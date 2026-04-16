Martin Lindqvist valittiin Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi
28.5.2026 10:47:04 EEST | Finsk-svenska handelskammaren | Tiedote
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari valitsi kaksi uutta jäsentä hallitukseensa Ruotsin suurlähetystössä Helsingissä 26. toukokuuta pidetyssä vuosikokouksessa. Kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin teräsyhtiö SSAB:n entinen toimitusjohtaja Martin Lindqvist, joka toimii nykyisin Swiss Steel Holdingin hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä kuten Skanska, SCA ja Indutrade. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Karin Johansson, joka toimii Ruotsin elinkeinoelämän organisaation Svenskt Näringslivin varatoimitusjohtajana sekä elinkeinopolitiikan ja vaikuttamistoiminnan johtajana.
Lähes 600 jäsenellään Suomalais-ruotsalainen kauppakamari muodostaa Suomen ja Ruotsin välisen kaupan tärkeimmän verkoston. Kauppakamarin jäsenyritykset vastaavat yli puolesta Suomen ja Ruotsin välisen kaupan kokonaisvolyymista. Tänä vuonna järjestö, jonka perustajiin kuuluivat muun muassa teollisuusmies Axel Wenner-Gren sekä Suomen silloinen suurlähettiläs, myöhempi presidentti J. K. Paasikivi, viettää 90-vuotisjuhlavuottaan.
Hallitus ja valtuuskunnan 79 jäsentä edustavat johtavia teollisuus- ja palveluyrityksiä sekä elinkeinoelämän järjestöjä. Martin Lindqvist on erinomainen esimerkki siitä, kuinka suomalais-ruotsalainen yhteistyö on vahvistanut kansainvälistä kilpailukykyä ja pohjoismaista taloutta. Hän oli mukana muun muassa ruotsalaisen SSAB:n ja suomalaisen Rautaruukin merkittävässä fuusiossa sekä fossiilivapaan teräksen valmistukseen tähtäävässä Hybrit-hankkeessa. Lindqvist on aidosti kiinnostunut Suomen ja Ruotsin välisistä suhteista ja tuntee syvällisesti molempien maiden elinkeinoelämän.
Karin Johanssonilla on pitkä ura politiikan ja elinkeinoelämän parissa. Hän on toiminut muun muassa Svensk Handelin toimitusjohtajana, sosiaaliministeri Göran Hägglundin valtiosihteerinä sekä Microsoftin julkisen sektorin asiakaspäällikkönä. Johansson suhtautuu intohimoisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön ja on johdonmukaisesti korostanut Suomen kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on kiitollinen siitä, että hallitus on saanut kaksi näin vahvaa osaajaa riveihinsä. Tavoitteena on jatkaa menestyksekästä toimintaa kasvattamalla sekä jäsenmäärää että suomalais-ruotsalaisiin teemoihin keskittyvien seminaarien ja tapahtumien osallistujamääriä. Kauppakamari toimii myös tärkeänä tiedonlähteenä ja neuvonantajana yrityksille, jotka suunnittelevat laajentumista naapurimaan markkinoille.
Kjell SkoglundToimitusjohtajaPuh:040 560 3922kjell.skoglund@finsve.com
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.
