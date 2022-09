Avustukset vesistöjen kunnostamiseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan parantamiseen haettavissa syksyllä

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa lokakuussa, joten nyt on hyvä aika aloittaa oman hankkeen suunnittelu! ELY-keskukset myöntävät avustusta vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin sekä kokonaisvaltaista maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika on 18.10.-30.11.2022.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien ja vesiympäristön tilaa, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja monitavoitteista, kestävää vesienhallintaa sekä vahvistetaan kunnostustoimijoiden yhteistyötä.

Avustuksia myönnetty vuodesta 2019 yli miljoona euroa

Tehostamisohjelman varoja on käytetty Pohjois-Karjalassa vuodesta 2019 alkaen noin 45 hankkeen avustamiseen. Avustuksia on myönnetty vesistöjen kunnostushankkeisiin 1 010 000 €, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaan 11 000 € ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeisiin 210 000 €. Yhteensä avustuksia on myönnetty tehostamisohjelman aikana Pohjois-Karjalassa 1 230 000 €. Avustus on ollut pääsääntöisesti puolet hankkeen kustannuksista.

Pohjois-Karjalassa tehostamisohjelmasta avustetuissa hankkeissa on toteutettu vesien tilaa parantavia toimenpiteitä sekä vesistöissä että niiden valuma-alueilla. Hankkeissa on tehty vesikasvillisuuden niittoja, hoitokalastusta sekä erilaisia vesiensuojeluratkaisuja, kuten kosteikoita, pohjakynnyksiä ja eroosiontorjuntaa. Myös suoalueita on ennallistettu alueilla, jotka kytkeytyvät ja vaikuttavat lähivesistöjen tilaan.

Avustusta tarjolla kunnostushankkeisiin ja suunnitteluun

Avustuksia vesistöjen kunnostamiseen voidaan myöntää konkreettisiin kunnostushankkeisiin, jotka edistävät pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Avustusta voi ja kannattaa hakea myös suunnitteluhankkeisiin. Ensisijaisia ovat hankkeet, joiden kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai riskissä tilan heikkenemiselle.

Kunnille kohdistettuja avustuksia pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan ja suunnitelmien päivittämiseen suunnataan erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riski- ja selvityskohdealueille. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksilla edistetään valuma-aluelähtöisten vesistökunnostusten suunnittelua ja toteutusta sekä kehitetään maa- ja metsätalouden vesienhallinnan luonnonmukaisia ratkaisuja ja lisätään niiden käyttöönottoa. Kaikissa tehostamisohjelman hankkeissa pyritään lisäämään kunnostustoimijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

”Oman alueen pinta- ja pohjavesien tilaan ja esitettyihin toimenpiteisiin voi tutustua oman alueen vesienhoidon toimenpideohjelman kautta. Toimenpideohjelmat löytyvät paitsi ympäristöhallinnon verkkosivuilta, myös valtakunnallisesta verkkopalvelusta osoitteesta etpo.fi”, kertoo suunnittelija Rosanna Sjövik Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Avustusten hakuaika alkaa 18.10.

Avustuksia voi hakea ELY-keskuksesta 18.10. alkaen. Hakuaika päättyy 30.11.2022. Avustusta voi hakea esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, jokin vesilain mukainen yhteisö tai kunta. Avustusten hakuilmoitus julkaistaan lähempänä hakuaikaa.

Sitä odotellessa hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä parhaaseen lopputulokseen päästään paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyöllä. Toimenpiteille tarvitaan suunnitelmat sekä maanomistajan ja vesialueen omistajan suostumukset. Hanketta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen, joka osaa auttaa kunnostusten tarpeen arvioinnissa, hankkeen suunnittelussa ja sopivien kunnostusmenetelmien valinnassa.

”Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa yhteyttä voi ottaa myös KAIPO-verkkoon, joka järjestää vesienhoitoon liittyviä tilaisuuksia ja antaa vesistökunnostuksiin liittyvää neuvontaa. Syksylle on suunnitteilla avustushakuun keskittyvä työpaja, jossa on mahdollisuus keskustella omasta kunnostushankeideasta KAIPO-verkon ja ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa. Kaikki vesistökunnostuksista kiinnostuneet ovat myös tervetulleita valtakunnallisen Vesistökunnostusverkoston aamukahveille, joilla kuullaan kerran kuussa vesistökunnostuskuulumisia eri puolilta maata leppoisasti aamukahvin tai -teen äärellä”, Sjövik vinkkaa.

Lisätietoa