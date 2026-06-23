Takaisinveto: Dulanon palvisiivuissa pakkausvirhe
25.6.2026 14:12:45 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl vetää myynnistä toisen erän Dulanon palvisiivuja. Tuotteen valmistaja Pouttu on ilmoittanut samankaltaisesta viasta kuin pari viikkoa sitten ilmoitetussa palvisiivujen takaisinvedossa. Tuote-erän pakkauksissa on todettu saumausvirhe, jonka vuoksi pakkaus saattaa vuotaa ja tuote pilaantua ennen viimeistä käyttöpäivää. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 18.7.2026.
Tuote: Dulano Palvi
Pakkauskoko: 400g
Viimeinen käyttöpäivä: 18.7.2026
Aiemman takaisinvedetyn erän viimeinen käyttöpäivä: 27.6.2026
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.
Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400
Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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