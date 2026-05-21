Koulutuskuntayhtymä OSAOsta valmistui 2233 uutta ammattilaista ajanjaksolla 1.8.2025– 31.5.2026. Valmistuneet ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Vuoden aikana valmistuneista 91 suoritti myös ylioppilastutkinnon ammatillisen tutkinnon rinnalla.

OSAOn valmistujaisjuhlat pidetään OSAOn toimipisteissä 5.6.2026. Valmistujaisjuhliin on kutsuttu kaikki OSAOsta 1.8.2025–5.6.2026 välillä valmistuneet opiskelijat.

Leipuri-kondiittoriksi valmistunut Eveliina sai opinnoista taitoja ja itseluottamusta työelämään



Eveliina Anttosen kiinnostus leipomiseen syttyi jo lapsena mummon kanssa mokkapaloja valmistaessa. Seiskaluokalla kiinnostus leivontaan oli vahvistunut niin, että hän päätti hakea alan opintoihin peruskoulun jälkeen. Nyt kolmen vuoden leipuri-kondiittoriopinnot ovat valmiit, ja hän tietää, millaista arki alalla on.

Opintoihin kuuluu työelämässä oppimisen jaksoja, joissa Eveliina pääsi testaamaan osaamistaan aidossa ympäristössä. Jaksot sujuivat hyvin, mikä tuo varmuutta siihen, että oma osaaminen kantaa myös valmistumisen jälkeen.

Valmistuminen ja siirtymä työelämään tuntuu samaan aikaan innostavalta ja vähän jännittävältä.

”Tavoitteenani on löytää alalta töitä tai työskennellä pienimuotoisesti yrittäjänä. Olen myös miettinyt jatko-opintoja joko ammattikorkeakoulussa tai ammatillisella puolella.”





Toni löysi koneistuksesta suunnan tulevaisuuteen



Peruskoulun jälkeen Toni Hägg ajautui sivuun opinnoista ja työelämästä. Useita vuosia kului ilman selkeää suuntaa, kunnes hän löysi uuden alun yllättävästä paikasta: kone- ja tuotantotekniikan opinnoista. Opiskelu on tuonut hänelle itsevarmuutta ja kiinnostavan ammatin koneistajana.

”Törmäsin koneistamiseen oikeastaan vähän vahingossa. Olin seurannut koneistusaiheisia videoita jo pitkään, ja aloin miettiä, voisiko ala sopia minulle. Kun olin kuntouttavassa työtoiminnassa, eräs ohjaajista vinkkasi, että alan koulutus olisi alkamassa työvoimakoulutuksena”, Toni taustoittaa polkuaan kohti opintoja.

Opintojen edetessä Toni huomasi kiinnostuvansa alasta yhä enemmän. Kappaleiden suunnittelu, mittaaminen ja ongelmien ratkaiseminen alkoivat tuntua mielekkäältä, ja tekeminen herätti halun ymmärtää tekniikkaa laajemmin.

”Koneistus alkoi maistua niin hyvin, että halusin oppia siitä enemmän.”

Koneistajan opinnot toimivat Tonille väliaskeleena kohti jatko-opintoja konetekniikan insinööriksi. Hän lähti mukaan Oamk Highway -opintoihin, joissa ammattikorkeakoulun opintoja suoritetaan jo toisen asteen aikana ja joiden kautta voi päästä suoraan ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita.





Lähihoitajaksi valmistuva Aleksi oppii tekemällä



Lähihoitajaksi valmistuva Aleksi Kivirinta on jo saanut kesätyöpaikan ja aloittanut työnteon. Lähihoitajaopinnoissa Aleksi on pitänyt erityisesti siitä, että OSAOssa oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Opinnot ovat joustaneet, mikä on mahdollistanut työnteon opiskelujen ohella. Välillä nopea tahti on tuonut haasteita, mutta tekemällä oppiminen on tukenut kehitystä.

”OSAOssa opinnot ovat tuntuneet työltä, ja työtä tekemällä oppii parhaiten. Olen voinut opiskella omalla tavallani ja tehdä töitä samalla. Kaikki ei jää heti mieleen, mutta oppia kertyy tekemisen kautta. Parasta ovat olleet mahdollisuudet”, Aleksi kertoo.

Myös työelämässä oppimisen jaksot ovat jääneet erityisesti mieleen. Niissä pääsee näkemään alaa eri näkökulmista ja työskentelemään aidossa ympäristössä.

”Jokainen työpaikalla oppiminen on ollut erilainen. Hoitotyö on monipuolinen ala, ja oman suunnan löytää kyllä. Harjoittelussa pääsee hyvin työn makuun, mutta valmiiksi työntekijäksi ei kasva hetkessä – se vaatii panostusta myös itseltä”, Aleksi sanoo.