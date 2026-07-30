Lifti siirtyy talviaikatauluihin maanantaina 3.8.2026

Joukkoliikenteen verkkosivuilla toimii uusi tekoälychatbot 27.7.2026 16:11:40 EEST | Tiedote

Vaasan ja Mustasaaren joukkoliikenne Lifti on ottanut käyttöön uuden tekoälyllä toimivan chatbotin, joka auttaa asiakkaita löytämään vastaukset joukkoliikennettä koskeviin kysymyksiin nopeasti ja helposti. Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden.