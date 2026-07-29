MEKO vahvistaa kaupallista fokustaan uusilla johtajanimityksillä Suomessa

Terhi Hauskamaa aloitti MEKO Finlandin uutena Concept & Brand Directorina 27.7.2026. Hän vastaa tehtävässään MEKO Finlandin markkinoinnista ja PR:stä, brändien ja konseptien kehittämisestä sekä asiakaskokemuksesta.

- Olemme osa kansainvälistä konsernia, joka operoi kahdeksassa maassa. Yksi vahvuuksistamme on mahdollisuus hyödyntää konsernin yhteistä osaamista, konsepteja ja mittakaavaa paikallisessa liiketoiminnassa. Haluamme Suomessa vahvistaa erityisesti brändien ja konseptien strategista roolia sekä niiden kykyä tukea kasvua ja asiakasliiketoimintaa. Terhin myötä meillä on vahva osaaja johtamassa tätä kokonaisuutta ja viemässä konsernin parhaat käytännöt tehokkaasti osaksi Suomen liiketoimintaa, MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen toteaa

Hauskamaalla on yli 20 vuoden kokemus kaupallisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja brändien johtamisesta sekä kasvun rakentamisesta. Hän siirtyi MEKO Finlandille A-lehdistä, jossa hän vastasi viimeksi vähittäismyynnistä ja kaupallisesta kehityksestä. Tätä ennen hän toimi seitsemän vuoden ajan A-lehtien markkinointi- ja viestintäjohtajana.

Hauskamaan vastuulla on markkinoinnin kehittäminen entistä vahvemmin asiakkaiden liiketoimintaa ja myyntiä tukevaksi kokonaisuudeksi.

- MEKOlla on erittäin hyvin tunnetut korjaamobrändit kuten Mekonomen-, Fixus- ja MECA-truck, ja nyt seuraava askel on lisätä brändien vaikuttavuutta sekä vahvistaa erityisesti asiakaskokemusta eri kohtaamispisteissä - niin digissä kuin kasvokkain. On todella mielenkiintoista siirtyä alalle, jossa toimiala on vahvassa murroksessa, mutta liiketoiminta on vahvaa ja vakaata, Hauskamaa toteaa.

Myös ketjuliiketoiminnan johtoa vahvistetaan





Osana kaupallisen organisaation kehittämistä MEKO Finland on nimittänyt myös Janne Nousiaisen ketjujohtajaksi 1.9.2026 alkaen.

Nousiainen vastaa Mekonomen-ketjusta sekä MEKO Finlandin korjaamoliiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehittämisestä. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat korjaamokonseptien kehittäminen, fleet-toiminnot, koulutuksen kehittäminen sekä muut korjaamoliiketoiminnan kehityshankkeet.

Nousiaisella on yli 25 vuoden kokemus autoalalta sekä myynnin, huollon ja ketjuliiketoiminnan kehittämisestä. Hän siirtyy MEKO Finlandiin Veholta, jossa hän on toiminut useissa valtakunnallisissa johtamis- ja kehitystehtävissä. Hän on vastannut muun muassa korjaamo- ja myyntiverkostojen kehittämisestä, ketjukonseptien rakentamisesta, uusien toimintamallien käyttöönotosta sekä valtakunnallisten kehitysprojektien toteuttamisesta.

MEKO Finlandin ketjutoimintojen uudistamisen tavoitteena on kehittää Mekonomen-, Fixus- ja Ykkösketjujen toimintaa ja vahvistaa korjaamoille tarjottavaa tukea koko Suomessa.

- Panostamme vahvasti brändehimme, uusiin digitaalisiin toimintatapoihin, korjaamoiden koulutukseen ja fleet-palveluihin. Hienoa saada lisävahvistusta ja päästä ottamaan suuria harppauksia liiketoimintojen kehittämisessä Terhin ja Jannen kanssa, Reunanen iloitsee.

Lisätiedot:



Sanna Reunanen

Toimitusjohtaja, MEKO Finland

040 514 5406

sanna.reunanen@fi.meko.com



Terhi Hauskamaa

Concept & Brand Director, MEKO Finland

050 414 4260

terhi.hauskamaa@fi.meko.comwww.fi.meko.com



