Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 12.6.2026 Suomen talouden näkymistä
4.6.2026 10:51:25 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Piristyykö talouskasvu? Kuinka vakavasti Lähi-idän konflikti hämärtää talouden näkymiä? Onko inflaation nopeutuminen tilapäinen ilmiö? Millä tavalla talouskasvun kiihtyminen vaikuttaisi työvoimaan kysyntään ja työttömyyteen?
Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden ennustetta käsittelevää tiedotustilaisuutta perjantaina 12.6.2026 klo 11.00.
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi euroalueen talouden ja inflaation näkymiä sekä Euroopan keskuspankin tuoreita rahapoliittisia päätöksiä. Ennustepäällikkö Juuso Vanhala esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2026–2028.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään torstaina 11.6.2026 klo 12 tämän linkin kautta:
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.
Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä pyydämme kertomaan nimen ja median, jota toimittaja edustaa.
Talousennuste julkaistaan verkkosivuillamme www.eurojatalous.fi.
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