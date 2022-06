Alaikäiset kokevat nikotiinituotteiden hankkimisen helpoksi

Mediakutsu: Tervetuloa Kuka pelaa riskillä? Mitä tutkimus kertoo ja käytäntö opettaa -webinaariin 16.6.2022 18.5.2022 10:15:00 EEST | Tiedote

Moni ongelmallisesti rahapelaava on pelannut ensin riskitasolla. Suomessa on lähes 400 000 riskitasolla rahapelaavaa (THL 2020). Rahapelaamisen puheeksiotolla ja riskitason rahapelaamisen tunnistamisella ehkäistään vakavampien rahapelihaittojen syntymistä. Mitä tarkoittaa riskitason rahapelaaminen? Mikä merkitys riskitason rahapelaamisen tunnistamisella on rahapelihaittojen ehkäisyssä? Miten riskitaso eroaa ongelmallisesta rahapelaamisesta? Miten riskitason pelaaminen voidaan ottaa huomioon käytännön asiakastyössä? Muun muassa näitä teemoja käsitellään Kuka pelaa riskillä? Mitä tutkimus kertoo ja käytäntö opettaa –webinaarissa torstaina 16.6.2022 klo 9–11.30. Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään verkossa. Webinaari on suunnattu sote-ammattilaisille, järjestöille, tutkijoille sekä kaikille rahapelaamisen teemasta kiinnostuneille. Webinaarissa YTM, väitöskirjatutkija Kalle Lind kertoo tuoreen Riskitason rahapelaaminen -selvityksen tuloksista. Riskitason rahapelaamisesta käytännön työ