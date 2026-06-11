Vihreät: Helsingin metsät ja luontoalueet tulee rauhoittaa myös pientalorakentamiselta

“Vihreät kannattaa pientaloasumisen lisäämistä Helsingissä, mutta ei lähimetsien ja luontoalueiden kustannuksella. Kaupunkistrategiassa on sovittu, että arvokkaille luontoalueille ei osoiteta rakentamista ja että luontokato Helsingissä pysäytetään vuoteen 2030 mennessä”, linjaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen.

Vihreiden esitys täydentää päätösesitystä useilla kirjauksilla, joiden mukaan luontoarvot tulee turvata suunnittelun kaikissa vaiheissa. Pientalorakentamista edistävät suunnitelmat tulevat erikseen asemakaavoitukseen, jolloin jokainen kohde harkitaan vielä erikseen.

"Helsingissä on mahdollista lisätä pientaloasumista ilman, että rakentaminen kohdistuu arvokkaisiin metsiin tai virkistysalueisiin. Luonto ei ole rakentamisen täytemaata", sanoo Pasanen.

Vihreiden esityksen mukaan pientalotonttien lisääminen tulee keskittää ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille sekä olemassa olevien pientaloalueiden täydentämiseen. Alueiden vehreys ja luonnon monimuotoisuus on turvattava kaikissa kohteissa