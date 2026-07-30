Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lifti siirtyy talviaikatauluihin maanantaina 3.8.2026

30.7.2026 14:23:48 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan seudun joukkoliikenteen Liftin talviaikataulut ovat voimassa 3.8.2026-31.12.2026. Waltin mobiilisovelluksessa on otettu käyttöön Nuorten Mobilepay maksutapana.

Henkilö astumassa bussiin syksyisessä säässä. Muita henkilöitä odottaa vuoroansa hänen takanaan.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Liftin talviaikatauluihin ei ole tehty muutoksia viime talvikauteen verrattuna. Vuoden 2027 alussa joukkoliikenteen liikennöitsijä vaihtuu, jolloin myös uudet aikataulut astuvat voimaan. Uudet aikataulut julkaistaan syksyn 2026 aikana.

Ajankohtaiset aikataulut, reitit sekä mahdolliset poikkeukset löytyvät Liftin verkkosivuilta.

7–14-vuotias voi nyt ostaa lipun Waltin mobiilisovelluksessa Nuorten MobilePaylla

Vipps MobilePay on julkaissut sovelluksestaan nuorten version, joka on 7–14-vuotiaiden käytettävissä Suomessa. Nuorten MobilePayn käyttöönottoon tarvitaan lapsen oma pankkitili, yhteensopiva puhelin, MobilePay-sovellus sekä vanhempien suostumus. Sovelluksen käyttö ei edellytä maksukortin lisäämistä tai verkkopankkitunnuksia.

Bussilipun ostaminen Waltti-sovelluksessa toimii samoin kuin normaalisti ja maksutavaksi valitaan MobilePay.

Lue lisää MobilePayn sivuilta.

Avainsanat

vaasan kaupunkiliftijoukkoliikenne

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Henkilö astumassa bussiin syksyisessä säässä. Muita henkilöitä odottaa vuoroansa hänen takanaan.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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