Vihreät: Helsingin metsät ja luontoalueet tulee rauhoittaa myös pientalorakentamiselta
12.6.2026 07:00:00 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Vihreät esittävät, että pientalorakentamista ei suunnitella metsäisille tai luonto- ja virkistysarvoiltaan arvokkaille alueille, kun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Helsingin pientalotonttitarjonnan lisäämistä 16.6.2026.
“Vihreät kannattaa pientaloasumisen lisäämistä Helsingissä, mutta ei lähimetsien ja luontoalueiden kustannuksella. Kaupunkistrategiassa on sovittu, että arvokkaille luontoalueille ei osoiteta rakentamista ja että luontokato Helsingissä pysäytetään vuoteen 2030 mennessä”, linjaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen.
Vihreiden esitys täydentää päätösesitystä useilla kirjauksilla, joiden mukaan luontoarvot tulee turvata suunnittelun kaikissa vaiheissa. Pientalorakentamista edistävät suunnitelmat tulevat erikseen asemakaavoitukseen, jolloin jokainen kohde harkitaan vielä erikseen.
"Helsingissä on mahdollista lisätä pientaloasumista ilman, että rakentaminen kohdistuu arvokkaisiin metsiin tai virkistysalueisiin. Luonto ei ole rakentamisen täytemaata", sanoo Pasanen.
Vihreiden esityksen mukaan pientalotonttien lisääminen tulee keskittää ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille sekä olemassa olevien pientaloalueiden täydentämiseen. Alueiden vehreys ja luonnon monimuotoisuus on turvattava kaikissa kohteissa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Vihreät: Lumensäilytyspaikka ei kuulu Keskuspuistoon11.6.2026 15:29:07 EEST | Tiedote
Helsingin vihreiden valtuustoryhmä vastustaa lumensäilytyspaikan sijoittamista Metsälään Keskuspuiston virkistysalueelle. Kaupunkiympäristölautakunta päättää Metsäläntien lumenvastaanottopaikan kaavasta kokouksessaan 16.6.2026.
Helsingin Vihreät täydensivät eduskuntavaalien ehdokaslistaa monipuolisella joukolla3.6.2026 18:45:52 EEST | Tiedote
Helsingin Vihreät nimesivät yhdistyksen kokouksessa 3.6. viisi ehdokasta kevään 2027 eduskuntavaaleihin. “Nyt nimettävät ehdokkaat täydentävät upealla ja monipuolisella osaamisellaan Helsingin vihreiden ehdokaslistaa. Ehdokashankinta on hyvällä mallilla ja valmistelut kohti eduskuntavaaleja täydessä vauhdissa”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Venla Monter kuvailee. Ehdokkaaksi nimettiin seuraavat henkilöt: Maria Aarnilinna, opinto-ohjaaja ja kasvatustieteen maisteri Matti Lehto, Lead copywriter ja VTM Anja Presnukhina, aktivisti ja kahvilayrittäjä Iida Tani, kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteiden maisteri Vini Venetvaara, Helsingin vihreiden nuorten puheenjohtaja Aiemmin Helsingin vihreät ovat nimenneet ehdokkaiksi Fatim Diarran, Atte Harjanteen, Mari Holopaisen ja Amanda Pasasen. Seuraavan kerran Helsingin Vihreät nimeävät ehdokkaita syksyllä.
Vihreät ei kannata rakentamista Stansvikinkalliolle3.6.2026 08:59:58 EEST | Tiedote
Helsingin vihreä valtuustoryhmä vastustaa rakentamista Stansvikin metsään. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on parhaillaan Stansvikinkallion itäosan kaavaehdotus, jossa Stansvikin metsään ehdotetaan rakennettavan kuutta kerrostaloa. Asemakaava on laadittu alueen uudelleenarvioinnin pohjalta. "Stansvikinkallion monimuotoiset ja arvokkaat metsäalueet on säästettävä, eikä yhtään lisää rakentamista alueelle voida sallia. Vaikka esitettyä rakentamista on uudelleenarvioinnin myötä vähennetty huomattavasti ja uudet suunnitelmat ovat merkittävä parannus alkuperäiseen asemakaavaan verrattuna, emme voi hyväksyä käsittelyssä olevaa kaavaehdotusta metsän luonto- ja virkistysarvojen vuoksi”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen. Metsäalueiden reunoille toteutetaan jo aiemmin päätettyä, uudelleenarvioinnin ulkopuolelle jätettyä asuntorakentamista, eikä Vihreiden mielestä yhtään enempää metsää tuhoavaa rakentamista voida tähän metsä
Vihreät esittää uusia malleja vauhdittamaan perheasuntojen rakentamista Helsinkiin27.5.2026 18:39:07 EEST | Tiedote
Helsingin on pystyttävä tarjoamaan realistinen polku vuokra-asumisesta omistukseen myös elämäntilanteiden muuttuessa. Ilman toimivia välimuotoja yhä useampi perhe muuttaa pois kaupungista. Vihreät esittävät nyt ratkaisuiksi uusia kumppanuusmalleja, joilla omistusasuntotuotantoa saadaan liikkeelle erityisesti kaupunkiuudistusalueilla. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraporttia.
Apulaispormestari Huff kesälomien siirtoehdotuksesta: “Kikkailun sijaan keskityttävä oppimistulosten parantamiseen”24.5.2026 16:19:45 EEST | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, Vihreiden varapuheenjohtaja Shawn Huff ei kannata koululaisten kesälomien siirtoa. Huff katsoo että koulutukseen tehtävien merkittävien muutosten pitäisi sen sijaan tukea oppmistulosten ja koulutuksen laadun parantamista. “Suomi on oppimistulosten suhteen vakavassa paikassa. Koulutusjärjestelmää tulee siksi kehittää pedagogiikan ja oppimisen näkökulmasta, jotta saamme heikkenevät ja eriytyvät oppimistulokset paranemaan. Lomakikkailun sijaan koulutuspolitiikassa tulisi nyt keskittyä olennaiseen ja muutosten pitäisi olla oppimisen kannalta perusteltuja”, Huff sanoo. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut koulujen kesälomien siirtoa kahdella viikolla myöhemmäksi. Huff huomauttaa myös, että opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia opettajista vastustaa ministerin ehdotusta koululaisten kesälomien siirrosta. “Kouluissamme on ollut opettajien arjen kannalta merkittäviä muutoksia e
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme