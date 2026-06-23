Lidl Suomi

Takaisinveto: Dulanon palvisiivuissa pakkausvirhe

25.6.2026 14:12:45 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Jaa

Lidl vetää myynnistä toisen erän Dulanon palvisiivuja. Tuotteen valmistaja Pouttu on ilmoittanut samankaltaisesta viasta kuin pari viikkoa sitten ilmoitetussa palvisiivujen takaisinvedossa. Tuote-erän pakkauksissa on todettu saumausvirhe, jonka vuoksi pakkaus saattaa vuotaa ja tuote pilaantua ennen viimeistä käyttöpäivää. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 18.7.2026.

Tuote: Dulano Palvi
Pakkauskoko: 400g
Viimeinen käyttöpäivä: 18.7.2026
Aiemman takaisinvedetyn erän viimeinen käyttöpäivä: 27.6.2026

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.  

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400 

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.

Avainsanat

takaisinvetoruokakauppa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi

Lidl mukana SuomiAreenassa – teemana lapset ja kasvikset17.6.2026 13:54:08 EEST | Tiedote

Vain harva lapsi syö ravitsemussuositusten mukaisesti kasviksia, vaikka niiden merkitys terveydelle, oppimiselle ja jaksamiselle on kiistaton. Ravitsemussuositusten mukaisesti lapsille sopiva määrä kasviksia päivässä on 250–400 grammaa, mikä vastaa noin viittä lapsen kourallista. Myös aikuisilla on kasvisten saantisuositusten kanssa tekemistä. Miten kasviksista saa koko perheelle arkipäivää? Tähän Lidl pureutuu SuomiAreenan ohjelmassaan keskiviikkona 24.6.2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye