kuinka satakiloinen kultainen wc-pönttö päätyi rämäpäisen vorokoplan matkaan.



25 maailman oudointa rikosta -kirjan on kirjoittanut Anssi Eriksson, kulttuuriaiheisiin perehtynyt vapaa kirjoittaja. Häntä kiinnostavat sekä kaitaa polkua tallanneiden että sen varrella rehottavissa ryteiköissä tarponeiden ihmisten tarinat. Ennen merkillisiin rikoksiin paneutumistaan Eriksson on kirjoittanut ja suomentanut elämäkertoja.



25 maailman oudointa rikosta ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 11.6.2026.

PDF-vedokset ja haastattelupyynnöt ilmo.muuronen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi