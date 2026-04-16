Martin Lindqvist valittiin Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi

Lähes 600 jäsenellään Suomalais-ruotsalainen kauppakamari muodostaa Suomen ja Ruotsin välisen kaupan tärkeimmän verkoston. Kauppakamarin jäsenyritykset vastaavat yli puolesta Suomen ja Ruotsin välisen kaupan kokonaisvolyymista. Tänä vuonna järjestö, jonka perustajiin kuuluivat muun muassa teollisuusmies Axel Wenner-Gren sekä Suomen silloinen suurlähettiläs, myöhempi presidentti J. K. Paasikivi, viettää 90-vuotisjuhlavuottaan.

Hallitus ja valtuuskunnan 79 jäsentä edustavat johtavia teollisuus- ja palveluyrityksiä sekä elinkeinoelämän järjestöjä. Martin Lindqvist on erinomainen esimerkki siitä, kuinka suomalais-ruotsalainen yhteistyö on vahvistanut kansainvälistä kilpailukykyä ja pohjoismaista taloutta. Hän oli mukana muun muassa ruotsalaisen SSAB:n ja suomalaisen Rautaruukin merkittävässä fuusiossa sekä fossiilivapaan teräksen valmistukseen tähtäävässä Hybrit-hankkeessa. Lindqvist on aidosti kiinnostunut Suomen ja Ruotsin välisistä suhteista ja tuntee syvällisesti molempien maiden elinkeinoelämän.

Karin Johanssonilla on pitkä ura politiikan ja elinkeinoelämän parissa. Hän on toiminut muun muassa Svensk Handelin toimitusjohtajana, sosiaaliministeri Göran Hägglundin valtiosihteerinä sekä Microsoftin julkisen sektorin asiakaspäällikkönä. Johansson suhtautuu intohimoisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön ja on johdonmukaisesti korostanut Suomen kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on kiitollinen siitä, että hallitus on saanut kaksi näin vahvaa osaajaa riveihinsä. Tavoitteena on jatkaa menestyksekästä toimintaa kasvattamalla sekä jäsenmäärää että suomalais-ruotsalaisiin teemoihin keskittyvien seminaarien ja tapahtumien osallistujamääriä. Kauppakamari toimii myös tärkeänä tiedonlähteenä ja neuvonantajana yrityksille, jotka suunnittelevat laajentumista naapurimaan markkinoille.