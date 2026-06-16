Ratikkaliikenne Runeberginkadulla katkeaa elokuun lopussa
17.6.2026 08:59:19 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Runeberginkadulla Töölössä ei ole ratikkaliikennettä maanantaista 31.8. alkaen Länsiratikoiden rakentamistöiden takia. Ratikat 1, 2 ja 8 ovat poikkeusreiteillä arviolta vuoden 2027 loppuun asti. Yhteydet toteutuvat ratikkakatkon aikana busseilla.
Runeberginkatua keskustaan kulkeneet ratikat 1 ja 2 siirtyvät kulkemaan Mannerheimintietä Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Ratikan 8 reitti lyhenee Oopperalle, eikä suoraa yhteyttä enää ole Jätkäsaaren ja Oopperan välillä.
Yhteyksiä Jätkäsaaresta parannetaan pidentämällä ratikan 5 reittiä ja liikennöintiaikoja. Reitti kulkee Jätkäsaaresta Ruoholahden, Kampin ja Päärautatieaseman kautta Katajanokan terminaalille.
Bussiliikenne Runeberginkadulla säilyy entisellään. Tavoitteena on säilyttää toimivat joukkoliikenneyhteydet alueella koko rakentamisen ajan. Länsiratikat-projekti uusii alueella raitiotieverkkoa ja toteuttaa muita muutoksia katuympäristöön.
Muutokset ratikkaliikenteessä maanantaina 31.8.
-
Ratikka 1 alkaa kulkea Mannerheimintien kautta Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Viikonloppuisin kulkee ratikka 1T Länsisatamaan.
-
Ratikka 2 alkaa myös kulkea Mannerheimintien kautta Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Ydinkeskustassa reitti muuttuu siten, että reitti ei enää kulje Päärautatieaseman eikä Mikonkadun kautta, vaan Aleksanterinkatua. Muutos tehdään keskustan ratikkaliikenteen sujuvoittamiseksi, kun liikenne ratikalla 5 lisääntyy.
-
Ratikat 4 ja 10 kulkevat talviaikataulukaudella 10 minuutin välein aiemman 7–8 minuutin sijaan. Muutos tehdään, jotta ratikkaliikenne Mannerheimintiellä pysyy sujuvana, vaikka linjoja on normaalia enemmän.
-
Ratikan 5 reittiä pidennetään, ja se alkaa kulkea päivittäin noin 10 minuutin välein. Reitti kulkee Jätkäsaaresta Tahitinkadun päätepysäkiltä Ruoholahteen, Kamppiin ja keskustaan. Linja korvaa puuttuvaa ratikkaa 8 Jätkäsaaren ja Ruoholahden välillä, ja toisaalta tarjoaa tiheämpää yhteyttä Katajanokalta. Ratikka 5T kulkee viikonloppuisin Tahitinkadun sijaan Länsisatamaan, josta sama vaunu jatkaa eteenpäin linjatunnuksella 1T.
-
Ratikan 8 reitti lyhenee ja se kulkee vain Arabian ja Oopperan välillä. Päätepysäkki on Ruusulankadulla, Oopperan risteyksen länsipuolella.
Ratikkaliikenteessä on samana päivänä myös muita muutoksia, sillä ratikat 1 ja 7 palaavat Mäkelänkadulle kesän ratikkakatkon jälkeen. Myös ratikan 13 päätepysäkki siirtyy Ilmalaan Länsi-Pasilassa tehtävän julkisivuremontin vuoksi.
Bussit kulkevat Runeberginkadulla normaalisti
Bussiliikenne Runeberginkadulla säilyy entisellään. Syksyn aikataulut ja reitit tulevat näkyviin Reittioppaaseen myöhemmin kesän aikana. HSL tiedottaa erikseen rakennustöiden bussiliikenteelle aiheuttamista reittimuutoksista ja pysäkkien siirroista.
Poikkeusjärjestelyjen suunnittelussa HSL priorisoi sitä, että kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin, vaikka osa matkoista muuttuukin vaihdollisiksi. Erityisesti Jätkäsaaressa matkustajamäärät ovat suuria, mutta ratikan 5 reitin jatkamisen myötä ratikat pystyvät kuljettamaan normaalin määrän matkustajia Ruoholahden, Kampin ja keskustan suuntaan. Vaihtoehtona olisi ollut ratikan 8 reittiä ajava korvaava bussi, mutta se olisi ollut suhteessa kalliimpi eikä olisi pystynyt kuljettamaan samaa matkustajamäärää kuin ratikka. Kustannussyistä sekä korvaavaa bussia että ratikan 5 reitin jatkamista ei ole mahdollista järjestää. Vaihto Kampissa lisää matka-aikaa useimmissa tapauksissa noin viisi minuuttia.
Länsiratikat-projekti uusii raitiotieverkkoa, pyöräteitä ja kunnallistekniikkaa
Länsiratikat-projektissa rakennetaan ja uusitaan läntisen Helsingin raitiotieverkkoa, pyöräteitä ja kunnallistekniikkaa sekä toteutetaan katuympäristön muutoksia. Runeberginkadulla bussiliikenteen määrä vähenee tulevaisuudessa noin viidennekseen nykyisestä, kun raitioliikenteen määrä kasvaa. Tilaa vapautuu myös kävelylle ja pyöräilylle.
HSL suunnittelee joukkoliikenteen poikkeusreitit ja kertoo muutoksista. Kun uusi raitiotie aikanaan valmistuu, ratikka- ja bussireitteihin tulee muutoksia HSL:n Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL:n joukkoliikenne sai kiitettävän arvosanan – tyytyväisyys nousussa kaikissa liikennemuodoissa16.6.2026 13:50:15 EEST | Tiedote
HSL:n joukkoliikenne saa matkustajilta kiitettävän arvosanan: 80 prosenttia asiakkaista kertoo olevansa tyytyväisiä palveluun kevään 2026 tutkimuksessa. Tulos on hieman parempi kuin viime syksynä (79 %) ja jatkaa myönteistä kehitystä.
HSL:n hallituksen päätöksiä 10.6.202610.6.2026 14:47:34 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui keskiviikkona 10. kesäkuuta. Hallitus hyväksyi Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman ja hyväksyi uuden sopimusmallin työsuhde-etukumppaneiden kautta tehtävään yritysmyyntiin.
Länsi-Helsingin joukkoliikenne uudistuu vaiheittain 2030-luvun alussa10.6.2026 14:07:55 EEST | Tiedote
Länsi‑Helsingin joukkoliikenteen uudistamiseen tähtäävä suunnitelma sai HSL:n hallituksen hyväksynnän. Suunnitelman rakentuu uuden raitiolinjan 14 ympärille, joka muodostaa jatkossa runkoyhteyden Helsingin keskustan ja Länsi‑Helsingin asuinalueiden välillä. Bussilinjastoa muovataan tukemaan ja täydentämään raitioliikennettä. Suunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain, tämänhetkisen arvion mukaan vuosina 2029–2031.
HSL:n hallituksen päätöksiä 26.5.202627.5.2026 16:29:43 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 26. toukokuuta. Ratkaistavana oli muun muassa kaksi bussiliikenteen kilpailutusta elokuussa 2027 käynnistyvästä liikennöinnistä. Lisäksi hallitus lähetti HSL:n omistajakuntiin lausuntopyynnön toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2027-2029. Pöydälle jäivät Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma, lausunto raitiovaunujen hankesuunnitelmasta sekä HSL:n selvitys raitiovaunujen tilaajavärityksestä.
HSL:n asukaspaneeli antoi suosituksensa liikenteen ilmastopäästöjen oikeudenmukaiseen vähentämiseen13.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Seudun asukkaista koottu paneeli arvioi keinoja Helsingin seudun henkilöliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Paneeli suosittelee päättäjiä edistämään sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä tukevia että henkilöautoiluun vaikuttavia toimia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme