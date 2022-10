Aseksuaalisuus-teemaviikko alkaa: mitä kaikkien olisi hyvä tietää?

Vapaa heti julkaistavaksi

22.10.2022

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuu edelleen ennakkoluuloja, syrjintää ja leimaamista. Sunnuntaina 23.10. alkava Aseksuaalisuus-viikko (myös ace- tai ässä-viikko) lisää asiallista tietoa aseksuaalisuuden kirjosta.

Aseksuaalisuuden näkymättömyys haittaa erityisesti nuoria. Koulujen seksuaalikasvatuksen hetero- ja sukupuolinormatiivisuus sekä seksikeskeisyys lisävät tunnetta, että aseksuaalissa nuoressa on jokin vikana.

18-vuotias turkulainen pan-aseksuaali sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluva nuori Noa pohti asiaa ensimmäisen kerran asiaa alakoululaisena.

"Netissä kerrottiin, että kyse on terveysongelmista tai seksuaalisesta traumasta. Myöhemmin vasta 17-vuotiaana opin, ettei kyse ollutkaan niistä. Asiallisen tiedon puute johti siihen, että mietin onko minussa jotain vikaa", Noa sanoo.

"Aseksuaalisuutta pitäisi lähestyä asiallisesti eikä siten, että ensimmäisenä oletetaan aseksuaalisuuden johtuvan traumasta tai terveysongelmista", hän jatkaa.

Vertaistuki ja hyväksyvä yhteisö ovat aseksuaaleille tärkeitä. 18-vuotias kotkalainen aroace-lesbo ja sukupuolivähemmistöön kuuluva Jet sai tietää aseksuaalisuudesta ensimmäistä kertaa alakoulussa.

"Aluksi sain tietoa aseksuaalisuudesta nettikavereilta, jotka olivat erittäin hyväksyviä asiasta, joten tajusin, että olin aseksuaali erittäin aikaisin ja hyväksyin sen erittäin nopeaa", kertoo Jet.

"Olen ollut onnekas, että en ole ikinä tavannut ihmisiä, jotka olisivat aseksuaalisuutta vastaan, ja olen aina saanut vertaistukea nettikavereilta. Aseksuaalisuus on aina ollut erittäin normaali asia piireissä, jossa olen ollut mukana ja jutellut. Aseksuaalisuus on asia mikä on omista kokemuksista yksi asia, mikä yleensä on auttanut kaverisuhteiden muodostamisessa, kun molemmat tunnemme olevamme samankaltaisia", hän avaa.

Aseksuaalisuus lyhyesti

Heteronormiin kuuluu ajatus siitä, että jokainen ihminen on lähtökohtaisesti hetero(mies tai -nainen), ja he tuntevat seksuaalista vetovoimaa toisiaan kohtaan. Normi jättää näkymättömiin ne, jotka eivät tunne lainkaan tai tuntevat vähän seksuaalista vetovoimaa.

Aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen. Aseksuaalisuus on kattotermi, jonka kirjoon kuuluvat myös esimerkiksi demiseksuaalisuus, harmaa-aseksuaalisuus, apothiseksuaalisuus ja autoseksuaalisuus. Aseksuaalisuuden toisella puolella on alloseksuaalisuus eli sellaisen seksuaalisen halun muoto, jota pidetään niin sanotusti "normaalina".

Aseksuaalisuus ilmenee monissa muodoissa, eikä ole mitään ainoaa oikeaa tapaa olla aseksuaali. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan.

Aseksuaalisuudessa ei ole kyse omasta valinnasta, kuten ei homoudessa tai transsukupuolisuudessakaan.

Seta tarjoaa vaikuttamisen kanavan

Setassa on toiminut useita vuosia 10-henkinen aseksuaalisuustoimikunta, joka on tuottanut monipuolista materiaalia ja kumonnut esille aseksuaaleihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Teema on esillä myös Setan nuorisotoimikunnan työssä.

Aseksuaalisuustoimikunnan Henri on jo kolmatta kertaa mukana Setan toimikunnassa. Toimikunta järjestää tapahtumia ja tietoiskuja erityisesti kesällä pride-tapahtumien aikoihin ja näin syksyllä ässäviikolla.

"Ensimmäisenä vuonna toimikunta loi infopaketin aseksuaalisuudesta. Setan sosiaalisen median kanavissa on myös infoiskuja teemaviikolla," Henri kertoo.

Seta tarjoaa haastateltavia ja lisätietoa aseksuaalisuuden esiin tuomiseen mediassa.