Diakista valmistuu 394 opiskelijaa kevätlukukaudella

Jaa

Diakonia-ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään perjantaina 28.5.2021 verkkotilaisuutena.

Diakista valmistuu kevätlukukauden aikana yhteensä 394 opiskelijaa. Valmistuneet jakautuvat koulutuksittain seuraavasti:

Sosionomi (AMK), 9 1 valmistunutta

Sosionomi (AMK) diakoniatyö, 43 valmistunutta

Sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö, 21 valmistunutta

Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus, 10 valmistunutta

Sairaanhoitaja (AMK), 109 valmistunutta

Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö, 1 4 valmistunutta

Terveydenhoitaja (AMK), 1 7 valmistunutta

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, 6 valmistunutta

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus, 2 0 valmistunutta

Bachelor of Social Services, 8 valmistunutta

Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista valmistui yhteensä 12 opiskelijaa

Erikoistumiskoulutuksista valmistui 43 opiskelijaa

Diakin viidellä kampuksella ympäri valmistuneiden määrät ovat:

Helsingin-kampus, 233 valmistunutta

Oulun-kampus, 41 valmistunutta

Pieksämäen-kampus, 35 valmistunutta

Porin-kampus, 65 valmistunutta

Turun-kampus, 2 0 valmistunutta

Diakin aloilta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä 91 % valmistuneista* on vuoden sisällä valmistumisesta työllisiä.

– Iloitsemme jokaisesta valmistuneesta opiskelijastamme ja lähetämme heidät ylpeinä maailmallle hyvän tekemisen ammatteihin, kertoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Pieksämäen-kampukselta sairaanhoitajaksi valmistuva Ali Koljonen kertoo opiskelun sujuneen poikkeustilanteesta huolimatta hyvin.

– Opinnäytetyön kanssa oli haasteita, kun piti neljän hengen ryhmän kanssa saada projekti maaliin etäyhteyksin. Muilta osin etätyöskentely on sopinut minulle hyvin ja suuri kiitos siitä kuuluu Diakille ja työpaikalleni. Täytyy jopa sanoa, että korona-aika on nopeuttanut valmistumistani, koska olen pystynyt tekemään palkallisia harjoitteluja. Kaikki on siis mennyt todella hyvin, vaikka suosinkin lähiopetusta, sanoo Koljonen.

*tuorein tieto valmistuneiden työllisyydestä eli vuonna 2017 tutkinnon suorittaneiden tilanne vuoden 2018 lopussa. (lähde: Vipunen)