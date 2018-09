Afrikan valloittajat antaa äänen suomalaisyrittäjille vieraalla mantereella

Pasi Nokelaisen ja Esa Salmisen kirja Afrikan valloittajat: Yrittäjiä mahdollisuuksien mantereella herättelee katsomaan Afrikkaa uusin silmin kertomalla yrittäjien ja yritysjohtajien kokemuksia heidän omin sanoin.

– Kirjassa esiteltävät henkilöt ovat edelläkävijöitä, mutta muuten Pohjoismaiden suhtautumista Afrikkaan voisi kuvata vanhalla vitsillä: Suomalainen, ruotsalainen ja tanskalainen katselivat Afrikkaa. Ruotsalainen lähti paikan päälle tekemään bisnestä. Tanskalainen meni myös ja alkoi tehdä vielä suurempaa bisnestä. Mutta suomalainen jäi kotiin pelaamaan Afrikan tähteä, koska Afrikka oli aina vähän pelottanut, sanoo Pasi Nokelainen.

Afrikan muutos on pantu merkille myös muualla. Talouslehti Financial Timesin laskujen mukaan Kiinan korkeimmat poliittiset johtajat ovat vierailleet viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikaan 79 kertaa Afrikassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on käynyt 23 Afrikan maassa ja Ranskan Emmanuel Macron ennättänyt vierailla 15 kuukaudessa 13 eri Afrikan maassa.

– Afrikka on paljon muutakin kuin kurjuutta ja kehitysyhteistyötä. Haasteita siellä silti riittää: väestö kasvaa, maatalous on tehotonta, kaupungit kasvavat ja ilmastonmuutos kiusaa elinkeinoja. Ilmastonmuutoksen torjunta ja kasvava väestö tarjoavat paljon mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Tärkeää koko maailman kannalta on, että Afrikassa elintaso jatkaa kasvamistaan ja nuorille on töitä. Siihen yritystoiminta on parhaimmillaan erittäin suuri apu, kertoo Esa Salminen.

Teos kurkistaa esimerkiksi kiertotalouteen, turvallisuuteen, pääomasijoittamiseen, maatalouteen ja uusiutuvaan energiaan suomalaisten tai Suomeen läheisesti kytkeytyvien yrittäjien kokemusten kautta.

Pasi Nokelainen on ulkoministeriön viestintäsuunnittelija ja globaalikysymyksiin keskittyvän Kehitys–Utvekcling -lehden päätoimittaja. Työssään hän on erikoistunut kansainvälisen talouden, politiikan ja kehityksen kysymyksiin.

Esa Salminen on kirjailija ja toimittaja, joka on erikoistunut kansainvälisiin kysymyksiin. Hän on työskennellyt muun muassa Tuomas Milonoffin ja Riku Rantalan Madventures-kirjojen Mad Music, Mad Spirit ja lokakuussa ilmestyvän Selviytymisopas-teoksen taustatoimittajana ja kolmantena kirjoittajana.

Teos: Afrikan valloittajat: Yrittäjiä mahdollisuuksien mantereella

Tekijät: Pasi Nokelainen ja Esa Salminen

ISBN: 9789523041875

julkaisupäivä: 19.9.2018

Palautetta kirjalle

“Afrikasta voi tulla meille uusi Kiina. Tämä erinomainen opus kertoo miksi. Suosittelen jokaiselle, joka haluaa ymmärtää Afrikan potentiaalin.”

Alexander Stubb, Euroopan investointipankin varapääjohtaja

“Saharan eteläpuolisen Afrikan talous on yli nelinkertaistunut vuoden 2001 jälkeen. Viimeistään nyt on korkea aika katsoa aluetta uusin silmin. Bisnes Afrikassa ei aina ole helppoa. Näitä tarinoita lukiessa voi pyöritellä päätään, nauraa ja saada onneksi myös toivoa Afrikan valoisasta tulevaisuudesta.”

Pertti Korhonen, Business Finlandin johtokunnan puheenjohtaja

“Afrikan kehityksellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen ja ihmiskunnan muiden suurten ongelmien ratkaisussa. Suomalaisille yrittäjille tämä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää vaikuttavuus kannattavaan liiketoimintaan. Kirjan esimerkit kannustavat uusiin avauksiin Afrikassa."

Mika Anttonen, ST1:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja