Antti Holman uusi podcast Antin palautepalvelu alkaa PodMe Premiumissa

Kaikki kulttuurialan liepeillä pyörivät ihmiset, jotka eivät saa itse mitään aikaiseksi alkavat tekemisen sijasta ennemmin tai myöhemmin kommentoida muiden teoksia, niin myös Antti Holma. Tällä kertaa hän vain tekee sen kuulijoiden pyynnöstä.

Antin palautepalvelu antaa arvosanoja aivan kaikille ihmisten pöytälaatikoista löytyville materiaaleille, on se sitten runoutta, kauppalistoja, erotiikkaa, messenger-viesti ilkeälle tädille, rakkauskirje, työhakemus, fanifiktiota, hääkutsu, muistiinpanoja, unia, elokuvan synopsis, hupaisa Facebook-päivitys, laulunsanoja, karmea kommentti tavarantoimittajan nettisivuille, äitienpäiväkortti, irtisanomisilmoitus, puhe kunnan itsenäisyyspäiväjuhliin tai aivan mitä tahansa tekstiä, joka kaipaa kehittelyä tai palautetta.

Podin kuuntelijat voivat lähettää koko tekstin, tai enintään puolen liuskan mittaisen otteen teoksestaan osoitteeseen antti@antinpalautepalvelu.fi, ja halutessaan myös kertoa, tahtovatko he pelkkiä kehuja, julman lyttäyksen vai rehellisen mielipiteen. Antti Holma vastaa podcastissaan joka tapauksessa miten lystää ilman minkäänlaista ammattitaitoa antaa palautetta yhtään kenellekään.

“Minulle podcasteissa on ennen muuta kyse jatkuvuudesta”

Antin palautepalvelun myötä Antti Holma tekee odotetun paluun podcastien pariin.

”Olen aina valittanut podcast-termistä. Minusta se on tympeä, keinotekoinen eikä siitä heti käy ilmi, mistä on kysymys. Toisaalta eipä ihminen intuitiivisesti ymmärrä radio-ohjelmankaan käsitettä ennen kuin joku on sanonut, että kas tässä on radio ja kun painat tästä napista, voit kuulla puhetta, jolla on alku ja loppu ja välillä aihekin, ja silloin varsinkin kyseessä on ohjelma. Podcastit ovat periaatteessa sama asia, mutta eivät sittenkään ole.

Kun aloin suunnitella ensimmäistä podcastiani, minua ohjeistettiin, että se voi olla mitä vain. Suomenkielisiä podcasteja oli kourallinen ja ne käsittelivät urheilua ja sijoittamista. Tänä päivänä jokaista suomalaista kohti on noin kuusisataa kotimaista podcastia joiden aiheet vaihtelevat häpykarvoista filosofeihin, mutta kyllä niitä kuunnellaankin, ahmitaan jopa. Podcast-sana eroaa jo vähän muista keksityistä internetsanoista.

Minulle podcasteissa on ennen muuta kyse jatkuvuudesta. Palaan joka viikko kuulemaan, mitä suosikkipodeissani jauhetaan ja monesti olen eri mieltä, ahdistun, lopetan tilauksen ja palaan tilaajaksi viikon päästä uudestaan, niin kuin olisi kyse hyvästäkin ystävyydestä. Olen podcastien tekijän ominaisuudessa koettanut etsiä sellaista alustaa, jonka kanssa voisin ryhtyä vakavaan suhteeseen, mutta hetken yritettyäni olen aina vetäytynyt takaisin vällyjen alle piiloon. Sieltä PodMe kuitenkin löysi minut ja suunnittelemme jo yhteistä tulevaisuutta. PodMen kanssa minulla on mahdollisuus keskittyä kaiken muun hääräämisen ja myymisen sijasta podcasteihin, vaikka en edelleenkään ole ihan varma, mitä sanalla tarkoitetaan. En kyllä haluakaan olla. Tervetuloa mukaan!”, Antti Holma kertoo paluustaan podcastien pariin.

Holma tulee käsittelemään kuulijoiden lähettämiä tekstejä tyylilleen uskollisesti.

”Antin tapa nähdä maailma on ainutlaatuinen. Uskon, että puhun monen suulla, kun sanon, että paluuta on odotettu kuin kuuta nousevaa. Nyt odotus vihdoin palkitaan”, PodMe Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki toteaa.

PodMen suosio on ylittänyt odotukset

Podcastien fanit löysivät PodMen nopeasti ensimmäisten viikkojen aikana. Vahva aloitus on nopeuttanut lisäpanostuksia sekä sisällön että rekrytointien osalta.

”Olemme saavuttaneet palvelulle asetettuja tavoitteita odotettua nopeammin. Näiden tulosten vastineeksi voimme nyt tuoda lisää uutta sisältöä sekä vahvistaa tiimiämme entisestään. Isoimmat kiitokset tästä kuuluvat ennen kaikkea podcastaajillemme ja tilaajillemme”, PodMe Suomen maajohtaja Henna Helske kertoo.

PodMe Premiumin sisältötarjonta täydentyy uusilla podcasteilla vielä tämän vuoden aikana.

”PodMen alkuperäistuotannot Mayday ja Totuus vai salaliitto ovat myös löytäneet omat faninsa ensimmäisten jaksojen myötä. Antin palautepalvelun lisäksi luvassa on useita uusia PodMe Originals -tuotantoja, ja iloitsemme siitä, että pääsemme näin varhaisessa vaiheessa käynnistämään yhteistyöt myös suomalaisten tuotantoyhtiöiden kanssa”, Ninja Huhtamäki jatkaa.

