Tubettaja Niilo22 valittiin Vuoden Lempoksi Lempäälässä

Vuoden Lempoksi 2026 on valittu lempääläinen tubettaja Niilo22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden Lempo -työryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta.

Työryhmä painotti erityisesti sitä, että hän on tehnyt Lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. YouTubessa hänellä on seuraajia yli 100 000 ja videoilla yli 90 miljoonaa katselukertaa. Persoonana hän on nostanut esille koulukiusaamisen haittoja ja näyttänyt esimerkkiä, kuinka vaikeuksistakin huolimatta ihminen voi pärjätä eikä esimerkiksi lukihäiriötä tarvitse hävetä.

Mikael Kosola on hyvin otettu saamastaan kunnianosoituksesta. Kosola kiittää kaikkia lempääläisiä.

”Lempäälä on rauhallinen paikka asua ja liikkua”, toteaa tuore Vuoden Lempo 2026.

"Niilo22 on tunnettu aitoudestaan ja häneen on helppo samaistua. Moni seuraaja näkee Niilo22:ssa ihmisen, joka ei peittele vaikeuksiaan, vaan niistä huolimatta jatkaa eteenpäin. Hän nostaa julkaisuissaan esiin hienosti elämää ja arkea Lempäälässä, ehkäpä asumisen ja arjen leppeyttäkin. Lisäksi Niilo22 toimii hienosti vastakohtana kiillotetulle somekulttuurille, ja aitoutta me kaikki tarvitsemme elämäämme entistä enemmän, sanoo Lempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari.

Lokakuussa Kosolasta on tulossa Kauko Röyhkän kirjoittama kirja ”Niilo22 - Näihin kuviin, näihin tunnelmiin”. Se on rehellinen kasvutarina miehestä, jolle kamera on ollut välillä ainoa ystävä.

Vuoden Lempo

Vuoden Lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden Lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.



Lempon valinnan tarkoituksena on myönteisen julkisuuden saaminen ja Lempäälän tunnetuksi tekeminen. Vuoden Lempo voi olla toiminut kulttuurin, urheilun, järjestöelämän, politiikan, vapaaehtoistyön, liike-elämän yms. aloilla.



Vuoden Lempon valitsee Lempo-työryhmä, johon kuuluvat edustajat Lempäälän kunnasta, Lempäälä-Seurasta, Lempäälän Yrittäjistä ja Lions Club Lempäälästä.







Lisätietoa:



Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Riina Aspila

lh.riina.aspila@lempaala.fi

Lempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari

noora.pajari@lempaala.fi