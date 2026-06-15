Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Matti Latva-aho: ”Arktisen alueen turvallisuus edellyttää rajat ylittävää vuoropuhelua”

Tutkimusvararehtori Matti Latva-ahon mukaan pohjoisten alueiden ja yhteiskuntien turvallisuus edellyttää kaikkien alojen, myös tieteenalojen, rajoja ylittävää aktiivista ja näkemyksellistä vuoropuhelua.

"Turvallisuus ei ole vain sotilaallista. Turvallisuuden rakentamisessa on kyse yhteiskuntien kokonaiskestävyydestä, siitä, miten toimivat infrastruktuuri, energiajärjestelmät, ruokahuolto, digitaaliset verkot ja palvelut, logistiikka ja esimerkiksi terveydenhuolto – ja miten toimivat näistä vastaavat ihmiset. Näihin kysymyksiin tiede etsii parhaita vastauksia."

Oulun yliopistossa on edellä mainittuihin teemoihin liittyen vahvaa tutkimuksellista osaamista muun muassa radioteknologian, puhtaan energian, saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurin sekä esimerkiksi lääketieteen aloilta.

Yhteistyö tieteenalojen välillä voi Latva-ahon mukaan vahvistaa arktista aluetta edelleen.

"Oulun yliopistossa olemme ottaneet geopoliittisen tilanteen mukanaan tuomat haasteet vakavasti yhdessä muiden arktisten alueiden kumppaniyliopistojen kanssa. Edistämme aktiivisesti nimenomaan pohjoista aluetta koskevaa kattavaa turvallisuuslähestymistapaa, joka asettaa arktisen alueen kysymykset tutkimuksen ytimeen."

Konkreettisena esimerkkinä viime viikolla käynnistyi uusi monivuotinen yhteinen tutkimusohjelma 6G-resilienssistä, jota johtaa Oulun yliopisto yhdessä KTH:n (Kungliga Tekniska högskolan) ja useiden molempien maiden kumppaneiden, kuten Nokian ja Ericssonin, kanssa. 4,3 miljoonan euron ohjelma keskittyy 6G-standardien kehitykseen, jotta kaksikäyttöisiä sovelluksia voidaan paremmin tukea ja se vahvistaa kestävyyttä erilaisiin häiriöihin.

Turvallisuus osana terveyspalveluita

Matti Latva-aho nostaa esiin neljä esimerkkiä turvallisuuden peruspilareista, joiden avoinna oleviin kysymyksiin nyt tiede ja tutkimus yliopistossa etsivät, ja ovat jo löytäneet, vastauksia.

"Ensinnäkin kestävät ja turvalliset yhteiskunnat sekä infrastruktuurin suojaus, kriisivalmius ja sopeutuvat järjestelmät ja päätöksentekotyökalut. Toiseksi digitalisaatio, tekoäly ja data. Luotettava ja turvallinen yhteys on alueellamme ratkaisevan tärkeää, hän sanoo ja jatkaa:

"Kolmanneksi ilmasto ja biodiversiteetti. Jääolosuhteiden, resurssidynamiikan ja kehittyvien merireittien muutokset muokkaavat geopoliittisia realiteetteja ja luovat uusia riskejä, joita tutkimuksen on autettava yhteiskuntaa ymmärtämään ja hallitsemaan. Ja neljänneksi, ihmisten terveys ja hyvinvointi. Harvat väestöt ja pitkät etäisyydet ovat pohjoisen määrittäviä piirteitä, jotka vaativat innovatiivisia, usein digitaalisesti ensisijaisia ratkaisuja palveluiden saatavuuden varmistamiseksi ja yhteiskunnan resilienssin vahvistamiseksi."

Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Matti Latva-aho puhui Arctic Security Forumissa Oulussa. 16.-17.6. järjestettävä tapahtuma on osa pohjoismaisten yhteistyöyliopistojen Arctic Six -perinnettä. Yliopistot vuorottelevat tapahtuman järjestäjinä.

Mikä Arctic Six?

Arctic Six -allianssiin kuuluvat Luleån teknillinen yliopisto, Umeån yliopisto, UiT:n, Norjan arktinen yliopisto, Nord-yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto. Yhteistyön tarkoituksena on edistää ja jakaa tietoa, kehittää koulutusta ja tutkimusta, tehdä tutkimusta ja luoda pohjaa innovaatioille kestävän arktisen alueen kehittämiseksi.