Mistä löytyy Suomen yhteisöllisin paikkakunta?
4.8.2026 09:45:00 EEST | Commu | Tiedote
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun on liittynyt kuntia ja kaupunkeja ympäri Suomen. Kilpailussa palkitaan se paikkakunta, jonka asukkaat ovat auttaneet toisiaan eniten yhteisösovellus Commussa. Voittajakunta saa 3000€ palkintopotin käytettäväksi asukkaiden yhteiseen hyvään. Taustalla on yksinkertainen ajatus: yhteisöllisyys on yhteinen vastuu, joka rakentuu arjen pienistä teoista.
Nyt kilpailussa ovat mukana Eura, Eurajoki, Forssa, Harjavalta, Hausjärvi, Iisalmi, Isokyrö, Kangasala, Karkkila, Karvia, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Lapinlahti, Loviisa, Luumäki, Nokia, Raahe, Raasepori, Rautalampi, Ruokolahti, Säkylä, Ulvila, Vesanto ja Vieremä. Joukossa on niin pieniä maalaiskuntia kuin suurempia kaupunkeja, ja mukaan liittyvien paikkakuntien määrä on kasvanut tasaisesti kilpailun alusta lähtien.
”Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu. Kun ihmiset tuntevat toisensa ja apu löytyy läheltä, koko paikkakunnasta tulee turvallisempi”, sanoo Commun perustaja Karoliina Kauhanen. ”Pienilläkin teoilla on merkitystä, ja siksi haluamme tehdä auttamisesta ja avun pyytämisestä mahdollisimman helppoa, myös niille, joille avun pyytäminen on vaikeaa.”
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on tukea kuntia niiden strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa, esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamisessa. Alusta lisää auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjoaa helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön. Commu edistää myös vihreää siirtymää ja kiertotaloutta, ja auttaa kuntia osallistamaan asukkaitaan, mikä vahvistaa paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Commun kautta voi pyytää apua ja tarjoutua auttamaan naapurustoissa.
"Suosituimmat tavat auttaa liittyvät juttuseuraan, vertaistukeen ja kohtaamiseen. Esimerkiksi maahan muuttanut saattaa etsiä paikallista jonka kanssa opetella suomen kieltä tai ikäihminen seuraa kauppareissulle. Lisäksi lemmikkien hoitaminen, ruoan jakaminen, kimppakyydit, muuttoapu ja remppa-apu ovat aina pinnalla sekä nyt syksyllä omenoiden, marjojen ja muun sadon jakaminen."
Commussa käyttäjä voi halutessaan vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikä tekee auttamisesta turvallisempaa kuin monilla muilla some-alustoilla.
"Vahvan tunnistautumisen mahdollisuus ei ole vain pieni yksityiskohta, vaan se voi ratkaista, uskaltaako joku ylipäätään pyytää apua", Kauhanen korostaa.
Avun pyytäminen on monelle vaikeampaa kuin miltä se näyttää
Pohjois-Savolainen Katariina on ollut pitkään Commun käyttäjä eräässä Commun asiakaskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuus ja hyvä ilmapiiri eivät ole sovelluksessa vain mukavia lisiä, vaan koko toiminnan ydin.
”Liian monelle vähävaraiselle häpeä on suurin avunpyynnön estäjä. Minusta on hyvä, että nimimerkin suojassa voi apua hakea, koska kuitenkin Commun kautta on turvallista toimia auttajana: luotettavuus todetaan muulla tavalla, henkilöllisyyden vahvistamisella. Samoin avun saaja voi suhteellisen turvallisesti hakea apua.
Minulla on kokemuksia molemmilla puolilla olosta.
Toinen avunpyynnön estäjä on apua pyytävien ihmisten mitätöiminen ja suoranainen vihapuhe heitä kohtaan. Olen ollut eri somekanavilla sekä avun antajana että saajana (lähinnä Facebook). Kommenttikenttiin tulee niin paljon törkyä, että kun on muutenkin heikoilla, sitä ei halua ottaa vastaan.
Viestini ihmisille, joille avun pyytäminen on hankalaa: aina on toivoa ja hyviä ihmisiä, jotka tahtovat vilpittömästi auttaa. Monesti se pieni vastapalvelus tuo auttajallekin hyvän mielen, sehän voi olla kahvikuppi tai leivonnainen, vaikka itsetehty kortti. Koen, että rehellisyys on tärkeintä: jos sinulla ei ole voimia tällä hetkellä vastapalvelukseen, se on ok.
Miksi hakisin apua Commun kautta enkä Facebook-ryhmistä: Commu on luotettava ja turvallinen. Helppo ilmoittaa, jos vaikka ei saisikaan luvattua apua tai toisinpäin. Koen myös Commun olevan virkistävän positiivinen ilmapiiriltään ja yleishengeltään. Jo se luo toivoa!!”
Katariinan kokemus ei Kauhasen mukaan ole poikkeus.
"Häpeä on monelle suurin este pyytää apua. Somekanavien kommenttikenttien kärkevyys voi tehdä avun pyytämisestä entistä raskaampaa juuri silloin, kun voimavaroja on vähiten. Commussa tunnistautumiseen perustuva luottamus tekevät avun pyytämisestä ja tarjoamisesta turvallisempaa molemmille osapuolille", Kauhanen sanoo.
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa, ja sovellus on saanut myös useita kansainvälisiä tunnustuksia, muun muassa YK:lta rauhaa ja siviiliauttamista edistävästä työstä sekä palkintoja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailun voittaja julkistetaan joulukuussa. Viime vuonna tittelin vei Raasepori, joka käytti 2600 euron palkintopotin asukkaidensa yhteiseen hyvään. Vuoden 2026 palkintopotti on vähintään 3000 euroa, ja se kasvaa jokaisen mukaan liittyvän kunnan myötä. Voittajakunnan asukkaat päättävät itse, mihin raha käytetään; aiemmin palkintorahaa on ohjattu esimerkiksi vähävaraisten perheiden joululahjoihin ja koulutarvikkeisiin.
Jos haluat auttaa naapuriasi tai kaipaat itse apua, Commu voi olla helppo tapa aloittaa. Sovellus on ladattavissa maksutta App Storessa ja Google Play -kaupassa. Commun asiakaskunnissa jokainen teko kerryttää pisteitä oman kunnan puolesta Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Linkit
Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata CommuApp-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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