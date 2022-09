Artisti Olli Halonen inspiroitui Hartelan 80 rakentamisen vuodesta – syntyi lämminhenkinen Ihmiseltä ihmiselle -kappale

Ihmiseltä ihmiselle -kappale kertoo perheen tarinan, jossa halu olla ja tehdä yhdessä kantaa vaikeidenkin aikojen yli. Tämä kuvastaa hyvin myös vuosikymmenten aikana yhdeksi Suomen suurimmaksi rakennusyhtiöksi kasvaneen Hartelan matkaa. Suomen Turusta Kalastajakadun kulmalta lähtenyt yritys on kohdannut 80 vuoden aikana lukuisia yllätyksiä, haasteita sekä onnistumisia. Kuitenkin yrityksessä on säilynyt alusta lähtien inhimillisyyden mittakaava. Elämän tärkeitä tiloja rakennetaan ihmiseltä ihmiselle.

Olli Halonen on jo pitkään rakentanut menestykselleen pohjaa ja tuntenut nuoresta pojasta lähtien palon kertoa tarinoita musiikin kautta. Vuodet ovat tuoneet syvyyttä ja kokemusta kirjoittamiseen sekä tulkintaan ja nyt suuri yleisö suomalaisia on löytänyt hänen musiikkinsa äärelle mm. Pohjola-kappaleen myötä. Ollille tärkeintä musiikissa on uuden luominen ja tarinoiden kertominen.

"Yhteistyö Hartelan kanssa on ollut sujuvaa ja on ollut mielenkiintoista tutustua uudisrakentamiseen rakennusyhtiön näkökulmasta. Ihmiseltä ihmiselle -biisin rakennusaineiksi valikoin ajatuksen kodista ja sen sisälle kätkeytyvistä isoistakin tunteista sekä perheen historiasta. Halusin kappaleeseen lämmintä ja hyväntuulista meininkiä sekä inhimillisen näkökulman rakennukseen", kertoo Olli kappaleen lähtökohdista.

Hartelan asiakkuusjohtaja Hanne Miettinen on pohtinut paljon juhlavuoden innoittamana yrityksen ydintä ja sitä millaisen tunnejäljen rakennusyhtiö jättää suomalaiseen yhteiskuntaan. Hartelassa on haluttu alusta asti toimia vastuullisesti ja tehdä työt kunnolla sekä tukea myös muita kotimaisia toimijoita.

"Olemme yritys, joka haluaa tuntea asiakkaansa. Meille on kunnia-asia toimia vastuullisesti sekä tuoda iloa asiakkaillemme. Juhlavuotta suunnitellessamme halusimme tehdä jotain uutta ja kestävää, joka nostaa esille myös muita kotimaisia helmiä sekä jättää yrityksellemme erityisen muiston. Olli Halosen ääni ja tulkinta tekivät meidän tiimiimme vaikutuksen ja iloksemme pääsimme käynnistämään hedelmällisen yhteistyön hänen kanssaan", kertoo Miettinen.

Rakennusala ei ollut Olli Haloselle entuudestaan tuttu alana, mutta muutama vuosi sitten mökkiremonttia tehdessään hän pääsi vahvasti pienrakentamisen tunnelmiin. Kodin merkitys on artistille tärkeä ja Olli arvostaa kotia, jossa on persoonallisuutta sekä puitteet helpolle ja leppoisalle elämälle. Ihmiseltä ihmiselle -kappaleeseen hän halusi myös tuoda helppoutta ja toivoo, ettei se ole kuulijalle liian vaikea, vaan sitä on mukava hyräillä mukana.

Syyskuun alussa Hartela vietti Helsingissä tunnelmallista 80-vuotis iltajuhlaa koko henkilöstön voimin ja juhlassa pääesiintyjänä oli tietenkin Olli Halonen. Ihmiseltä ihmiselle -kappaleen ensiesitys sai suuren suosion hartelalaisten keskuudessa ja kuulijat lauloivat mukana kuten Olli oli toivonutkin. Nyt kappale on kuultavissa ja löydettävissä Hartelan Youtube-kanavalla kaikkien muidenkin iloksi.

"Toivon, että kappale tuo kuuntelijalle lämpimiä ajatuksia kodista ja jättää hyvän fiiliksen", toivoo Olli Halonen.

Tutustu tästä Ihmiseltä ihmiselle -kappaleen musiikkivideoon.