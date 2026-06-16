Ratikkaliikenne Runeberginkadulla katkeaa elokuun lopussa

Runeberginkatua keskustaan kulkeneet ratikat 1 ja 2 siirtyvät kulkemaan Mannerheimintietä Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Ratikan 8 reitti lyhenee Oopperalle, eikä suoraa yhteyttä enää ole Jätkäsaaren ja Oopperan välillä.

Yhteyksiä Jätkäsaaresta parannetaan pidentämällä ratikan 5 reittiä ja liikennöintiaikoja. Reitti kulkee Jätkäsaaresta Ruoholahden, Kampin ja Päärautatieaseman kautta Katajanokan terminaalille.

Bussiliikenne Runeberginkadulla säilyy entisellään. Tavoitteena on säilyttää toimivat joukkoliikenneyhteydet alueella koko rakentamisen ajan. Länsiratikat-projekti uusii alueella raitiotieverkkoa ja toteuttaa muita muutoksia katuympäristöön.

Muutokset ratikkaliikenteessä maanantaina 31.8.

Ratikka 1 alkaa kulkea Mannerheimintien kautta Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Viikonloppuisin kulkee ratikka 1T Länsisatamaan.

Ratikka 2 alkaa myös kulkea Mannerheimintien kautta Ylioppilastalon ja Oopperan välillä. Ydinkeskustassa reitti muuttuu siten, että reitti ei enää kulje Päärautatieaseman eikä Mikonkadun kautta, vaan Aleksanterinkatua. Muutos tehdään keskustan ratikkaliikenteen sujuvoittamiseksi, kun liikenne ratikalla 5 lisääntyy.

Ratikat 4 ja 10 kulkevat talviaikataulukaudella 10 minuutin välein aiemman 7–8 minuutin sijaan. Muutos tehdään, jotta ratikkaliikenne Mannerheimintiellä pysyy sujuvana, vaikka linjoja on normaalia enemmän.

Ratikan 5 reittiä pidennetään, ja se alkaa kulkea päivittäin noin 10 minuutin välein. Reitti kulkee Jätkäsaaresta Tahitinkadun päätepysäkiltä Ruoholahteen, Kamppiin ja keskustaan. Linja korvaa puuttuvaa ratikkaa 8 Jätkäsaaren ja Ruoholahden välillä, ja toisaalta tarjoaa tiheämpää yhteyttä Katajanokalta. Ratikka 5T kulkee viikonloppuisin Tahitinkadun sijaan Länsisatamaan, josta sama vaunu jatkaa eteenpäin linjatunnuksella 1T.

Ratikan 8 reitti lyhenee ja se kulkee vain Arabian ja Oopperan välillä. Päätepysäkki on Ruusulankadulla, Oopperan risteyksen länsipuolella.

Ratikkaliikenteessä on samana päivänä myös muita muutoksia, sillä ratikat 1 ja 7 palaavat Mäkelänkadulle kesän ratikkakatkon jälkeen. Myös ratikan 13 päätepysäkki siirtyy Ilmalaan Länsi-Pasilassa tehtävän julkisivuremontin vuoksi.

Bussit kulkevat Runeberginkadulla normaalisti

Bussiliikenne Runeberginkadulla säilyy entisellään. Syksyn aikataulut ja reitit tulevat näkyviin Reittioppaaseen myöhemmin kesän aikana. HSL tiedottaa erikseen rakennustöiden bussiliikenteelle aiheuttamista reittimuutoksista ja pysäkkien siirroista.

Poikkeusjärjestelyjen suunnittelussa HSL priorisoi sitä, että kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin, vaikka osa matkoista muuttuukin vaihdollisiksi. Erityisesti Jätkäsaaressa matkustajamäärät ovat suuria, mutta ratikan 5 reitin jatkamisen myötä ratikat pystyvät kuljettamaan normaalin määrän matkustajia Ruoholahden, Kampin ja keskustan suuntaan. Vaihtoehtona olisi ollut ratikan 8 reittiä ajava korvaava bussi, mutta se olisi ollut suhteessa kalliimpi eikä olisi pystynyt kuljettamaan samaa matkustajamäärää kuin ratikka. Kustannussyistä sekä korvaavaa bussia että ratikan 5 reitin jatkamista ei ole mahdollista järjestää. Vaihto Kampissa lisää matka-aikaa useimmissa tapauksissa noin viisi minuuttia.

Länsiratikat-projekti uusii raitiotieverkkoa, pyöräteitä ja kunnallistekniikkaa

Länsiratikat-projektissa rakennetaan ja uusitaan läntisen Helsingin raitiotieverkkoa, pyöräteitä ja kunnallistekniikkaa sekä toteutetaan katuympäristön muutoksia. Runeberginkadulla bussiliikenteen määrä vähenee tulevaisuudessa noin viidennekseen nykyisestä, kun raitioliikenteen määrä kasvaa. Tilaa vapautuu myös kävelylle ja pyöräilylle.

HSL suunnittelee joukkoliikenteen poikkeusreitit ja kertoo muutoksista. Kun uusi raitiotie aikanaan valmistuu, ratikka- ja bussireitteihin tulee muutoksia HSL:n Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman mukaisesti.