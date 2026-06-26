Selvitys: Kun välimatkat kasvavat, palvelut liikkuvat – kunnat kehittävät uusia tapoja tavoittaa asukkaat

Kirjastoauto voi nykyään kuljettaa kirjojen lisäksi liikuntavälineitä ja henkilöstö tukea digiasioihin kumipyörien päällä. Senioripaku vie harrastusten pariin, ja liikkuva nuorisotila kohtaa nuoria kylillä. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnat kehittävät laajasti liikkuvia palveluja sekä yksin että yhdessä muiden kuntien kanssa vastauksena väestön ikääntymiseen, pitkiin välimatkoihin ja julkisen liikenteen vähenemiseen. Selvitys kattaa 135 kuntaa, ja tuloksista on saatavilla myös kuntakohtaisia tietoja.

Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan liikkuvista palveluista on tullut monissa kunnissa vakiintunut tapa parantaa palvelujen saavutettavuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista lähes kaksi kolmesta tekee liikkuvissa palveluissa yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien, hyvinvointialueiden tai muiden kuntien kanssa. Liikkuvia palveluja kehitetään, koska ne on paikallisesti todettu toimivaksi tavaksi tavoittaa kuntalaisia.

– Vaikka tiesimme, että kunnat toteuttavat liikkuvia palveluita eri tavoin, yllätyimme miten monipuolisesti ja laajasti erilaisia liikkuvia palveluja kunnissa jo järjestetään ja kuinka vakiintunutta yhteistyö niiden taustalla on. Ratkaisut ovat syntyneet paikallisista tarpeista, mutta yhteinen tavoite on kaikkialla sama: palvelut, kohtaamiset ja osallisuus tuodaan sinne, missä ihmiset arkeaan elävät, sanoo hyvinvointiasioiden johtaja Maria Salenius.

Palvelut liikkuvat, jotta ihmiset voivat osallistua

Selvityksessä nousi esiin vaikuttava kirjo erilaisia palveluja. Kunnissa kiertävät kirjastoautot, yhteisöbussit, senioripakut ja liikkuvat nuorisotilat. Kulttuuria viedään palvelutaloihin, kylätaloille ja puistoihin. Liikuntaneuvontaa tarjotaan jopa kotikäynteinä, ja kirjaston kotipalvelu voi tuoda lukuelämyksiä suoraan kotiovelle.

– Monessa kunnassa liikkuvien palveluiden tavoitteena ei ole vain palvelun tarjoaminen, vaan myös yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja uusien kohtaamisten mahdollistaminen, Salenius jatkaa.

Kirjastoautossa voidaan lainata kirjojen lisäksi liikuntavälineitä, saada digitukea tai osallistua tapahtumaan. Joissakin kunnissa kirjastoauto toimii myös vaalibussina. Senioripaku voi kuljettaa liikunnanohjaajan ja harrastusvälineet kylille ilman ennakkoilmoittautumista. Yhteisöbussi voi toimia kohtaamispaikkana, neuvontapisteenä ja hyvinvointipalvelujen tarjoamispaikkana. Nuorisopaku tai liikkuva nuorisotila vie harrastusmahdollisuuksia sinne, missä nuoret viettävät aikaansa.

Yhteistyö tuo palvelut lähelle

Liikkuvia palveluja toteutetaan laajasti yhteistyössä järjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Peräti 41 prosenttia vastaajista kertoi tekevänsä yhteistyötä järjestöjen kanssa liikkuvien palveluiden toteuttamisessa. Hyvinvointialueiden kanssa yhteistyötä teki 31 prosenttia vastaajista ja seurakuntien kanssa 27 prosenttia.

Yhteistyöllä voidaan yhdistää osaamista, jakaa kustannuksia ja löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa yksittäisen toimijan resurssit eivät riittäisi palvelun järjestämiseen. Samalla syntyy uusia tapoja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Selvitys osoittaa, että liikkuvia palveluja rakennetaan yhä useammin myös yli kuntarajojen. Kunnat jakavat kalustoa, osaamista ja kustannuksia esimerkiksi yhteisten kirjastoautojen, palvelubussien ja liikuntaneuvonnan kautta. Näin palveluja voidaan ylläpitää myös alueilla, joilla yhden kunnan resurssit eivät yksin riittäisi.

Väestönmuutos haastaa kuntia etsimään uusia ratkaisuja

Monissa kunnissa väestö ikääntyy ja vähenee samaan aikaan. Julkinen liikenne on harventunut, ja matkat palveluihin voivat olla pitkiä. Liikkuvat palvelut ovat yksi tapa vastata tähän muutokseen.

– Kun väestö vähenee ja ikääntyy, kuntien tärkein kysymys ei ole vain se, missä palvelut sijaitsevat. Yhä useammin kysymys on siitä, miten palvelut tavoittavat ihmiset. Liikkuvat palvelut ovat kuntien käytännön vastaus tähän haasteeseen, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Kuntaliiton selvitys osoittaa, että liikkuvat palvelut ovat yhä tärkeämpi osa kuntien toimintatapaa turvata hyvinvointia ja palveluiden saavutettavuutta pitkien välimatkojen Suomessa.

– Kunnilla on kyky löytää ratkaisuja. On erinomaista, että kunnat ovat jo kehittäneet yhdessä uusia toimintatapoja, hyödyntävät olemassa olevia resursseja ja vievät palvelut sinne, missä ihmiset ovat. Pienilläkin resursseilla voidaan saada aikaan paljon, Huovinen kiteyttää.

Liikkuvat palvelut kunnissa 2026

160 vastausta, 135 kuntaa 115 vastaajaa kertoo järjestävänsä liikkuvia vapaa-aika- ja hyte-palveluja 71 vastaajaa järjestää ikääntyneille kuljetuspalveluja 63 vastaajaa järjestää ikääntyneille muita liikkuvia palveluja

Yleisimpiä palveluita ovat kirjastoautot, kirjaston kotipalvelut, yhteisöbussit, liikkuvat nuorisopalvelut ja senioripalvelut. Tutustu kuntien esimerkkeihin liitteestä!

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita kunnille ovat toiset kunnat sekä järjestöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Maria Salenius

hyvinvointiasioiden johtaja

puh. +358 50 561 0466

maria.salenius@kuntaliitto.fi

Susanna Huovinen

varatoimitusjohtaja

puh. +358 50 432 0731

susanna.huovinen@kuntaliitto.fi