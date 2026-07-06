Aviador Kustannus

Heinäkuussa Kulttuurikulmassa Evi Bronzen taidetta

8.7.2026 16:16:39 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Kuva © Evi Bronzen arkisto
Kuva © Evi Bronzen arkisto

NÄETKÖ – Evi Bronzen taidetta Aviadorin Kulttuurikulmassa 1.–31.7.2026

Evi Bronze palasi kotimaahansa Suomeen 25 vuoden jälkeen asuttuaan pitkään Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Taide ja maalaaminen ovat olleet osa hänen elämäänsä jo varhaisesta lapsuudesta lähtien. Ennen paluuta taiteen pariin hän työskenteli vaatesuunnittelun ja muiden liiketoimistojen parissa, jolloin maalaaminen jäi hetkeksi taka-alalle. Hänen taiteellinen matkansa käynnistyi uudelleen kuusi vuotta sitten elämän merkittävien muutosten myötä. Evi työskentelee myös sairaanhoitajana.

Teoksissaan Evi yhdistää monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Hänen inspiraationsa kumpuaa elämästä, runoudesta ja maailman tapahtumista. Teosten hahmot kantavat usein tunteita ja ajatuksia, jotka heijastavat myös taiteilijan omaa sisäistä maailmaa.

Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti Kulttuurikulman (Liisankatu 19, Helsinki) aukioloaikoina:

ma–pe klo 11–18 ja

la klo 10–15

Tervetuloa!

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannusilmaistapahtumahelsinkitaidenäyttelykuvataide

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Kuvat

Kuva © Evi Bronzen arkisto
Kuva © Evi Bronzen arkisto
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Will I ever? © Evi Bronze
Will I ever? © Evi Bronze
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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