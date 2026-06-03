Rakennusteho Oy valittu OSAOn Kampus 2030 -hankkeen pääurakoitsijaksi

OSAO on valinnut Rakennusteho Oy:n Kampus 2030 –hankkeen pääurakoitsijaksi. Päätös tehtiin yhtymähallituksen kokouksessa 25.6.2026.

Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampus sisältää sekä uudis- että peruskorjausrakentamista. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 48 500 bruttoneliömetriä, ja se toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja urakkasopimus allekirjoitetaan valitusajan päätyttyä. Hanke etenee vaiheittain kehitys- ja toteutusvaiheisiin.

OSAOn historian suurin investointi

Kampus 2030 -hanke on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa ja se on kuntayhtymän historian mittavin investointi. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2027, ja kampuksen ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta vuonna 2029. Koko hankkeen on määrä valmistua 2030 vuoden loppuun.

Hankkeella uudistetaan OSAOn oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita. Osa nykyisistä Kotkantien ja Kontinkankaan tiloista on elinkaarensa lopussa, eikä oppimisympäristö vastaa kaikilta osin nykyaikaisen opetuksen ja työelämän vaatimuksia.

Uusi kampus kokoaa toimintoja yhteen ja mahdollistaa modernit, muuntojoustavat ja pedagogisesti ajanmukaiset oppimisympäristöt. Kampuksella on sen valmistuessa 4 700 opiskelijaa ja 540 henkilökunnan jäsentä.