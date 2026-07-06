Heinäkuussa Kulttuurikulmassa Evi Bronzen taidetta

Mirjam Mäntylän esikoiskokoelmassa katoavaisuus ja muutos kiemurtelee kaikkialla 16.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Mirjam Mäntylän runokokoelma Hajonta on julkaistu Aviadorin kustantamana. Runokokoelma Hajonta kuvaa kaiken katoamista – tai oikeastaan muuttumista joksikin muuksi: metsien, vesistöjen, eri eliöiden ja eliölajien. Se kertoo myös rakkaudesta, jossa läheisyys ja etääntyminen vuorottelevat. Teos on läpileikkaus suruun ja menetykseen, jotka ovat alati läsnä, mutta joiden ympärille on mahdollista kasvaa sulkematta mitään ulos. Tulit ajoissa, selkeytesi aamu, viinimäkikotelot, aikeelta tuoksuvat päivät, iholla koivunmahlasta tahmea valo kypsynyt puna, eikä mikään ollut niin myöhässä kuin ymmärrys siitä, mitä menetit Mirjam Mäntylä (s. 2000) on syrjäkylän laitamilta Helsingin kaduille sykähtänyt runoilija, jolle kirjoittaminen on kutsu, sovinto ja lupaus. Hajonta on hänen esikoiskokoelmansa. MÄNTYLÄ, MIRJAM : Hajonta 51 sivua ISBN 9789523814998 Ilmestymisaika: Toukokuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna t