Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle hirvilupia aikaisempaa enemmän ja valkohäntäpeuralupia vähemmän
2.7.2026 10:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjanmaa | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjanmaalle hirvenmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 3924 hirven- ja 391 valkopeuranpyyntilupaa. Hirvilupamäärä on noussut reilulla 400 luvalla verrattuna edelliseen metsästyskauteen. Sen sijaan valkohäntäpeuralupien määrä on laskenut merkittävästi viime vuodesta.
-Hirven pyyntilupamäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta sekä Etelä- että Keski-Pohjanmaan alueella. Voimakkaimmin kasvua on alueilla, joissa hirvikanta on tavoitetta suurempi, kertoo riistapäällikkö Mikael Luoma.
Valkohäntäpeuralle on myönnetty runsaat 150 pyyntilupaa vähemmän kuin viime vuonna. Taustalla on alueen selvästi pienentynyt valkohäntäpeurakanta ja kannanhoidollisten tavoitteiden toteutumatta jääminen.
Viime metsästyskaudella 3512 hirvenpyyntiluvalla saatiin saaliiksi 4162 hirveä. Valkohäntäpeuroja puolestaan kaadettiin 469 yksilöä 544,5 pyyntiluvalla. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.
Vain pieni määrä pyyntilupia Suomenselän metsäpeuran ydinalueille
Suomen riistakeskus Pohjanmaa on myöntänyt metsäpeuralle 15 pyyntilupaa keskeisille ydinalueille riistakeskusalueen pohjoisosiin. Lupamäärä on pysynyt samansuuruisena viimeiset 13 vuotta. Suomenselän metsäpeurakannan kooksi arvioidaan noin 2 000 yksilöä. Pyyntilupia myönnettäessä on huomioitu metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteet, kannan kasvun ja levittäytymisen edistäminen. Pienen ja tarkasti kohdennetun metsästyksen ei arvioida vaarantavan näiden tavoitteiden toteutumista.
Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen
Hirvenmetsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Pohjanmaan alueella metsästää vuosittain noin 10 000 hirvenmetsästäjää.
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.
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Yhteyshenkilöt
Mikael LuomaRiistapäällikkö, PohjanmaaPuh:029 431 2271mikael.luoma@riista.fi
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