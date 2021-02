Ajankohtaista koronarokotuksista: Iäkkäitä ja riskiryhmäläisiä rokotetaan Pirkanmaan kunnissa, sote-henkilöstön rokotukset tauolla

Helmikuun koronarokotuksia on leimannut niukkuus, sillä rokotteita on saatu käyttöön huomattavasti vähemmän kuin alun perin odotettiin.

Kuntakohtaiset rokotemäärät ovat edelleen melko pieniä. Tällä hetkellä rokotetaan iäkkäitä (eli 70 vuotta täyttäneitä) sekä THL:n määritelmän mukaiseen riskiryhmään yksi kuuluvia. Pienistä rokote-eristä huolimattakaikissa kunnissa on päästy aloittamaan riskiryhmäläisten rokotuksia. Kunnat tiedottavat omilla tiedotuskanavillaan rokotusten etenemisestä ja siitä, miten rokotukseen voi varata ajan.

Joissain kunnissa on tehty ratkaisu, että varsinkin kaikista iäkkäimpiin ollaan yhteydessä soittamalla tai kirjeellä. Kuntien käytännöissä on kuitenkin eroja. Jokaisen on hyvä olla itsekin mahdollisimman aktiivinen ja pyytää tarvittaessa apua. Läheisten ja tuttavien puolestaan kannattaa tarjota apuaan etenkin ikäihmisille.

Rokotetta ei voi valita itse

Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolmea eri koronarokotetta: Pfizer-Biontechin, Modernan ja AstraZenecan valmisteita. Tämä aiheuttaa välillä hämmennystä ja toiveita siitä, että rokotteen voisi valita itse.

– THL on määritellyt valtakunnalliset ohjeet eri ikäryhmien rokottamisesta ja kullekin sopivimmasta rokotevalmisteesta. Rokotetta ei siis voi valita itse, eikä lääkärikään voi suositella valtakunnallisista ohjeista poikkeavaa tuotetta, Pirkanmaan rokotuskoordinaatioryhmän puheenjohtaja Reetta Huttunen korostaa.

Alle 70-vuotiaille annetaan AstraZenecaa ja 70 vuotta täyttäneille Pfizer-Biontechin tai Modernan rokotetta. 16–17-vuotiaat riskiryhmään yksi kuuluvat muodostavat kuitenkin poikkeuksen. He saavat Pfizer-Biontechin rokotteen, koska alle 18-vuotiaalle ei saa antaa AstraZenecaa.

Modernan rokote koskettaa Pirkanmaalla vain harvoja, sillä sitä on saatu ainoastaan pieniä eriä.

Sote-henkilöstön rokotukset tauolla

THL:n ohjeiden mukaisesti tällä hetkellä priorisoidaan iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotuksia. Se tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksissa ei voida toistaiseksi edetä uusiin ryhmiin.

Sote-henkilökunnasta voidaan rokottaa ainoastaan koronapotilaita hoitavaa henkilöstöä sekä ympärivuorokautisen hoivan työntekijöitä, jos he syystä tai toisesta eivät vielä ole saaneet rokotetta.

– Tämä on herättänyt kysymyksiä sote-henkilökunnan keskuudessa, mutta rokotteiden vähäisen saatavuuden vuoksi tilanne on toistaiseksi tämä. Esimerkiksi Taysin henkilöstöstä on rokotettu vasta noin viidesosa, Huttunen havainnollistaa.

– Etenemme heti, kun siihen on rokotesaatavuuden kannalta realistiset mahdollisuudet ja THL:n lupa. Tämänhetkisen rokotemääriin perustuvan arvion mukaan tähän voi mennä vielä viikkoja.