Koulutuskuntayhtymä OSAO

Rakennusteho Oy valittu OSAOn Kampus 2030 -hankkeen pääurakoitsijaksi

26.6.2026 14:21:14 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

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OSAO on valinnut Rakennusteho Oy:n Kampus 2030 -hankkeen pääurakoitsijaksi. Uusi kampus kokoaa Oulun Kaukovainiolle 4 700 opiskelijaa ja 540 henkilökunnan jäsentä sekä uudistaa oppimisympäristöt vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Rakennuksen julkisivu, jossa useita kerroksia. Ihmisiä ulkona kävelyllä ja juttelemassa puiden keskellä.
Havainnekuva suunnitteilla olevan kampuksen pääsisäänkäynnistä Kaukovainiolla. Rakennusteho Oy

OSAO on valinnut Rakennusteho Oy:n Kampus 2030 –hankkeen pääurakoitsijaksi. Päätös tehtiin yhtymähallituksen kokouksessa 25.6.2026.

Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampus sisältää sekä uudis- että peruskorjausrakentamista. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 48 500 bruttoneliömetriä, ja se toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja urakkasopimus allekirjoitetaan valitusajan päätyttyä. Hanke etenee vaiheittain kehitys- ja toteutusvaiheisiin.

OSAOn historian suurin investointi

Kampus 2030 -hanke on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa ja se on kuntayhtymän historian mittavin investointi. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2027, ja kampuksen ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta vuonna 2029. Koko hankkeen on määrä valmistua 2030 vuoden loppuun.

Hankkeella uudistetaan OSAOn oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita. Osa nykyisistä Kotkantien ja Kontinkankaan tiloista on elinkaarensa lopussa, eikä oppimisympäristö vastaa kaikilta osin nykyaikaisen opetuksen ja työelämän vaatimuksia.

Uusi kampus kokoaa toimintoja yhteen ja mahdollistaa modernit, muuntojoustavat ja pedagogisesti ajanmukaiset oppimisympäristöt. Kampuksella on sen valmistuessa 4 700 opiskelijaa ja 540 henkilökunnan jäsentä. 

Avainsanat

koulutuskuntayhtymä osaokampus

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Kuvat

Rakennuksen julkisivu, jossa useita kerroksia. Ihmisiä ulkona kävelyllä ja juttelemassa puiden keskellä.
Havainnekuva suunnitteilla olevan kampuksen pääsisäänkäynnistä Kaukovainiolla.
Rakennusteho Oy
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Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

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