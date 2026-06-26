Tapiolan asemalla metrolaiturin lyhyet liukuportaat suljetaan vuorotellen 20.7.-16.8.
15.7.2026 10:29:20 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Paloilmaisinjärjestelmän huoltotyöt Tapiolan metroasemalla jatkuvat. Työt etenevät asemalla vaiheittain, jotta matkustajille aiheutuva haitta jäisi mahdollisimman vähäiseksi.
Länsipään lyhyet liukuportaat suljettuina 20.7.–2.8.2026
Huoltotyöt siirtyvät 20.7. asemalaiturin länsipään (bussilaitureiden 1-7 ja Länsituulen pääty) ylemmän tason pitkiltä liukuportailta lyhyiden, metrolaiturilta välitasolle kulkevien liukuportaiden kattorakenteisiin. Töiden vuoksi länsipään lyhyet liukuportaat ovat suljettuina 20.7.-2.8. Suljettavat liukuportaat on merkitty alla olevaan asemakarttaan. Nyt suljettuina olevat välitasolta bussilaituritasolle samalla puolella asemaa kulkevat pitkät liukuportaat palaavat käyttöön perjantaina 17.7.
Länsipään lyhyiden liukuportaiden ollessa suljettuina kulku tapahtuu länsipään hisseillä tai asemalaiturin itäpään liukuportaiden tai hissin kautta. Hissit ovat normaalisti matkustajien käytössä, mutta länsipään hisseille voi kuitenkin ajoittain syntyä ruuhkaa.
Asemalla on matkustajien käytössä yhdyskäytävä, joka kulkee molempien päätyjen välitasojen välillä. Voit siis käyttää metrolaiturilta sulun ajan käytössä olevan päädyn liukuportaita ja vaihtaa yhdyskäytävää pitkin aseman toisen puolen välitasolle, josta pääset jatkamaan liukuportaita ylempiin kerroksiin normaalisti.
Asemalle lisätään huoltotöiden ajaksi opasteita ohjaamaan matkustajia.
Itäpään lyhyet liukuportaat suljettuina 3.8.–16.8.2026
Huoltotyöt siirtyvät asemalaiturin länsipäästä itäpään lyhyisiin, metrolaiturilta aseman välitasolle kulkeviin liukuportaisiin 3.8., minkä vuoksi kyseiset liukuportaat ovat suljettuina 3.8.–16.8.2026. Suljettavat liukuportaat on merkitty alla olevaan asemakarttaan.
Itäpään lyhyiden liukuportaiden ollessa suljettuina asemalaiturin länsipään liukuportaat ovat jälleen matkustajien käytössä. Niiden kautta pääsee lippuhallitasolle (välitasolle) ja yhdyskäytävää pitkin aseman itäpäähän.
Hissit ovat normaalisti matkustajien käytössä.
Paloilmaisimien huollot
Säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotöillä varmistetaan metroaseman turvallinen ja luotettava toiminta. Samalla tehdään parannuksia, joiden ansiosta muun muassa paloilmaisinjärjestelmän huolto on jatkossa aiempaa sujuvampaa. Huoltotöistä vastaa Kaupunkiliikenne ja Länsimetro.
Paloilmaisimien huoltotöitä tehdään liukuportaiden yläpuolisissa kattorakenteissa. Huoltotöiden ajaksi liukuporrasryhmän kuiluihin asennetaan rakennustelineet.
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