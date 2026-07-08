Kysely: Etätyössä työaika hämärtyy, mutta työntekijät kertovat voivansa paremmin
21.8.2026 07:58:00 EEST | Valokuitunen Oy | Tiedote
Kyselytutkimus kertoo, että etätyö hämärtää suomalaisten työajan rajoja ja johtaa multitaskaamiseen. Siitä huolimatta selvä enemmistö kokee olevansa etäpäivän jälkeen virkeämpi.
Etätyöt ovat vakiintuneet osaksi suomalaista työelämää. Samalla etätyöt ovat muuttaneet työntekoa sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta merkittävästi. Työhön liittyvät uudet ilmiöt vaativat uudenlaisia yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.
Valokuitusen YouGovilla teettämän Suomalaisten Digiarki 2026 -tutkimuksen mukaan lähes kolme viidestä (58 %) suomalaisesta kokee, että työaika hämärtyy etätyössä vähintään silloin tällöin.
Joka toinen (52 %) työelämässä olevista kokee lisäksi kielteisenä sen, että nykyään on mahdollista olla jatkuvasti tavoitettavissa työasioissa myös vapaalla. Mielipide-erot korostuvat eri ikäryhmissä. Alle 30-vuotiaista joka toinen (52 %) kokee jatkuvan tavoitettavuuden myönteisenä asiana. Puolestaan vanhemmissa ikäryhmissä enemmistö (52-62 %) suhtautuu siihen kielteisesti.
– Jatkuva tavoitettavuus ei ole suora seuraus etätöiden lisääntymisestä, vaan pidemmän ajan kehityksen seurausta, jota etätyöskentelyn lisääntyminen on vahvistanut. Jatkuva tavoitettavuus ei ole kuitenkaan kyselyn perusteella yksiselitteisesti hyvä tai huono asia. Siinä missä joku kokee sen lisäävän joustavuutta ja mahdollistavan omannäköisen työpäivän, toinen ehkä näkee asian niin, että ei itse enää pysty sääntelemään omaa työaikaansa, pohtii Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.
Multitaskaamisesta on tullut etäpalaverien uusi normaali
Vastaajien mukaan palaverien määrässä ei ole eroa siinä, onko etä- vai läsnätöissä. Etätöitä tekevistä kuitenkin lähes joka toinen (48 %) myöntää multitaskaavansa etäpalavereissa ainakin useimmiten. Multitaskaajia on vähiten yli 60-vuotiaiden joukossa, joista vain neljännes (25 %) kertoo tekevänsä muita töitä etäpalaverien aikana.
Yli puolet vastaajista (54 %) paljastaa, että multitaskaamiseen vaikuttaa se, pitääkö kameraa päällä. Vaikutus korostuu etenkin naisilla, joista 67 prosenttia arvioi kameran vähentävän muuta tekemistä palaverin aikana.
– Etäpalaverit ovat monelle muuttuneet tilanteiksi, joissa tehdään useita asioita samanaikaisesti. Onko se sitten hyvä vai huono asia, pitää jokaisella työpaikalla löytää yhteinen vastaus. Työelämässä on jo pitkään käyty keskustelua siitä, miten palavereista saataisiin tehokkaita ja kenen kuuluisi osallistua mihinkin tapaamiseen. Tähän ei ole kuitenkaan löydetty viisasten kiveä. Onko etätöiden mahdollistama multitaskaaminen sitten tapa poistaa turhista palavereista aiheutuvaa tehottomuutta, Kaunisto pohtii.
Kuormitustekijöistä huolimatta etäpäivät koetaan monella tavalla läsnäpäiviä myönteisimpinä. Yli kaksi kolmesta (69 %) kertoo tuntevansa itsensä virkeämmäksi etä- kuin läsnäpäivän jälkeen.
Yhteisöllisyys näkyy etäpäivissä esimerkiksi kahvitteluna työkavereiden kesken. Reilu neljännes (28 %) etätyötä tekevistä sanoo pitävänsä yhteisiä kahvitaukoja työkavereiden kanssa vähintään silloin tällöin. Erityisen yleisiä ne ovat alle 40-vuotiailla.
Yritysten etätyökäytäneet eivät kyselyn mukaan ole viimeisen vuoden aikana juuri muuttuneet. Työelämässä olevista kolme neljästä (72 %) kertoo, että käytänteet ovat edelleen samat kuin aiemmin. Vain muutama sanoo etätyömahdollisuuksien lisääntyneen (9 %) tai vähentyneen (7 %).
*Suomalaisten Digiarki 2026 -tutkimus. Valokuitunen ja YouGov toteuttivat sähköisen kyselyn suomalaisten netinkäytöstä 7.5.–14.5.2026 välisenä aikana. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä on 1 513 henkilöä. Valtakunnallisen tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset.
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Yhteyshenkilöt
Heikki KaunistoToimitusjohtajaValokuitunen Oyheikki.kaunisto@valokuitunen.fi
Kirsi JännesViestintäpäällikköValokuitunen OyPuh:050 564 4645kirsi.jannes@valokuitunen.fi
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