HSL ja Uber käynnistävät uuden liikkumiskokeilun kolmella alueella

Kokeilussa matkustaja ​voi pyytää Uber-kyydin​ asuinpaikkansa ja lähimmän joukkoliikenteen runkoyhteyden välille kiinteään viiden euron hintaan*. Kokeilu alkaa 26. kesäkuuta ja jatkuu alustavasti noin kolmen kuukauden ajan.

”HSL:n strategian mukaisesti pyrimme tekemään matkustamisesta asiakkaillemme helpompaa ja tarjoamaan kestäviä tulevaisuuden matkaketjuja, ja tällainen kumppanuus yksityisen toimijan kanssa paitsi antaa uusia vaihtoehtoja kestävään liikkumiseen myös tärkeitä oppeja tulevaisuutta varten”, sanoo HSL:n vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver.

”Liikkumisen tulevaisuus rakentuu eri liikennemuotojen toimivasta yhteispelistä. Tämä kokeilu auttaa meitä ymmärtämään, miten kyytipalvelut voivat täydentää joukkoliikennettä ja tehdä arjen liikkumisesta entistä sujuvampaa”, sanoo Uberin Suomen maajohtaja Sanni Nummi.

Kolme kokeilualuetta Helsingissä ja Vantaalla

Uusi palvelu on käytettävissä Helsingissä Postipuiston ja Itä-Pakilan alueilla ja Vantaalla Ylästön alueella rajattuina kellonaikoina. Kyytien toisen päätepisteen on sijaittava määritellyllä joukkoliikenteen runkoyhteyden pysäkillä tai asemalla ja toisen määritellyllä asuinalueella.

Matkustajat voivat pyytää Uber-kyytejä seuraaville yhteysväleille:

Postipuisto ja Ilmalan, Käpylän tai Huopalahden asema

Ylästö ja Martinlaakson, Vantaankosken tai Aviapoliksen asema, tai Hagelstamintien runkolinjapysäkki Kartanonkoskella (linja 600)

Itä-Pakila ja Oulunkylän tai Pukinmäen asema, tai Teininpuiston pikaratikkapysäkki (linja 15)

Uber-kyydit näkyvät selainpohjaisessa Reittioppaassa

Uber-kyydit näkyvät käyttäjille reittiehdotuksina selainpohjaisessa Reittioppaassa (reittiopas.hsl.fi/etusivu) 26. kesäkuuta alkaen. Reittiehdotuksesta avautuvasta linkistä voit hankkia Uberin kertakäyttökoodin (”voucherin”), jota voi käyttää Uber-sovelluksessa kokeiluun kuuluvan kyydin pyytämiseen.

Uber-kyytejä on tarjolla kuljettajien saatavuuden mukaan. Matkustajan tulee olla vähintään 18-vuotias voidakseen omistaa Uber-tilin ja käyttää palveluja. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa Uberilla vain täysi-ikäisen seurassa. Kertakäyttökoodia voi hyödyntää matkoihin UberX:n tai UberGreenin kyydissä.

​​HSL-lippu ei sisälly viiden euron Uber-kyytiin, vaan joukkoliikennematkaa varten tarvitaan erillinen voimassa oleva HSL-lippu.​

Kokeilu on osa EU:n rahoittamaa GEMINI-hanketta, jonka suomalaisina kumppaneina toimivat Forum Virium Helsinki ja Metropolia-ammattikorkeakoulu.



*Kiinteä viiden euron hinta koskee matkoja, joiden todellinen hinta on korkeintaan 25 euroa. Jos matkan todellinen hinta ylittää hintakaton, asiakas maksaa viiden euron lisäksi hintakaton ylittävän osuuden. Jos matkan todellinen hinta on esimerkiksi 27 euroa, asiakas maksaa yhteensä seitsemän euroa.