Äidin paino voi vaikuttaa mikrobiston viestintään lapsivedessä

Oulun yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin uloste- ja lapsivesinäytteitä 60:ltä raskaana olleelta naiselta. Näytteistä tutkittiin äidin raskaudenaikaisten tekijöiden vaikutusta kehon mikrobiston tuottamiin pieniin hiukkasiin, ekstrasellulaarisiin vesikkeleihin. Ne ovat bakteerien tuottamia viestintähiukkasia, joiden avulla mikrobit voivat välittää signaaleja toisilleen ja vaikuttaa isäntäelimistön soluihin.

”Mikrobiston tuottamat vesikkelit ovat todennäköisesti yksi keskeisimmistä viestintämekanismeista kehomme mikrobien ja solujen välillä. Sikiöympäristöllä tarkoitetaan sikiötä kohdussa ympäröiviä olosuhteita, kuten lapsivettä. Sikiöympäristössä tapahtuva mikrobiston viestintä ja sen muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi sikiön vastustuskyvyn kehittymiseen”, kertoo Oulun yliopiston tutkijatohtori Jenni Turunen.

Tutkimuksessa havaittiin, että mikrobiston tuottama vesikkeliprofiili suolistossa ja lapsivedessä vaihteli äitien välillä. Äidin ylipaino, lihavuus, raskausdiabetes ja yli 15 kilon painonnousu raskauden aikana olivat yhteydessä mikrobiston tuottamaan vesikkeliprofiiliin erityisesti lapsivedessä. Näillä äideillä tiettyjen bakteerien tuottamien vesikkelien osuus oli pienempi kuin muilla tutkittavilla.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä raskaana olevan naisen painon ja mikrobiston koostumuksen välillä. Lisäksi sikiön on aiemmin oletettu kehittyvän steriilissä ympäristössä. Nyt julkaistu tutkimus on yksi ensimmäisistä, jossa tarkastellaan mikrobiston tuottamien vesikkelien ja raskauteen liittyvien tekijöiden vuorovaikutusta erityisesti sikiöympäristössä.

Turusen mukaan mikrobiston tuottamat vesikkelit voivat tuoda uusia näkökulmia raskaudenaikaisen terveyden seurantaan.

”Tulevaisuudessa mikrobiston tuottamat vesikkelit voisivat toimia esimerkiksi äidin ja sikiön terveyden merkkiaineina. Ennen mahdollista lääketieteellistä soveltamista tulisi kuitenkin tarkemmin selvittää näiden vesikkelien toimintoja kehossa ja näitä jatkotutkimuksia olemmekin jo tutkimusryhmässämme tekemässä”, Turunen toteaa.

Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisessä BMC Medicine -lehdessä: Turunen, J., Kyrö, K., Virta, J. et al. Maternal factors associate with microbiota-derived extracellular vesicle profiles in pregnancy: a clinical cohort study. BMC Med (2026).