D-rakennus kokonaan käyttöön tammikuussa

Tays Keskussairaalan etupihakokonaisuus on kokonaan valmis, kun uuden pääsisäänkäynnin kupeessa oleva D-rakennus avataan tammikuussa. D-rakennuksessa toimivat Tays Syntymäpaikka, tuki- ja liikuntaelinkeskus, verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus sekä välinehuolto. Ensimmäiset tules-päivystysleikkaukset tehdään uusissa tiloissa 8.1.2020 ja ensimmäiset synnyttäjät pääsevät uusiin tiloihin 15.1. alkaen. D-rakennuksen katolla on uusi helikopterikenttä, joka mahdollistaa aiempaa suurempien helikoptereiden laskeutumisen esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa.

Taysilla on edessään mittavat muutot, kun toimintoja siirretään vanhoista tiloista uuteen D-rakennukseen Elämänaukiolle.

Muuttojen aikanakin sairaala toimii keskeytyksettä, ja esimerkiksi synnytysyksikössä on muuttovaiheessa kaksinkertainen hätäsektiovalmius.

Tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa toimii ortopedia, käsikirurgia sekä plastiikkakirurgia. Tiloissa on 9 salia, joissa yhteensä 12 leikkauspöytää sekä toimenpidesali pienempää kirurgiaa varten. Saleista kaksi on uudenlaisia ns. LATO-saleja, joissa useampi leikkaustiimi työskentelee yhtä aikaa. Leikkauspöytien välissä on ilmavirtaseinä, jonka avulla tila pysyy puhtaana. Tules-keskuksessa tehdään lähes 6000 leikkausta vuodessa, näistä päivystysleikkauksia on n. 60 prosenttia.

Tays Syntymäpaikka kattaa vastasyntyneiden tehohoidon, synnytykset, raskaana olevien poliklinikka- ja sairaalahoidon sekä naistentauti- ja raskauspäivystyksen. Raskaana olevien vuodeosastolla on 18 paikkaa, näistä suurin osa on yhden hengen huoneissa. Synnytyshuoneita on 19 ja leikkaussaleja 2 sekä lisäksi 5 tarkkailupaikkaa. Uutuutena Taysissa on vesisynnytysten mahdollisuus. Vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä on 17 tehohoitopaikkaa ja 22 tarkkailupaikkaa. Taysissa syntyy vuosittain noin 4400 lasta.

Verisuoni- ja toimenpideradiologiseen keskukseen kuuluu verisuonikirurgian poliklinikka, vuodeosasto ja leikkaustoiminta sekä toimenpideradiologian toiminnot. Moniammatillinen suonensisäisten hoitojen ja hybriditekniikoiden erikoisyksikkö hyödyntää uusinta teknologiaa verisuonisairauksien sekä muiden vähäistä leikkauksellista kajoamista vaativien sairauksien hoidossa.

Välinehuolto aloitti toimintansa uusissa tiloissa jo marraskuussa. Yksikkö huolehtii sairaalan instrumenttien ja välineiden desinfioinnista, sterilisoinnista ja puhdistuksesta. Uudet tilat ovat tehostaneet prosesseja: ennen kuljetuskalusto pestiin ja desinfioitiin käsin, nykyään koneellisesti. Ainutlaatuisena Suomessa Taysin välinehuollossa on sähkösäätöinen esikäsittelypiste. Ergonomiaan on muutenkin kiinnitetty huomiota suunnitteluvaiheesta lähtien.

Rakennuksen katolla oleva uusi helikopterikenttä parantaa Pirkanmaan suuronnettomuusvalmiutta. Aiempaa isompi helikopterikenttä mahdollistaa rajavartiolaitoksen sekä puolustusvoimien isokokoisten helikopterien laskeutumisen, nykyisellä kentällä tämä ei ole ollut mahdollista. Helikopterikenttä on valmis käyttöön 2.1.2020.

D-rakennuksen avaamisajat



Tuki- ja liikuntaelinkeskus, 7. ja 8. kerros

7.1. tuki- ja liikuntaelinkeskuksen vuodeosasto

8.1. klo 8, tuki- ja liikuntaelinkirurgian leikkausosasto sekä pehmytkirurgian päivystysleikkaustoiminta

9.1. tuki- ja liikuntaelinkirurgian poliklinikka



Tays Syntymäpaikka

14.1. vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö, 5. krs

15.1. klo 9, synnytykset, 4. krs

16.1. klo 8 raskaana olevien vuodeosasto sekä naistentauti- ja raskauspäivystys, 3. krs

17.1. äitiyspoliklinikka, 3. krs

Verisuoni- ja toimenpideradiologia, 2. krs

24.1. klo 15, vuodeosasto

27.1. leikkaus- ja poliklinikkatoiminta

Toimenpideradiologia siirtyy uusiin tiloihin vaiheittain 27.1. alkaen.

Lisätietoja:

Tuki- ja liikuntaelinkeskus, ylilääkäri Heikki Mäenpää, puh. 03 311 67631

Verisuonikirurgia ja toimenpideradiologia, ylilääkäri Velipekka Suominen, puh. 03 311 65049

Tays Syntymäpaikka, apulaisylilääkäri Outi Palomäki, 03 311 64510