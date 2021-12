AirBaltic avaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalta kuusi suoraa reittiä Euroopan kaupunkeihin

AirBaltic perustaa Tampere-Pirkkalaan ensimmäisen Baltian maiden ulkopuolisen base-kentän eli kotikentän, jonne se alkuvaiheessa sijoittaa yhden lentokoneen. Koneella lennetään keväästä 2022 alkaen kuutta eri suoraa reittiä Tampereelta muihin Euroopan kaupunkeihin.

Uudet suorat yhteydet palvelevat sekä Tampereen seudun elinkeinoelämää että vapaa-ajan matkailijoita. AirBalticin suorat lennot vievät matkailijoita kahteen suosittuun lomakohteeseen ja reittilennot Müncheniin ja Frankfurtiin sekä Kööpenhaminaan avaavat matkailijoille sujuvat jatkoyhteydet muun muassa mannertenvälisille lennoille ja jatkoreiteille ympäri maailmaa.

– Tämä on iso asia alueellemme, ja toivotammekin airBalticin ilolla tervetulleeksi Tampere-Pirkkalaan. Tampereen seudulla on nyt kaivattu pikatie muualle Eurooppaan ja maailmalle. Uudet, suorat yhteydet helpottavat sekä yritysten kansainvälistymistä, osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua, innovointia, matkailua että koko seudun elinvoiman kasvattamista entisestään. Tampereen seudun lisäksi uudet reitit palvelevat myös muun sisäisen Suomen tarpeita, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Lentoliikennettä on kehitetty Tampereen kaupunkiseudulla vuosien ajan, ja vuodesta 2015 alkaen Business Tampereen saavutettavuuden kehitysohjelmassa. Pitkäjänteinen yhteistyö suorien lentoyhteyksien saamiseksi Eurooppaan Tampere-Pirkkalan lentoasemalta on tuottanut tulosta. AirBaltic on ensimmäinen kansainvälinen reittilentoyhtiö, joka perustaa kotikentän Suomessa muualle kuin Helsinkiin.

– Tampereen kasvu ja vetovoima ovat nostaneet sen Suomen toiseksi metropoliksi. Sen ja Helsingin muodostama Suomen ainoa todellinen kasvukäytävä vahvistuu edelleen. Metropolialueen molemmat solmupisteet tarjoavat nyt sujuvat yhteydet maailmalle. Suorat Euroopan lennot varmistavat Tampereen kaupunkiseudun menestyksen ja kehityksen vientiteollisuuden, tapahtuma- ja elämystalouden sekä tutkimuksen ja innovaatioiden keskuksena pohjoisessa Euroopassa. Markkinaehtoinen lentoliikenne vahvistuu koko Suomea ajatellen ja se on hyvä asia sekä liike- että vapaa-ajan matkustajien kannalta, sanoo Business Tampereen ja Visit Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen. – Kyse ei ole vain siitä, miten Tampereelta pääsee maailmalle, vaan myös siitä miten tänne pääsee. Meillä on monipuolinen ja kansainvälinen yritysten ja tutkimuksen keskittymä, joka houkuttelee uusia yrityksiä, niiden yksiköitä, pääomasijoituksia ja osaajia. Avainhenkilöiden on päästävä liikkumaan sujuvasti ja nyt yhteytemme kannaltamme tärkeisiin keskuksiin kohenevat huomattavasti, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen toteaa.

AirBaltic on jo aiemmin lentänyt Tampere-Pirkkalasta Riikaan.