Valokuitunen Oy

Tutkimus: Joka toinen suomalainen käyttää tekoälyä viikoittain – lähes viidennes ei lainkaan

8.7.2026 07:55:00 EEST | Valokuitunen Oy | Tiedote

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Suomalaisten tekoälyn käyttö on yleistynyt nopeasti. Tutkimuksen mukaan joka toinen hyödyntää tekoälyä jo vähintään viikoittain. Valtaosa kokee pysyneensä kehityksessä mukana ja luottaa omaan arviointikykyynsä erottaa luotettava tieto.

Valokuitunen

Joka toinen (49 %) suomalainen aikuinen käyttää tekoälyä vapaa-ajallaan vähintään kerran viikossa. Samalla viidennes (18 %) ei käytä sitä arjessaan lainkaan. Tiedot käyvät ilmi Valokuitusen YouGovilla toteuttamasta Suomalaisten Digiarki 2026 -tutkimuksesta.  

Työelämässä tilanne on samansuuntainen: lähes yhtä moni vastaaja (40 %) käyttää tekoälyä työssään vähintään viikoittain, mutta reilu kolmannes (36 %) ei käytä sitä lainkaan. 

Aktiivisimmin tekoälyä käyttävät alle 40-vuotiaat: heistä noin 62 prosenttia hyödyntää tekoälyä arjessaan ja 43 prosenttia työtehtävissään viikoittain.  

– Tekoälyn käyttö ei ole vielä rutiinia kaikille. Kiinnostavaa on, että käyttö näkyy kuitenkin vahvasti myös arjessa eli se ei näytä tulevan pakon sanelemana, vaan ihmiset kokevat oikeasti hyötyvänsä sen käytöstä, sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.  

Suhtautuminen tekoälyyn varovaisen myönteistä 

Kyselyn perusteella suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn melko positiivisesti: niitä, jotka kokevat saavansa paljon hyötyä tekoälyn käytöstä, on hieman enemmän (40 %) kuin skeptisiä (30 %). Joka seitsemäs (14 %) arvioi tekoälyn myös lisänneen omaa netin käyttöään. 

Lisäksi yli puolet (55 %) tekoälyä käyttäneistä uskoo kykyynsä tunnistaa, jos tekoäly hallusinoi eli tuottaa virheellistä tai keksittyä tietoa. Luottamus omaan osaamiseen on kuitenkin maltillisempaa, sillä vain kolmannes (36 %) kokee olevansa tekoälyn käytössä hyvä.  

– Tulokset kertovat, että suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn varsin rauhallisesti. Vain noin joka viides (22 %) kokee huolta siitä, onko jäämässä tekoälyn käytössä jälkeen. Samalla tekoälyn käytön lisääntyminen näkyy jo osalla kasvavana netin käyttönä, mikä korostaa luotettavien yhteyksien merkitystä arjessa. 

*Suomalaisten Digiarki 2026 -tutkimus. Valokuitunen ja YouGov toteuttivat sähköisen kyselyn suomalaisten netinkäytöstä 7.5.–14.5.2026 välisenä aikana. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä on 1 513 henkilöä. Valtakunnallisen tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset.  

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Tietoja julkaisijasta: Valokuitunen on toimialansa markkinajohtaja

Valokuitunen Oy rakentaa nopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä pientaloihin ja yrityksiin ympäri Suomen. Valokuitu takaa parhaan mahdollisen nettiyhteyden kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa sujuvan digiarjen. Kytkemme pientalojen yhteydet Avoin Kuitu -runkoverkkoon. Asiakkaamme voivat valita verkon laajasta valikoimasta itselleen sopivat netti- ja lisäpalvelut ja kilpailuttaa niitä rajattomasti. Valokuitunen on markkinajohtaja – verkkomme kattaa yli 450 000 kotitaloutta Suomessa. Meillä työskentelee yli sata ammattilaista arvojemme rohkeus, ilo ja luottamus mukaisesti. Valokuiturakentamisemme työllistää kymmeniä urakointiyrityksiä ympäri maan. 

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