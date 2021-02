Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset alkamassa kunnissa Astra Zenecan rokotteilla

Pirkanmaan koronasuositukset jatkuvat maaliskuuhun 2.2.2021 15:10:00 EET | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanne on jatkunut epävakaana. Ilmaantuvuus on kuluneiden kahden viikon ajalta 46 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus Fimlabin testituloksista on nyt 1,3 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on Pirkanmaalla lisääntynyt. Muuntoviruksia on toistaiseksi todettu Pirkanmaalla viidessä tapauksessa.