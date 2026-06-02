Värikäs ja lumoava matka keskiajan ihmisten elämään

Kuka ritari menetti päänsä Turun linnan piirityksessä syksyllä 1364? Ketkä leikkivät lapsuusleikkejään Kastelholman linnan vankitornissa? Kuka joutui kirjeitse setvimään kuningattaren lapsivuodevaivoja ja kuka linnanrouva hautautui taloustavaroihin Viipurin linnassa? Miten Suomen keskiajan ainoa kirjallisiin lähteisiin jäänyt kaksintaistelu ratkesi vuonna 1521?

Koko suomalaisen keskiajan kattava teos vie vankityrmiin, linnojen kamareihin ja merirosvojen hallitseman Itämeren rannikolle. Keskiaika tulee iholle, kun linnanväen kiehtovimmat henkilöt saavat kertoa oman tarinansa. Nämä Suomen keskiajan linnojen asukkaat edustavat monia eri yhteiskuntaluokkia. Mukana on kuninkaita, ritareita ja linnanrouvia, piispoja, palkkasotureita ja käsityöläismestareita sekä lapsia, vankeja ja eläimiä.

Suurin osa keskiajan lähteistä on hävinnyt tai jäänyt ylöskirjaamatta ja ne voivat olla ristiriitaisia ja uudelleentulkittavissa. Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja -kirja hyödyntää fiktiota historiallisten ihmisten mahdollisten elämänkulkujen tavoittamisessa. Kirja tarjoaa uusinta tutkittua tieteellistä tietoa, tähän tutkimukseen perustuvaa tulkintaa sekä puhdasta fiktiota. Historialliset henkilöt esitellään fiktiivisen tarinan kautta, jonka jälkeen faktaosuus kertoo historiallisesta henkilöstä tutkimukseen pohjauten. Yhdistelmästä syntyy viihdyttävä ja sivistävä lukukokemus.



Teoksen on kirjoittanut Elise Pihlajaniemi, kirjailija, arkeologi, historianopettaja ja väitöskirjatutkija. Pihlajaniemi rakastaa linnoja ja keskiaikaa ja melkein yhtä paljon hän rakastaa kotikaupunkiaan Turkua, teatteria sekä lenkkeilyä linnanpuistossa. Elise nauttii ihmisten kohtaamisesta, mutta viihtyy parhaiten kotonaan kirjoittamassa ja hoitamassa huonekasveja.



Ritareita, linnarouvia ja merirosvoja -kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.7.2026.

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