Heinäkuussa Kulttuurikulmassa Evi Bronzen taidetta
8.7.2026 16:16:39 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
NÄETKÖ – Evi Bronzen taidetta Aviadorin Kulttuurikulmassa 1.–31.7.2026
Evi Bronze palasi kotimaahansa Suomeen 25 vuoden jälkeen asuttuaan pitkään Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Taide ja maalaaminen ovat olleet osa hänen elämäänsä jo varhaisesta lapsuudesta lähtien. Ennen paluuta taiteen pariin hän työskenteli vaatesuunnittelun ja muiden liiketoimistojen parissa, jolloin maalaaminen jäi hetkeksi taka-alalle. Hänen taiteellinen matkansa käynnistyi uudelleen kuusi vuotta sitten elämän merkittävien muutosten myötä. Evi työskentelee myös sairaanhoitajana.
Teoksissaan Evi yhdistää monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Hänen inspiraationsa kumpuaa elämästä, runoudesta ja maailman tapahtumista. Teosten hahmot kantavat usein tunteita ja ajatuksia, jotka heijastavat myös taiteilijan omaa sisäistä maailmaa.
Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti Kulttuurikulman (Liisankatu 19, Helsinki) aukioloaikoina:
ma–pe klo 11–18 ja
la klo 10–15
Tervetuloa!
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
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http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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